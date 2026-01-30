Primăria Oradea șterge datoriile sub 40 de lei către bugetul local. În total, sunt vizați aproape 7.000 de contribuabili

Consiliul Local Oradea a aprobat, joi, anularea datoriilor foarte mici către bugetul local, în valoare de cel mult 40 de lei fiecare, restante la data de 31 decembrie 2025. Măsura vizează atât persoane fizice, cât și persoane juridice, iar suma totală care va fi ștearsă din evidențele fiscale se ridică la aproape 34.000 de lei, potrivit unui comunicat de presă.

Decizia a fost luată în baza prevederilor Codului de Procedură Fiscală și are ca scop reducerea birocrației și a cheltuielilor administrative, în condițiile în care recuperarea acestor sume ar presupune costuri mai mari decât valoarea lor efectivă.

Potrivit articolului 266 din Codul de Procedură Fiscală, statul și autoritățile locale pot renunța la recuperarea creanțelor foarte mici. Legea prevede clar că:

„Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. (…) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate, care nu poate depăşi limita maximă de 40 de lei.”

Același articol stabilește că plafonul se aplică totalului datoriilor neachitate ale fiecărui debitor, existente la finalul anului.

Câți contribuabili sunt vizați

Conform situației centralizate de Direcția Economică a Primăriei Oradea, de această măsură vor beneficia 5.879 de persoane fizice, care au acumulat restanțe în valoare totală de 25.573 de lei, și 1.096 de persoane juridice, cu datorii de 8.324 de lei.

În total, vor fi anulate creanțe în valoare de 33.897 de lei.

Autoritățile locale au transmis că toate aceste sume sunt sub plafonul legal și că menținerea lor în evidențe ar presupune costuri mai mari decât recuperarea propriu-zisă.

Reprezentanții Primăriei Oradea spun că ștergerea acestor datorii nu va afecta în mod real bugetul orașului, dar va ușura munca funcționarilor și va elimina proceduri inutile și costisitoare.

