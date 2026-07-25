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Parchetul, noi precizări după incidentul cu drona Shahed doborâtă la Padina. Ce urmează în anchetă

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Dronă Shahed. Foto: REUTERS/Roman Petushkov
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Din articol
Drona, identificată ca fiind de tip Shahed Fragmentele dronei, găsite între Buzău și Ialomița

Activitățile de cercetare la fața locului în cazul dronei de tip Shahed doborâte vineri în zona Padina, județul Buzău, au fost finalizate, a anunțat sâmbătă Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Procurorii precizează însă că ancheta este în desfășurare, fiind administrate în continuare probe pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.

Potrivit unui comunicat al instituției, investigațiile continuă pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de incident.

„Cercetările continuă sub aspectul administrării celorlalte mijloace de probă necesare stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt şi de drept, în condiţiile legii. Pe măsura evoluţiei cercetărilor şi în măsura în care comunicarea unor informaţii nu vor afecta desfăşurarea anchetei, vor fi furnizate informaţii suplimentare”, a transmis sâmbătă Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

Citește și: Dronă doborâtă în premieră deasupra României: mai multe fragmente au fost recuperate. Parchetul General: Era un aparat de tip Shahed

Drona, identificată ca fiind de tip Shahed

Vineri, Parchetul General a anunțat că aeronava fără pilot detectată în spațiul aerian al României era o dronă de tip Shahed, care a fost interceptată și doborâtă de un avion F-16 pilotat de un militar român.

„Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti s-au sesizat din oficiu cu privire la împrejurarea că azi, data de 24.07.2026, radarul MApN a detectat o ţintă aeriană de tip aeronavă fără pilot, care a pătruns în spaţiul aerian român pe traiectul Sulina - Brăila - Feteşti - Buzău, fiind monitorizată şi ulterior doborâtă deasupra unei zone nelocuite din apropierea localităţii Padina, judeţul Buzău. Drona identificată era un aparat Shahed şi a fost doborâtă de un avion F-16 pilotat de un militar român, nefiind puse în pericol vieţi omeneşti sau bunuri”, a precizat Parchetul.

Citește și: Mesajul șefului Armatei după ce un pilot român de F-16 a doborât o dronă deasupra României

Fragmentele dronei, găsite între Buzău și Ialomița

Conform procurorilor, fragmentele rezultate în urma doborârii dronei au fost identificate pe un teren aflat pe DJ 203E, între comuna Padina din județul Buzău și satul Tovărășia din județul Ialomița.

În acest caz a fost deschis un dosar penal in rem, iar cercetările vizează infracțiunea de operare a unei aeronave într-o zonă interzisă.

Potrivit Parchetului, ancheta este desfășurată pentru infracțiunea de operarea unei aeronave într-o zonă interzisă, instituită și publicată conform reglementărilor specifice, faptă prevăzută de art. 117 alin. (2) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian al României.

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Editor : Ana Petrescu

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