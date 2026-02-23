Live TV

O autocisternă care transporta gaz butan s-a răsturnat pe DN1. Locuitorii din zonă au fost evacuaţi

autocisterna
O autocisternă care transporta gaz butan s-a răsturnat pe DN 1

O autocisternă care transporta gaz butan s-a răsturnat, luni seară, pe DN 1, în județul Sibiu, iar locuitorii din zonă au fost evacuaţi preventiv.

ACTUALIZARE 00.24 ISU Sibiu a anunţat că a fost transmis mesaj de avertizare RO-Alert pentru locuitori. ”Până în acest moment au fost evacuaţi de pe o rază de 1 km aproximativ 20 de locatari”, anunţă ISU Sibiu.

ȘTIRE INIȚIALĂ La locul accidentului se deplasează autospeciala CBRN pentru efectuarea de măsurători şi a fost solicitată autospeciala cu roboţi din cadrul ISU Braşov, informează News.ro.

„ISU Sibiu intervine de urgenţă pe DN 1 in localitatea Scoreiu unde o autocisternă care transporta gaz butan s-a răsturnat în afara părţii carosabile. La faţa locului sunt mobilizate trei autospeciale de stingere şi două echipaje SMURD dintre care unul cu medic şi o autospecială de transport personal cu victime multiple”, a anunţat ISU Sibiu.

Din primele informaţii sunt uşoare scăpări de gaze.

„Preventiv a fost stabilit un perimetru de siguranţă de 800 m. Locuitorii de pe această rază sunt evacuaţi preventiv”, au precizat pompierii.

Poliţia anunţă că traficul rutier este blocat la km 271, în localitatea Scoreiu.

„Din primele informaţii, nu au fost înregistrate victime. Traficul este restricţionat pentru desfăşurarea intervenţiei în condiţii de siguranţă”, a transmis IPJ Sibiu.

Editor : A.P.

