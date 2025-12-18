Live TV

Peste 2 miliarde de lei vor merge către Sănătate și Ministerul Afacerilor Externe. Ce datorii plătește Guvernul

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, 18 decembrie, hotărârile prin care Ministerul Finanțelor va transfera peste 2 miliarde de lei pentru plata unor datorii acumulate în sistemul de sănătate și la Ministerul Afacerilor Externe. Autoritățile au transmis că măsura vine pentru a debloca plăți restante și pentru a reduce presiunea financiară asupra instituțiilor și a mediului economic.

Aproape 2 miliarde de lei vor ajunge la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

O parte importantă din sumă, respectiv 964 de milioane de lei, va fi folosită pentru decontarea medicamentelor cu și fără contribuție personală, precum și pentru plata serviciilor medicale furnizate în spitale, scadente în luna decembrie.

Practic, acești bani acoperă tratamentele și serviciile medicale deja acordate pacienților, dar care nu au fost încă plătite de stat.

Bani pentru concediile medicale restante

Un miliard de lei din suma alocată către CNAS este destinat decontării concediilor medicale.

În prezent, angajatorii sunt obligați să plătească inițial concediile medicale ale salariaților, urmând ca ulterior statul să le ramburseze aceste sume.

Din cauza întârzierilor, multe firme au fost nevoite să suporte costurile din fonduri proprii pentru perioade îndelungate.

Prin această alocare, Guvernul a anunțat că va achita restanțele, ceea ce ar urma să aducă un plus de lichiditate companiilor și să contribuie la deblocarea circuitului plăților din economie.

Sume suplimentare și pentru Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Externe va primi 46 de milioane de lei, bani care vor fi folosiți pentru acoperirea unor datorii restante.

Din această sumă, 26 de milioane de lei sunt destinate plății cotizațiilor de afiliere ale României la organizațiile internaționale, contribuții obligatorii care asigură participarea țării noastre în aceste structuri.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că alocările sunt posibile datorită economiilor realizate și unei gestionări mai riguroase a cheltuielilor publice.

Potrivit acestuia, banii suplimentari permit nu doar plata medicamentelor și a serviciilor medicale, ci și rambursarea concediilor medicale achitate anterior de companii, corectând astfel blocaje financiare apărute în sistem.

Deficitul bugetar rămâne neschimbat

Ministerul Finanțelor a precizat că aceste relocări de fonduri nu afectează deficitul bugetar al României.

Transferurile sunt realizate în limitele bugetului aprobat, iar ținta de deficit de 8,4% din PIB este menținută.

În comunicatul de presă, autoritățile mai arată că evoluția favorabilă a finanțelor publice din ultimele șase luni a fost susținută de o mai bună coordonare a fondurilor bugetare și europene, de adaptarea PNRR și de măsuri de disciplină bugetară și creștere a veniturilor.

