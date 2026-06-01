O șoferiță a murit, după ce TIR-ul pe care-l conducea s-a izbit de parapetul de pe marginea autostrăzii A1

O femeie de 41 de ani a murit, luni, după ce TIR-ul plin cu carne pe care-l conducea a intrat parapetul metalic de pe marginea autostrăzii. Accidentul s-a produs pe sensul Sebeş-Sibiu, în dreptul localităţii sibiene Sălişte.

”Poliţiştii din cadrul Biroului de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea - Deva au intervenit la un eveniment rutier produs pe A1, km 268 + 700 m, pe sensul de mers Sebeş - Sibiu, în dreptul localităţii Sălişte. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit faptul că în timp ce conducea un ansamblu rutier TIR pe A1, având direcţia de deplasare Sebeş - Sibiu, la km 268 + 700 m, în dreptul localităţii Sălişte, o femeie în vârstă de 41 de ani, din judeţul Bihor, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul direcţiei de mers şi ar fi intrat în coliziune cu parapetul metalic de pe marginea drumului”, anunţă, luni, IPJ Sibiu.

TIR-ul era încărcat cu carne.

La faţa locului au intervenit mai multe echipaje medicale.

”Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Sibiu a intervenit cu un echipaj cu medic pe A1, pe sensul Sălişte-Sibiu, unde un camion frigorific ar fi pierdut direcţia de mers şi s-a oprit în parapet. La sosirea echipajelor SAJ şi ISU, şoferiţa de 41 de ani se afla în stop cardio-respirator şi în consecinţă s-au început manevrele de resuscitare care au continuat aproape 50 de minute, dar, din păcate, fără succes”, au transmis oficialii SAJ Sibiu.

Medicul SAJ a declarat decesul, iar Poliţia a deschis un dosar de cercetare penală.

Oficialii ISU Sibiu nu exclud posibilutatea ca femeia să fii intrat în stop cardio- respirator în timp ce conducea.

