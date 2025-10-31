O benzinărie deținută de familia unui primar din Arad a funcționat fără avize timp de 2 ani. Explicația edilului

O benzinărie din județul Arad a funcționat fără avize timp de doi ani de zile. Stația de carburanți a strâns amenzi de peste 250 de mii de lei. Chiar și așa, a funcționat fără nicio problemă. Cum a reușit? Era administrată de soția unui primar. Prefectul a sesizat situația și abia acum primarul a decis să o închidă.

Benzinăria din Comuna Felnac, din județul Arad, aparține familiei primarului - Ioan Malița. Este administrată chiar de soția acestuia. Deși este primul gospodar al comunei, familia lui nu a reușit să obțină avizele necesare pentru stația de combustibil. Astfel că, în doi ani de zile, firma a strâns amenzi de sute de mii de lei.

Viorica Graur, comisar șef Garda Națională de Mediu Arad: Stația de carburant, în doi ani de zile, a fost sancționată de Garda Națională de Mediu Arad cu suma de 270.000 de lei.

Firma deținută de soția edilului a plătit mereu jumătate din sumele sancțiunilor, pentru că s-a încadrat în cele 15 zile prevăzute de lege. Întrebat despre situație, primarul pare că nu știa despre problemele cu stația de carburant.

Ioan Maliţa, primar Felnac: Îmi pare rău că s-a ajuns în această situație. Eu ca și primar al comunei sunt primul interesat pentru respectarea legii. Din câte am înțeles, societatea respectivă este în plin proces de a obține avizele și sperăm că în cel mai scurt timp situația se va remedia. Nu, distribuția de carburanți, din câte am înțeles, nu se distribuie. Am fost în perioada de avizare, am depus dosarul la agenția de mediu, am primit clarificări de la IGSU Arad, la care în perioada acum propriu-zis suntem de a transmite clarificările respective și de a reveni funcționarii de la IGSU pentru avizare. În momentul în care cei de la Garda de Mediu au venit în control, noi aveam depusă documentația la Agenția de mediu pentru autorizare.

Abia când prefectul a sesizat situația, benzinăria a fost închisă.

Mihai Paşca, prefect Arad: Avem două probleme în această situație. Prima vizează siguranța cetățenilor. În al doilea rând, problema este una care ține de respectul de care se bucură legea, autoritățile și măsurile pe care autoritățile le dispun în România. Nu putem accepta să ne jucăm de-a aplicarea legii, nu putem accepta ca măsurile care se dispun pentru siguranța cetățenilor și pentru respectarea legii să fie ignorate, cu atât mai mult cu cât într-o astfel de situație vorbim și de o persoană a cărui rol este să lucreze pentru cetățeni, pentru siguranța lor, în condițiile legii.

Benzinăria funcționa fără avize din 2023. Dosarul depus la ISU pentru autorizare era incomplet, iar nici de la Garda de Mediu nu avea documentul necesar desfășurării activității.

