Șapte cluburi din SuperLiga României au semnat petiția către Nicușor Dan: „Pașaportul devine criteriu de selecție”

Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea
Cine semnează Ce spune legea

Fostul ministru al Sportului, deputatul Ionuţ Stroe, i-a transmis preşedintelui Nicuşor Dan o petiţie semnată de reprezentanţi a 7 echipe din SuperLiga României, prin care cer stoparea legii privind ponderea de 40% sportivi români într-o echipă, cunoscută drept "Legea Novak", se arată într-un comunicat.

„Deputatul Ionuţ Stroe a transmis Preşedintelui României, Nicuşor Dan, o petiţie semnată de reprezentanţi ai celor mai importante cluburi sportive din România. Mesajul principal e clar: legea discriminatorie care afectează valoarea echipelor româneşti pe criterii de cetăţenie trebuie oprită!”, se arată în comunicat, informează DigiSport.

Cine semnează

Conform comunicatului transmis de deputatul Ionuţ Stroe, printre semnatarii petiţiei se regăsesc preşedintele CA Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, preşedintele clubului CFR Cluj, Iuliu Mureşan, preşedintele FC Dinamo, Andrei Nicolescu, preşedintele CA al FCSB, Mihai Stoica, preşedintele clubului Oţelul Galaţi, Cristian Munteanu, patronul echipei FC Botoşani, Valeriu Iftime, acţionarul majoritar al FC Rapid, Dan Şucu, directorul general al CSM Bucureşti, Iulian Pâslaru, şi fostul arbitru internaţional şi preşedinte al CFR Cluj, Cristian Balaj.

„Dincolo de argumentele juridice pe care se întemeiază solicitarea mea, vă rog să ţineţi cont de faptul că această lege distorsionează competiţia sportivă, loveşte cluburile, sportivii şi suporterii şi transformă sportul românesc într-un experiment în care paşaportul devine criteriu de selecţie, în locul valorii şi meritului sportiv.
În primul rând, legea este neconstituţională pentru că încalcă principiul egalităţii, afectează dreptul la muncă al sportivilor străini şi loveşte în libertatea economică a cluburilor.

Autonomia sportivă devine o ficţiune: echipele nu mai sunt făcute în vestiar, ci de politic, prin lege. În loc să investească în copii, juniori, infrastructură şi antrenori, iniţiatorii acestui proiect de lege aleg calea cea mai greşită şi populistă, aceea de a scrie cu procentul în lege cine are voie să joace, sub pretextul interesului naţional”, susţine Stroe.

„În al doilea rând, legea este neclară şi nelegală, generând insecuritate juridică şi amestec brutal în contracte. Textul ridică întrebări esenţiale la care nu oferă niciun răspuns clar: cine este exact 'sportiv român' în sensul articolului, contează doar cetăţenia, contează cetăţenia multiplă, contează rezidenţa de lungă durată? Această neclaritate nu este un detaliu tehnic, ci o sursă sigură de litigii”, se mai arată în petiţie.

Ionuţ Stroe afirmă şi că „legea este contrară dreptului Uniunii Europene”, regulile UE fiind clare „restricţiile bazate pe cetăţenie sunt, în principiu, interzise”:
„Prin impunerea unui procent minim de sportivi 'români', România îşi asumă riscul unei proceduri de infringement, riscul unui nou 'caz Bosman' cu numele României şi imaginea de stat care ridică bariere naţionale exact în domeniul în care Europa a dărâmat aceste bariere”.

Ce spune legea

Camera Deputaţilor a adoptat, la mijlocul lunii noiembrie, cu o majoritate de voturi modificarea Legii Sportului prin care echipele vor fi obligate să folosească în permanenţă în competiţiile interne oficiale minimum 40% sportivi români.

Această iniţiativă este cunoscută drept "Legea Novak", după numele fostului ministru al Sportului Eduard Novak, care a introdus regula prima oară prin ordin de ministru.
"Ponderea de participare a sportivilor de performanţă români, la nivel de seniori şi tineret, la competiţiile sportive naţionale oficiale nu poate fi mai mică de 40% din totalul de sportivi participanţi care pot evolua în teren pe parcursul unui meci, pentru fiecare echipă", prevede articolul 37.1 introdus în Legea Sportului.

Conform modificărilor, legea se va aplica începând cu sezonul competiţional 2026/2027. Pentru încălcarea cotei de 40% sportivi români, cluburile vor fi amendate cu sume de la 500.000 la 1.000.000 de lei.

Cota de 40% sportivi români a fost introdusă iniţial printr-un ordin de ministru, emis de fostul ministru al Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, în 2022.
Măsura, care a avut ca scop creşterea bazei de selecţie a sportivilor români în perspectiva convocării la loturile naţionale, nu a fost însă respectată decât în mică măsură de cluburile sportive.

 

