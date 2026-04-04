Foto O armă și 200 de cartușe, găsite într-un colet, pe aeroportul din Cluj: pachetul era trimis din Cehia către o persoană din România
Poliţiştii de frontieră au descoperit o armă cu aer comprimat şi 200 de cartuşe trimise de o firmă din Cehia către o persoană fizică din România. Arma şi muniţia au fost indisponibilizate, pentru că în colet nu se aflau şi documente din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor de introducere în ţară.
Descoperirea a fost făcută de către poliţiştii de frontieră şi inspectorii vamali, pe aeroportul Cluj-Napoca, în timpul unor controale care vizau colete sosite din Cehia şi ajunse în zona cargo a aeronavei, scrie News.ro.
Poliţia de Frontieră informează, sâmbătă, că în unul dintre coletele verificate, cu o greutate de un kilogram, au fost descoperite o armă cu aer comprimat şi o cutie care conţinea 200 de bucăţi de proiectile pentru acest tip de armă.
Verificările făcute au arătat că pachetul a fost expediat de către o firmă din Cehia, către o persoană fizică din România.
„Deoarece coletul nu era însoţit de documente din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor de introducere în ţară, procurare şi deţinere a armei, acesta a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor şi a stabilirii situaţiei de fapt”, precizează Poliţia de Frontieră.