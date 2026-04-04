Foto O armă și 200 de cartușe, găsite într-un colet, pe aeroportul din Cluj: pachetul era trimis din Cehia către o persoană din România

Poliţiştii de frontieră au descoperit o armă cu aer comprimat şi 200 de cartuşe trimise de o firmă din Cehia către o persoană fizică din România. Arma şi muniţia au fost indisponibilizate, pentru că în colet nu se aflau şi documente din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor de introducere în ţară.

Armă cu aer comprimat, găsită într-un colet, pe aeroportul din Cluj. Foto: Poliția de Frontieră
Armă cu aer comprimat, găsită într-un colet, pe aeroportul din Cluj. Foto: Poliția de Frontieră
Armă cu aer comprimat, găsită într-un colet, pe aeroportul din Cluj. Foto: Poliția de Frontieră | Poza 1 din 4
Armă cu aer comprimat, găsită într-un colet, pe aeroportul din Cluj. Foto: Poliția de Frontieră
Armă cu aer comprimat, găsită într-un colet, pe aeroportul din Cluj. Foto: Poliția de Frontieră | Poza 2 din 4
Armă cu aer comprimat, găsită într-un colet, pe aeroportul din Cluj. Foto: Poliția de Frontieră
Armă cu aer comprimat, găsită într-un colet, pe aeroportul din Cluj. Foto: Poliția de Frontieră | Poza 3 din 4
Armă cu aer comprimat, găsită într-un colet, pe aeroportul din Cluj. Foto: Poliția de Frontieră
Armă cu aer comprimat, găsită într-un colet, pe aeroportul din Cluj. Foto: Poliția de Frontieră | Poza 4 din 4
Armă cu aer comprimat, găsită într-un colet, pe aeroportul din Cluj. Foto: Poliția de Frontieră
Descoperirea a fost făcută de către poliţiştii de frontieră şi inspectorii vamali, pe aeroportul Cluj-Napoca, în timpul unor controale care vizau colete sosite din Cehia şi ajunse în zona cargo a aeronavei, scrie News.ro.

Poliţia de Frontieră informează, sâmbătă, că în unul dintre coletele verificate, cu o greutate de un kilogram, au fost descoperite o armă cu aer comprimat şi o cutie care conţinea 200 de bucăţi de proiectile pentru acest tip de armă.

Verificările făcute au arătat că pachetul a fost expediat de către o firmă din Cehia, către o persoană fizică din România.

„Deoarece coletul nu era însoţit de documente din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor de introducere în ţară, procurare şi deţinere a armei, acesta a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor şi a stabilirii situaţiei de fapt”, precizează Poliţia de Frontieră.

