Reacția primarului din Oradea, după atacurile PSD la Ilie Bolojan: „Diferenta față de Craiova: Aceeaşi muzică, dar rezultate diferite”

Primarul municipiului Oradea, liberalul Florin Birta, reacționează la atacurile lansate de PSD la adresa lui Ilie Bolojan și face o comparație între funcţionarea sistemului de termoficare din Oradea, unde Bolojan a fost primar, şi Craiova, unde edil este social-democrata Lia Olguţa Vasilescu. „Diferenta dintre Oradea şi Craiova în ceea ce priveşte sistemul de termoficare. Aceeaşi muzică, dar rezultate diferite”, a transmis Birta, adăugând că atunci „când administraţia devine spectacol, iar politica se face lăutăreşte, nu e de mirare că la primul ger, se opreşte muzica”.

”Diferenta dintre Oradea şi Craiova în ceea ce priveşte sistemul de termoficare. Aceeaşi muzică dar rezultate diferite. Ultimul atac dinspre PSD spune despre Ilie Bolojan că „nu cântă din acelaşi playlist” şi că ar putea veni momentul să „schimbăm lăutarul”. O metaforă interesantă. Doar că realitatea din teren spune altceva”, se arată în mesajul postat de Florin Birta pe pagina de Facebook.

„La Oradea, „lăutarul” a cântat pe note clare: investiții, fonduri europene, modernizare și sisteme care funcționează. Rezultatul: oamenii au căldură. La Craiova, unde playlistul politic pare mereu respectat, sistemul de termoficare a rămas vechi, fragil și dependent de improvizații. Rezultatul: frig, avarii și explicații televizate. Astăzi, Ilie Bolojan încearcă să facă la nivel de țară ceea ce a făcut la Oradea. Mai puțin spectacol, mai multă administrație. Mai puține scuze, mai multă muncă. Mai puțină politică, mai multă infrastructură. Poate că problema nu e că Bolojan nu “cântă” din playlist, poate problema e că de ani de zile, la Craiova se dansează pe muzică, dar nu se reabilitează sistemul de termoficare. Când administrația devine spectacol iar politica se face lăutărește, nu e de mirare că la primul ger, se oprește muzica,” transmite Birta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Primarul Craiovei Lia Olguţa Vasilescu l-a acuzat duminică, pe premierul Ilie Bolojan într-o conferinţă susţinută în faţa SC Electorcentrale Craiova, că a refuzat să aloce suma de 350 de milioane pentru reparaţii la grupurile energetice, motiv pentru care craiovenii au rămas de mai multe ori fără căldură.

Și europarlamentarul Claudiu Manda, secretar general al PSD şi soţul Liei Olguţa Vasilescu, l-a atacat, într-un interviu la Antena 3, pe premierul Ilie Bolojan că „nu cântă de multe ori din acelaşi playlist” şi că ar putea veni un moment în care cei din coaliţie ”să schimbe lăutarul deoarece nu mai respectă playlistul”.

Comparaţia a fost preluată de liderul PSD Sorin Grindeanu, care a afirmat, luni seară, că, dacă va fi necesar, va fi schimbat ”lăutarul”.

Editor : A.P.