Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a respins joi acuzațiile premierului interimar Ilie Bolojan, care l-a catalogat, în direct la Digi24, drept „unul dintre piromanii grevei din Sănătate”. Rogobete susține că protestele nu sunt despre salarii, ci despre respectarea personalului medical, și îl invită pe premier să meargă într-un spital pentru a vedea condițiile în care lucrează medicii și asistenții.





Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat după ce premierul interimar Ilie Bolojan l-a acuzat, la Digi24, că este „unul dintre piromanii grevei din Sănătate” și că protestele sunt alimentate de „dezinformare și minciună”. Rogobete susține că revendicările personalului medical nu au legătură cu obținerea unor venituri mai mari, ci cu respectul față de cei care lucrează în sistem.

Vom continua să fim alături de sistemul de sănătate. Nu este doar o grevă. Colegii nu se milogesc după bani, nu despre asta este vorba. Este un manifest al domeniului sănătate care are un singur scop: oamenii aceștia cer respect, cer demnitate, cer deblocarea posturilor în sănătate. Se cere normalitate și atât. Cred că a ajuns cuțitul la os

Fostul ministru consideră că proiectul noii legi a salarizării pune o presiune uriașă asupra sistemului medical și respinge ideea reducerii veniturilor personalului: „Eu nu pot să cred că există cineva în țara asta care susține că salariile personalului medical trebuie scăzute și că această economie, dacă o putem numi așa, se poate numi reformă. Nu este reformă.”

„Reforma nu înseamnă reducerea veniturilor personalului medical”

Rogobete afirmă că unele dintre măsurile invocate de premier drept reforme au fost începute încă din perioada în care el conducea Ministerul Sănătății.

„Am ascultat declarațiile domnului prim-ministru Ilie Bolojan. Vorbea despre câteva măsuri de reformă care au început de la mine, precum convertirea spitalelor cu grad redus de ocupare în centre de paliație, alocarea corectă a resurselor financiare și reforma Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Acolo este adevărata reformă. Reforma nu constă în reducerea veniturilor personalului medical.”

El a răspuns și atacurilor lansate de premier.

Am văzut că m-a făcut piroman. Înainte m-a făcut șobolan, acum piroman. Pare că este o calitate a dânsului să pună etichete. Nu este despre mine și nici despre aceste etichete. Este vorba despre oamenii din spatele meu, care nu manipulează și nu mint

„Dacă există sume compensatorii, să fie introduse în salariu”

Rogobete contestă și afirmațiile premierului potrivit cărora veniturile personalului medical nu vor scădea după aplicarea noii legi a salarizării.

„Vreau să cred că nu suntem toți proști și doar domnul Ilie Bolojan este deștept. Toate analizele făcute arată o scădere mare a veniturilor personalului medical. Narativul pe care îl are în fiecare zi încearcă doar să mute atenția de la o problemă reală.”

Fostul ministru spune că existența unor sume compensatorii demonstrează că diminuarea veniturilor este recunoscută implicit.

„Dacă tot există acele sume compensatorii despre care vorbește, de ce nu le introduce în salariu? Dacă există linia bugetară pentru aceste sume, să le introducă în salarii și atunci toate lucrurile se închid foarte frumos.”

Îl invită pe Bolojan într-un spital

Alexandru Rogobete l-a provocat pe premier să viziteze un spital și să discute direct cu personalul medical.

Îl invit pe domnul Ilie Bolojan să lase emisiunile unu la unu și declarațiile și să vină aici, alături de mine și de personalul medical. Îl plimb eu prin spital, în secția ATI, în Unitatea de Primiri Urgențe, în blocul operator și prin saloane. Poate își schimbă părerea. Din birou și din tabele poate că lucrurile arată bine, însă realitatea este cu totul alta și nu vrea să înțeleagă acest lucru

Întrebat cât vor continua protestele, Rogobete a precizat că decizia aparține organizațiilor sindicale: „Nu pot să răspund eu în numele sindicatului. Nu știu până când.”

Protestele din sistemul sanitar au ajuns în cea de-a treia zi, iar reprezentanții angajaților avertizează că, în lipsa unui acord cu Guvernul, acțiunile de protest s-ar putea muta în stradă.

Editor : C.A.