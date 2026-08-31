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Video&Foto Procurorii DIICOT au oprit o „ceremonie spirituală” în Hunedoara cu șamani, Ayahuasca și mescalină. Doi străini arestați preventiv

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Ce au găsit procurorii DIICOT la perchezițiile din Hunedoara / Sursă foto: DIICOT
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Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au anunțat că au reținut trei persoane în Hunedoara (o româncă, un peruan și un danez) și că au oprit organizarea unei „ceremonii spirituale” la care taxa de participare ajungea până la 650 de euro. Potrivit procurorilor, acest eveniment era dedicat „persoanelor interesate de ritualurile Amazonului Peruvian” și în cadrul căruia urmau să consume substanțe interzise, cum ar fi „San Pedro” (pe bază de mescalină) și Ayahuasca (pe bază de DMT).

Românca reținută de DIICOT voia să organizeze la o pensiune din localitatea Boșorod ceremonia spirituală „Amazon Weekend”.

Procurorii subliniază că recrutarea participanților s-a făcut prin intermediul unor interviuri susținute pe perioada verii, doar pe bază de recomandare, iar aceștia urmau să plătească între 590 și 650 de euro (preț în care intra cazarea și masa).

„La ceremonia spirituală denumită ”Amazon Weekend”, își anunțaseră prezența șamani și alte persoane care, conform promovării on-line a evenimentului, doreau -reconectarea cu sinele-”, subliniază DIICOT.

Însă ceilalți doi, cetățeanul peruan și cetățeanul danez, „au introdus în România droguri de mare risc”. Ei sunt acum arestați preventiv. 

„Investigațiile au arătat că în cursul ”ritualurilor” urmau să fie distribuite și consumate droguri de mare risc, puse la dispoziție de ”șamani”, sub formă de Ayahuasca, care conține DMT – drog de mare risc, și ”San Pedro” – denumirea populară pentru un cactus din specia Echinopsis pachanoi, care conține mescalină – substanță psihedelică, care reprezintă drog de mare risc”, mai arată DIICOT.

În urma perchezițiilor, procurorii și polițiștii au găsit peste 6,6 litri de mescalină, mai multe recipiente cu ciuperci halucinogene, diverse vase și plicuri cu substanțe lichide și vegetale, cântare sau dispozitive de prizare și inhalare.

„La momentul pătrunderii anchetatorilor în interiorul pensiunii, în bucătăria acesteia erau deja preparate pentru consum ”ceaiurile” conținând droguri de mare risc. De asemenea, în sala destinată ritualurilor ce presupuneau consumul de substanțe (fiind dotată în acest scop) au fost găsite amplasate 11 saltele, recipiente pentru vomat după consumul de ceaiuri conținând droguri de mare risc, lumânări și diverse obiecte decorative”, mai arată procurorii.

Editor : M.G.

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