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Radu Miruță dezminte informația că în portul Constanța ar fi operat șase petroliere aflate pe lista de sancțiuni ale UE/SUA

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Radu Miruta
Radu Miruță, ministrul Apărării. Foto: Inquam Photos/ Mălina Norocea

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, dezminte informaţia cum că șase nave petroliere aflate pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene respectiv Statele Unite ar fi operat în portul Constanţa. El a prezentat o cronologie a navelor care sunt sancționate și care anterior au trecut prin portul Constanța. Subiectul este unul serios, e legitim să fie de interes public, dar merită discutat pe baza faptelor, nu a speculațiilor”, a explicat Miruță.

„Se vorbeşte mult, uneori se acuză şi mai mult. Dar faptele sunt încăpăţânate şi nu pot fi schimbate de niciun titlu senzaţionalist. În ultimele ore au circulat informaţii potrivit cărora 6 nave petroliere aflate pe listele de sancţiuni ale UE/SUA ar fi operat în portul Constanţa. Subiectul este unul serios, e legitim să fie de interes public, dar merită discutat pe baza faptelor, nu a speculaţiilor. Adevărul este unul singur: niciuna dintre cele 6 nave nu se afla pe listele de sancţiuni ale Uniunii Europene sau ale SUA în momentul în care a intrat ori a ieşit din portul Constanţa”, a transmis ministrul interimar al Apărării, într-o postare pe Facebook.

Radu Miruţă arată că nava DASHAN / MIANZIMU a trecut ultima dată prin portul Constanţa în august 2023 şi a fost inclusă pe lista de sancţiuni în 2024. Nava CELINE a avut ultima trecere prin portul Constanţa la 14.10.2023, iar sancţiunile au fost impuse în octombrie 2025.

Nava IRA / BELA a intrat în portul Constanţa la 12.03.2024 şi a plecat la 15.03.2024 şi a fost inclusă pe lista de sancţiuni în 2025 iar nava CROCO / ARIA  a intrat în portul Constanţa în aprilie 2025 şi a fost sancţionată internaţional la 21.05.2025.

De asemenea, nava SATNA – a intrat în portul Constanţa la 12.01.2023, iar sancţiunile au fost impuse în mai 2025, iar nava PAXMARIS a trecut ultima dată prin portul Constanţa la 08.09.2024 şi a fost inclusă pe lista de sancţiuni în mai 2025.

„Aceasta este cronologia reală a evenimentelor din datele oficiale primite de la instituţiile statului. O navă nu poate fi acuzată că a încălcat sancţiuni care nu existau la momentul la care a operat într-un port. Faptele şi datele contează. Întotdeauna”, mai menţionează ministrul interimar al Apărării.

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Editor : I.B.

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