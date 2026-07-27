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O anchetă asupra spitalelor din Rusia dezvăluie amploarea pierderilor suferite de Moscova pe câmpul de luptă în 2025

Data publicării:
Vladimir Putin
Realitatea oficială: Putin vizitând un rănit în spital. Foto: Profimedia
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Din articol
Context

O analiză a datelor provenite de la spitalele ruse sugerează că 2025 a devenit cel mai sângeros an al războiului pe scară largă purtat de Rusia împotriva Ucrainei, unitățile medicale din zeci de regiuni fiind copleșite de soldații răniți.

Cercetătorii de la grupul de informații open-source VOID au analizat registrele de achiziții, rapoartele spitalelor, documentele administrațiilor locale și postările de pe rețelele sociale ale instituțiilor medicale ruse pentru a urmări povara tot mai mare asupra sistemului de sănătate al țării.

Conform anchetei, victimele militare au exercitat o presiune fără precedent asupra spitalelor din toată Rusia pe parcursul anului 2025, forțând multe unități civile să-și extindă capacitatea de tratare a traumatismelor, să amâne procedurile medicale planificate și să-și reorienteze secțiile pentru a trata militarii răniți.

Analiștii susțin că răspândirea geografică a pacienților militari – de la regiunile de frontieră până la spitale aflate la mii de kilometri de linia frontului – reflectă amploarea pierderilor Rusiei, în ciuda refuzului continuu al Kremlinului de a dezvălui cifrele oficiale privind victimele.

Raportul arată că spitalele regionale au recurs din ce în ce mai mult la achiziții de urgență de echipamente medicale, stocuri de sânge, materiale chirurgicale și servicii de reabilitare, în timp ce autoritățile locale au recunoscut public necesitatea de a găzdui un număr mare de soldați răniți.

Cercetătorii VOID concluzionează că dovezile disponibile indică un număr de victime care depășește semnificativ cel înregistrat în anii anteriori ai invaziei pe scară largă.

Ancheta subliniază, de asemenea, că sistemul medical militar al Rusiei depinde din ce în ce mai mult de spitalele civile, ceea ce indică o presiune susținută asupra infrastructurii medicale a țării.

Context

Moscova nu a publicat cifre oficiale privind victimele încă din primele luni ale invaziei pe scară largă a Ucrainei. Cercetătorii independenți s-au bazat pe informații din surse deschise, registre succesorale, date din cimitire și baze de date scurse în presă pentru a estima pierderile rusești.

Anchete anterioare realizate de RFE/RL pe baza unor documente scurse din spitalele militare, precum și analizele efectuate de publicații independente precum Mediazona și Meduza au indicat, de asemenea, că numărul victimelor rusești a continuat să crească brusc.

Editor : Sebastian Eduard

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