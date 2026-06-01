Live TV

O șoferiță a murit, după ce TIR-ul pe care-l conducea s-a izbit de parapetul de pe marginea autostrăzii A1

Data publicării:
accident rutier
Foto cu caracter ilustrativ / Getty Images

O femeie de 41 de ani a murit, luni, după ce TIR-ul plin cu carne pe care-l conducea a intrat parapetul metalic de pe marginea autostrăzii. Accidentul s-a produs pe sensul Sebeş-Sibiu, în dreptul localităţii sibiene Sălişte.

”Poliţiştii din cadrul Biroului de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea - Deva au intervenit la un eveniment rutier produs pe A1, km 268 + 700 m, pe sensul de mers Sebeş - Sibiu, în dreptul localităţii Sălişte. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit faptul că în timp ce conducea un ansamblu rutier TIR pe A1, având direcţia de deplasare Sebeş - Sibiu, la km 268 + 700 m, în dreptul localităţii Sălişte, o femeie în vârstă de 41 de ani, din judeţul Bihor, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul direcţiei de mers şi ar fi intrat în coliziune cu parapetul metalic de pe marginea drumului”, anunţă, luni, IPJ Sibiu.

TIR-ul era încărcat cu carne.

La faţa locului au intervenit mai multe echipaje medicale.

”Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Sibiu a intervenit cu un echipaj cu medic pe A1, pe sensul Sălişte-Sibiu, unde un camion frigorific ar fi pierdut direcţia de mers şi s-a oprit în parapet. La sosirea echipajelor SAJ şi ISU, şoferiţa de 41 de ani se afla în stop cardio-respirator şi în consecinţă s-au început manevrele de resuscitare care au continuat aproape 50 de minute, dar, din păcate, fără succes”, au transmis oficialii SAJ Sibiu.

Medicul SAJ a declarat decesul, iar Poliţia a deschis un dosar de cercetare penală.

Oficialii ISU Sibiu nu exclud posibilutatea ca femeia să fii intrat în stop cardio- respirator în timp ce conducea.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
1
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
3
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e rusească. Și am un mesaj...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
soldati americani
5
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este...
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
Digi Sport
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Piranha 5
Trei transportoare blindate Piranha 5, implicate într-un accident în judeţul Sălaj. 11 militari au fost răniţi. Cauza accidentului
ambulanta smurd
Doi copii aflați pe o trotinetă electrică, accidentați de o mașină condusă de o femeie. Ambii au fost răniți și transportați la spital
masina de politie
Șofer din Alba trimis în judecată pentru tentativă la omor, după ce a lovit intenționat cu mașina un alt autoturism, răsturnându-l
accident
Accident grav în Brăila: Un tânăr a murit și altul a ajuns la spital. Sistemul eCall al mașinii a alertat polițiștii
BUGGENHOUT ACCIDENT TRAIN BUS
Un tren regional s-a ciocnit cu un microbuz școlar în Belgia: patru morți, dintre care doi copii
Recomandările redacţiei
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Nicușor Dan, așteptat să desemneze premierul săptămâna aceasta...
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian.
Ce condiție „esențială” pune Iranul pentru un acord cu SUA privind...
709844826_1526274695515606_4656258056519760468_n
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona...
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Sondaj: Românii nu vor un premier independent și un Guvern de...
Ultimele știri
Coloane de mașini pe A1 spre Capitală, după minivacanța de Rusalii. Rutele alternative recomandate de polițiști
România caută parteneriate cu firme chineze pentru stocarea energiei. Daraban: „Prețurile ridicate din Europa creează oportunități”
Ziua Copilului la Cotroceni. Nicușor Dan: Copiii ne-au reamintit cât de important este să investim în educație
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care atrag norocul și bogăția în fiecare zi din iunie 2026. Leii intră într-una dintre cele mai bune...
Cancan
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Fanatik.ro
Un sportiv de legendă și-a scos la vânzare casa. Cum arată impresionantul conac: 3 etaje, piscină cu cascadă...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Fostul component al Generației de Aur a rămas liber de contract. Echipa pe care a pregătit-o până acum e în...
Adevărul
Cum își pun românii panouri fotovoltaice pe cont propriu și în câți ani se amortizează investiția. Ce...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
Jamie Lee Curtis este în doliu: sora ei mai mare, Kelly Curtis, a murit. „Era de o frumuseţe uluitoare şi o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de la Roland Garros
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Doliu în familia lui Jamie Lee Curtis: sora ei, actrița Kelly Curtis, a murit la 69 de ani. Mesajul sfâșietor...
Adevarul
Ce au descoperit cercetătorii în corpul celei mai bătrâne femei din lume. A trăit 117 ani fără cancer și fără...
Newsweek
De ce a amânat Poșta livrarea pensiilor? Când intră pe card - pensiile, indemnizația de handicap și alocațiile
Digi FM
„Cerere fără precedent”. Celine Dion anunță noi concerte la Paris după ce fanii au epuizat biletele pentru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Cum arată un păianjen verde neon. Are un desen neobișnuit pe abdomen care seamănă cu o față zâmbitoare
Film Now
"Credeam că sunt privilegiat”. Declarația sfâșietoare a lui Christopher Reeve după tragedia care l-a lăsat...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”