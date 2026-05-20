Primăria Sectorului 3, amendată de Garda de Mediu cu 100.000 de lei din cauza problemelor grave în gestionarea gunoiului

Doar 0,54% din deşeurile municipale colectate din Sectorul 3 al Capitalei au fost tratate înainte de a fi depuse la groapa de gunoi, au constatat comisarii Gărzii Naţionale de Mediu, ceea ce compromite grav atingerea ţintelor de reciclare asumate de România la nivel european. Primăria de sector şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Municipiul Bucureşti au fost amendate.

„Garda Naţională de Mediu a descoperit, în urma unor controale desfăşurate la ADIGIDMB (Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Municipiul Bucureşti) şi la Sectorul 3, o situaţie care compromite grav atingerea ţintelor de reciclare asumate de România la nivel european. Potrivit datelor analizate de comisarii de mediu, Sectorul 3 a trimis la tratare doar 0,54% din deşeurile municipale colectate în amestec, în timp ce restul - aproape integral - a fost depozitat direct”, anunţă Garda de Mediu, potrivit News.ro.

Potrivit sursei citate, aproape 100.000 de tone de deşeuri au ajuns la groapă, fără tratarea obligatorie înainte de eliminare.

„Mai grav, verificările au arătat că acest lucru s-a întâmplat deşi exista obligaţia legală pentru tratarea deşeurilor înainte de depozitare, conform legislaţiei privind regimul deşeurilor (OUG 92/2021). Cu toate acestea, cantităţi uriaşe au fost eliminate direct la depozit”, precizează comisarii de Mediu.

Aceştia anunţă că, urmare a neregulilor constatate, Garda Naţională de Mediu a aplicat Primăriei Sectorului 3 o amendă de 100.000 de lei şi a impus măsuri de conformare.

În paralel, Garda de Mediu a sancţionat şi ADIGIDMB cu amendă în valoare de 60.000 de lei şi a dispus măsuri pentru monitorizarea şi controlul fluxurilor de deşeuri la nivelul Capitalei.

„Comisarii au cerut explicit ca întreaga cantitate de deşeuri colectată în amestec din Bucureşti să fie trimisă la tratare mecano-biologică înainte de depozitarea finală. Raportul de control arată clar că acest model de gestionare a deşeurilor menţine un sistem bazat aproape exclusiv pe depozitare, nu pe reciclare şi valorificare”, precizează sursa citată.

România avea obligaţia de a atinge o rată de minimum 50% reciclare şi pregătire pentru reutilizare a deşeurilor municipale până în 2025.

„În condiţiile în care aproape toate deşeurile municipale din Sectorul 3 ajung direct la groapă, atingerea acestei ţinte este practic imposibilă, cu atât mai mult cu cât aceste obiective cresc progresiv: 55% până în 2030 şi 60% până în 2035”, au mai transmis oficialii Gărzii de Mediu.

