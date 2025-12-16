Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională „Legea Novak”, criticată de cluburile de fotbal din SuperLiga României

Președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională a României (CCR) Legea care obligă cluburile sportive din țară să aibă cel puțin 40% sportivi români într-o echipă. Sesizarea președintelui va fi analizată de judecătorii constituționali pe 4 februarie.

„Legea care impune cote de cetățenie în sport a fost atacată la CCR de Nicușor Dan. Salut demersul președintelui Nicușor Dan și consider că intervenția CCR e esențială tocmai pentru a reașeza discuția pe termene legale, nu pe situații emoționale. E un gest de responsabilitate constituțională”, a declarat Ionuț Stroe, parlamentar PNL, la Parlament.

Ionuț Stroe arată că Legea cunoscută drept „Legea Novak” „atacă libertatea economică a sportivilor” și afectează „valoarea și competitivitatea echipelor românești”.

„Avem motive să credem că Legea va fi reparată”, a adăugat parlamentarul.

CCR va discuta sesizarea pe 4 februarie.

„Ponderea de participare a sportivilor de performanţă români, la nivel de seniori şi tineret, la competiţiile sportive naţionale oficiale nu poate fi mai mică de 40% din totalul de sportivi participanţi care pot evolua în teren pe parcursul unui meci, pentru fiecare echipă", prevede articolul 37.1 introdus în Legea Sportului.

Conform modificărilor, legea se va aplica începând cu sezonul competiţional 2026/2027. Pentru încălcarea cotei de 40% sportivi români, cluburile vor fi amendate cu sume de la 500.000 la 1.000.000 de lei.

Aceste prevederi au fost aspru criticate de reprezentanții echipelor din România, în special reprezentanții cluburilor de fotbal din SuperLigă.

Șapte dintre aceste cluburi au și semnat o petiție în acest sens, ajunsă pe masa lui Nicușor Dan. Detalii, aici.

Editor : M.G.