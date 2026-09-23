Percheziții în trei județe: sunt vizați 18 suspecți care ar deține ilegal arme și muniții letale

Poliţişti de la Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Ilfov fac, miercuri dimineaţă, percheziţii în judeţele Ilfov, Giurgiu şi Teleorman la 18 persoane bănuite de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, sub forma deţinerii ilegale de arme şi muniţii letale.

Poliţia Română informează că la data de 23 septembrie, poliţişti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, au pus în executare 18 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Ilfov, Giurgiu şi Teleorman, în vederea întregirii probatoriului într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi al muniţiilor, sub forma deţinerii ilegale de arme şi muniţii letale, notează News.ro.

Potrivit sursei citate, percheziţiile domiciliare sunt desfăşurate la locuinţele a 18 persoane, cu vârste cuprinse între 22 şi 61 de ani, bănuite de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, sub forma deţinerii ilegale de arme şi muniţii letale.

Activităţile beneficiază de sprijinul poliţiştilor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman, precum şi al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ilfov.

Percheziţiile domiciliare sunt desfăşurate în vederea identificării şi ridicării mijloacelor materiale de probă, precum şi pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost săvârşite faptele cercetate.

În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii urmăresc identificarea şi ridicarea unor arme şi muniţii letale, precum şi a altor mijloace de probă relevante pentru cauză, acestea urmând să fie supuse verificărilor şi, după caz, expertizării, în vederea stabilirii caracteristicilor tehnice şi a încadrării juridice.

Persoanele bănuite de comiterea faptelor urmează să fie conduse la sediul unităţii de poliţie, pentru audieri, urmând ca, în funcţie de probatoriul administrat şi în colaborare cu unitatea de parchet competentă, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor şi dispunerea măsurilor legale.

Editor : B.E.