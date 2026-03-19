Percheziţii DNA la firme de ride-sharing din București într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 61 milioane lei

Procurorii DNA efectuează, joi, percheziţii la firme de ride-sharing din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 61 milioane lei.

"În cursul zilei de 19 martie 2026, în baza autorizaţiilor emise de instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 5 locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăţi comerciale", anunţă DNA.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada ianuarie 2019 - august 2025, a unor infracţiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 61 milioane de lei.

