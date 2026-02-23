Live TV

Video Morți suspecte într-un bloc din Deva. Doi bărbați, găsiți decedați în apartamente diferite

ancheta politie, banda nu treceti_INQUAM_PHOTOS_George_Calin
Foto: InquamPhotos/George Călin

Polițiștii au deschis o anchetă într-un bloc de locuințe din municipiul Deva, după ce doi bărbați, în vârstă de 63 și 38 de ani, au fost găsiți morți în apartamente diferite. Primul apel la 112 a fost făcut de o rudă îngrijorată că bărbatul de 63 de ani nu mai răspundea la telefon, iar în timpul verificărilor a fost descoperită și cea de-a doua persoană decedată. Cauzele morții urmează să fie stabilite de medicii legiști.

Alerta a fost dată printr-un apel la 112 făcut de o rudă a bărbatului de 63 de ani, îngrijorată că acesta nu mai răspundea la telefon. Polițiștii s-au deplasat la adresa indicată, unde l-au găsit pe bărbat decedat în apartament.

În timpul verificărilor la fața locului, oamenii legii au constatat că într-un apartament situat la un etaj superior se află o altă persoană fără viață. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 38 de ani.

Cele două trupuri neînsuflețite au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuate autopsiile pentru a se stabili cauzele exacte ale deceselor.

Polițiștii continuă cercetările pentru a clarifica împrejurările în care au murit cei doi bărbați.

