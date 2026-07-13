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Exclusiv Plan de guvernare în mai multe etape. Kelemen Hunor: „N-aș paria sume mari pe un guvern învestit în iulie”

Ema Stoica Data publicării:
Kelemen Hunor, alături de delegația UDMR, la consultări cu președintele Nicușor Dan, la Cotroceni
Kelemen Hunor, alături de delegația UDMR, la consultări cu președintele Nicușor Dan, la Cotroceni. Foto: presidency.ro
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Din articol
Propunerea UDMR: succesiunea a patru guverne, începând cu un executiv de „armistițiu” „Coaliția mică”, o variantă respinsă din start „N-aș paria pe un guvern învestit în iulie”

Kelemen Hunor a vorbit la Interviurile Digi24.ro despre șansele învestirii unui nou Executiv până la finalul lunii iulie, dar și despre cum au decurs negocierile de la Palatul Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan. Liderul UDMR nu mai vede fezabilă refacerea coaliției de guvernare PSD-PNL-UDMR, ci propune mai degrabă un „guvern de armistițiu”, care să le permită celor din PNL și USR să „pună în paranteză” deciziile din propriile partide de a nu guverna alături de PSD. În planul propus de UDMR, acest guvern de compromis ar urma să fie urmat de guverne minoritare PSD și PNL.

Negocierile de la Palatul Cotroceni s-au încheiat din nou fără un rezultat, după două ore de discuții. Președintele României a convocat partidele fostei coaliții de guvernare pentru a găsi o soluție la criza politică ce durează de mai bine de două luni și jumătate.

Kelemen Hunor a explicat, în exclusivitate pentru Digi24.ro, că discuțiile au fost unele „zen”, însă a recunoscut că liderii politici nu au reușit să ajungă la o concluzie privind desemnarea unui premier.

„A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Am discutat în prima parte legile legate de PNRR și SAFE și după aceea am discutat politic. Am stat două ore și toată lumea a fost foarte argumentată și fără nervi. Președintele, răbdător, mediator, dar din păcate nu am ajuns la o soluție. PNL și USR au câte o decizie că nu vor guverna împreună cu PSD. PSD nu votează un guvern din care nu face parte. Asta înseamnă că trebuie să ne gândim la guverne minoritare succesive”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR spune că au fost analizate toate variantele aflate pe masa negocierilor, fără a se ajunge la un acord. În acest context, afirmă că a propus o soluție de compromis care ar putea ajuta partidele să depășească propriile rezoluții adoptate în forurile statutare.

Propunerea UDMR: succesiunea a patru guverne, începând cu un executiv de „armistițiu”

„Asta am propus eu, să mergem etapizat și, în prima variantă, să încercăm un guvern de armistițiu. Armistițiu, între ghilimele, că nu folosim acest termen de război militar neapărat în sensul adevărat al cuvântului. Și aici, am argumentat eu, i-ar ajuta pe colegii din PNL și din USR să pună în paranteză deciziile luate în congres și în forurile statutare vizavi de PSD, fiindcă în orice armistițiu părțile beligerante pun în paranteză conflictul și încearcă să găsească o soluție pe termen lung”, a subliniat liderul UDMR.

În viziunea lui Kelemen Hunor, acest Executiv ar avea un mandat limitat, până la finalul anului. Ulterior, România ar urma să treacă printr-o succesiune de guverne minoritare. În final, în 2028, s-ar putea ajunge la un guvern tehnocrat, care să asigure administrarea țării în perioada în care partidele sunt în campanie electorală și să organizeze alegerile.

„Coaliția mică”, o variantă respinsă din start

O altă variantă propusă anterior de liderul UDMR pare să fi fost abandonată din lipsă de consens. După consultările oficiale de la Palatul Cotroceni, din luna iunie, acesta susținuse refacerea coaliției de guvernare de dinaintea alegerilor, formată din PSD, PNL și UDMR.

„Astăzi nu am discutat despre asta (n.r. coaliția PSD-PNL-UDMR). Nu ar mai putea fi o variantă. N-ai cum să mergi pe o guvernare majoritară. Aici nu e vorba de USR sau de UDMR, că se poate și fără noi. Până când există hotărârea că ei nu vor să guverneze împreună (n.r. PSD și PNL), e greu de găsit o astfel de soluție. Mai degrabă mergem pe un guvern de armistițiu. Armistițiu înseamnă suspendăm deciziile și atacurile”, spune liderul UDMR pentru Digi24.ro.

„N-aș paria pe un guvern învestit în iulie”

În ciuda atmosferei calme de la negocierile de luni de la Palatul Cotroceni, Kelemen Hunor nu este optimist în privința învestirii unui Executiv până la finalul lunii iulie.

„Astăzi n-aș paria pe sume mari, dar încă sper. Astăzi am spus că sunt ca prostul satului. Eu pun gaz pe foc permanent. Aici nutresc speranța, cu gazul, că se poate rezolva și sper că argumentele mele totuși vor fi ascultate și de colegii noștri”, a conchis Kelemen Hunor.

Parlamentul României ar urma să se reunească la finalul lunii într-o sesiune extraordinară pentru adoptarea unor proiecte de lege care reprezintă jaloane din PNRR. Tot atunci, Nicușor Dan și-ar fi dorit să fie învestit și noul Executiv. Dacă liderii politici nu vor ajunge la un acord, cel mai probabil negocierile vor fi reluate la începutul sesiunii parlamentare din septembrie.

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