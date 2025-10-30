Live TV

Procedura prin care se plătesc amenzile contravenționale a fost simplificată. Ce schimbări a făcut Guvernul

Toate amenzile contravenționale, indiferent de instituția care le-a emis, vor putea fi plătite într-un cont unic național, a anunțat Ministerul Finanțelor prin intermediul unui comunicat de presă. Potrivit instituției, procesele-verbale de constatare a contravențiilor vor fi emise în format electronic și vor conține coduri QR care vor permite plata online a amenzii.

Concret, Guvernul României a adoptat pe 30 octombrie normele de aplicare a Legii 203/2018, privind plata amenzilor contravenționale.

„Aducem un element de bazã din administrația publicã la zi, pentru cã nu mai putem tolera birocrația care obligã oamenii sã piardã timp la ghișee sau sã caute contul bancar corect pentru o simplã amendã. Astfel, implementãm cadrul legal pentru contul unic și titlul electronic, punând bazele unui sistem modern și transparent care va eficientiza colectarea și, cel mai important, va respecta timpul și resursele oamenilor. Este un nou pas înainte în digitalizarea serviciilor publice”, a declarat ministrul Finanțelor, citat în comunicatul instituției pe care o conduce.

Aceste norme, potrivit Ministerului de Finanțe, aduce „un mecanism modern și eficient de gestionare a amenzilor la nivel național”. 

Instituția amintește că cetățenii sancționați contravențional „trebiau să afle contul instituției care a aplicat amenda și, de multe ori, să meargă fizic la bancă sau la un ghișeu pentru plată”.

„Odatã cu noile norme, va fi introdus un cont unic național, în care se vor putea plãti toate amenzile contravenționale, indiferent de instituția care le-a emis. De asemenea, documentele emise de autoritãți (procesele-verbale de constatare a contravențiilor) vor putea fi emise și gestionate electronic. Acestea vor conține și coduri QR, care vor permite plata instantanee a amenzii, online - inclusiv prin telefon”, a subliniat Ministerul de Finanțe.

Această practică va fi testată, inițial, pentru amenzile de circulație aplicate de polițiști, iar ulterior va fi extinsă și pentru alte amenzi contravenționale.

Banii primiți de stat de la cetățenii sancționați contravențional vor fi distribuiți către bugetele locale sau către bugetul de stat, în funcție de domiciliul persoanei amendate.

