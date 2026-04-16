Pasaj subteran nou la Aeroportul Henri Coandă: proiectul CNAB pentru fluidizarea traficului spre București

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a iniţiat un proiect care prevede construirea unui pasaj subteran la Aeroportul Henri Coandă pentru o ieşire mai rapidă pe DN1, spre București. Valoarea contractului pentru studiul de fezabilitate este de 648.000 de lei, acesta fiind atribuit unei firme care va prezenta cel puţin două scenarii tehnico-economice.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti continuă investiţiile în modernizarea infrastructurii Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, prin iniţierea unui proiect menit să optimizeze fluxurile de trafic auto către Capitală, se arată într-un comunicat de presă transmis, joi, de CNAB.



Astfel, pentru crearea unei căi suplimentare de ieşire rapidă pe DN1 spre Bucureşti, se vor identifica variantele pentru construirea unei subtraversări a drumului naţional, în partea de sud a aeroportului.



„Aeroportul «Henri Coandă» trebuie să ţină pasul cu dinamica traficului aerian şi a mobilităţii urbane. Investiţiile în infrastructura de acces, precum acest pasaj subteran, sunt esenţiale pentru a susţine dezvoltarea pe termen lung şi pentru a consolida rolul aeroportului ca principal hub aerian al României”, a declarat Bogdan Mîndrescu, directorul general al CNAB.



Valoarea contractului pentru studiul de fezabilitate este de 648.000 de lei şi a fost atribuit SC Gebes MProject SRL. Societatea va prezenta cel puţin două scenarii tehnico-economice, indicându-l pe cel optim în urma unei analize care va lua în considerare atât criterii tehnice, cât şi financiare.



Documentaţia va include analiza investiţiei, precum şi identificarea soluţiilor optime din punct de vedere funcţional, tehnologic, constructiv şi economic. Studiul va fi realizat în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru proiectele de investiţii finanţate din fonduri publice.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.