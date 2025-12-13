Live TV

Video Revoltă la Galați din cauza unui tânăr care pretinde că e preot: Nu e recunoscut de BOR, dar și-a ridicat o biserică și slujește

Data actualizării: Data publicării:
preot
Revoltă la Galați, din cauza unui fals preot ortodox. Foto: Digi24

Revoltă la Galați, din cauza unui fals preot ortodox. Oamenii sunt supărați că tânărul și-a ridicat o biserică la ei în cartier, unde ține slujbe cu toate orânduielile creștine. În urmă cu 4 ani, a fost arestat preventiv pentru pentru înşelăciune, fals în înscrisuri şi exercitarea fără drept a unei profesii. Acum, continuă să slujească, deși nu e rescunoscut de Biserica Ortodoxă Română.

Bărbatul are 24 de ani și a fost anchetat de polițiști când cerea donaţii ca să ridice o biserică în numele Patriarhiei Ortodoxe a Naţiunilor, o structură bisericească nerecunoscută de autorităţi. Anul acesta, în martie a reușit să ridice lăcașul.

Mulți localnici sunt revoltați că bărbatul care pretinde că este preot recurge la tot felul de strategii ca să atragă enoriași și se și ceartă cu preotul ortodox din localitate.

Localnică: Nu e preot! Nu știu de unde au bani, și îi acaparează cu daruri, că lumea nu se duce pentru credință. Nu-l primesc, doamnă, cu ghioaga doar să-l primesc. Cu altceva nu.

Localnic: Biserica acolo este, în extravilan, nu are drept de construcție. A venit pe la cimitir, se ceartă cu preotul nostru.

Localnică: Orice preot are o școală, nu cred că... așa și io m-aș face preot, soțul s-ar face preot.

Localnic: Nu știu cine i-a dat voie, autorizații, nu știu. Ca să atragă oamenii și copiii, le dă cadouri.
-Dacă vine cu Boboteaza sau cu Crăciunul îl primiți?
-Nu, nu!

Localnic: S-a dus prin poartă în poartă și donați dacă vreți.
-Așadar, a cerut bani de la oameni.
-A cerut, da, a cerut bani de la oameni.

Tânărul susține că are toate aprobările și funcționează legal.

Ionuț Chiriță: Și donații, și de la mine. În mare parte, de la mine. Ei nu ne vor, într-un fel, dar tre să înțeleagă că dacă statul ne acceptă, tre să ne accepte și ei. Nu are treabă Biserica Ortodoxă Română să recunoască un lăcaș de cult.

Sunt și persoane care se duc la biserica acestuia. El a anunțat și concerte de Crăciun la Biserică, la care a invitat artiști cunoscuți, printre care Irina Loghin sau Alexandra Ungureanu. Irina Loghin spune că nu poate onora invitația.

Reprezentanții Arhiepiscopiei Dunărea de Jos știu cazul falsului preot și au declarat pentru Digi24 că acesta nu este recunoscut de Biserica Ortodoxa Română.

O anchetă este deschisă în acest moment. Autointitulatul preot Ionuț este cercetat dacă își desfășoară legal activitatea.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
1
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
Tudorel Toader face un semn cu mâna
2
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru...
Polish Brig. Gen. Jarosław Gromadziński, 15th Mechanized Brigade commander, is interviewed by local reporters shortly after a combined live fire exercise for exercise Puma 2 with Battle Group Poland at Bemowo Piskie Training Area, Poland on June 15, 2018
3
Polonia și țările NATO vor lovi regiunea Kaliningrad dacă Rusia va încerca să atace...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
4
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
imigranți ilegali deportați din SUA cu avionul
5
SUA au trimis primii imigranți ilegali în țara cu „cel mai proamerican popor din lume”...
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
Digi Sport
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pensionara fara bani in portofel
„Fără împrumuturi nu se poate”. Sărbători pe datorie pentru mii de români. Cum arată masa de Crăciun „pe caiet”
elevi in sala de clasa
Elevi amenințați cu briceagul de o profesoară la o școală din Galați. Poliția a deschis o anchetă
copil face teme cu mama
„Înseamnă evoluție mai lentă”. Proiectul care limitează durata temelor de casă stârnește rumoare în școli. Ce spun elevii și părinții
drona
O dronă rusească a survolat teritoriul României și a căzut în Vaslui. Anunțul MApN
trotuar galati
O familie din Galați s-a făcut stăpână pe trotuar, cu girul primăriei. Proprietara se încurcă în declarații
Recomandările redacţiei
Gen-lt Martin Schelleis
General Bundeswehr: Rusia duce de mulți ani un război hibrid...
Construcție militară în Belarus
Rusia va desfășura rachete Oreșnik în Belarus pentru a exercita...
Tren Ucraina
Alertă cu bombă la frontiera de nord a Republicii Moldova. Tren pe...
photo-collage.png (23)
A patra zi de manifestații pentru independența justiției. Mii de...
Ultimele știri
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri dintr-un centru de detenție pentru minori
Încă o navă sub pavilionul Turciei a fost lovită de o dronă rusească în apropierea coastelor Ucrainei
Parchetul a deschis dosar de moarte suspectă în cazul fostului ministru Rodica Stănoiu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 15 decembrie aduce schimbări majore pentru unii nativi. Trei zodii care vor avea noroc uriaș în...
Cancan
Procurorii deschid oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10...
Fanatik.ro
S-a întâlnit cu Dan Petrescu și a rămas uimit de cum arată antrenorul după problemele medicale avute: „Vă...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Bomba finalului de an! Mihai Stoica a primit ofertă să plece de la FCSB: „Bani mai mulți decât aici”
Adevărul
Deșertul care renaște: un lac care dispăruse de câteva secole reapare în Valea Morții
Playtech
Locul din bucătărie în care este așezat frigiderul poate influența consumul de energie. Unde ar trebui...
Digi FM
Răsturnare de situație în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Fosta ministră a Justiției a fost internată în spital...
Digi Sport
E gata: Real Madrid a semnat actele pentru transfer! OUT în ianuarie
Pro FM
Antonia, după ce și-a injectat Aquafilling și a ajuns în spital: „Nu a fost vorba despre a nu face sport...
Film Now
A murit Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask”. Managerul său: „Urma să fie operat, dar era...
Adevarul
Cum l-a găsit Poliția pe regretatul actor Peter Greene. A fost descoperit și un bilet
Newsweek
În România poți ieși la pensie la 50 ani. Spania: firmele angajează oameni de peste 50 ani să nu falimenteze
Digi FM
Melania Trump, șic în alb și negru, cu tocuri cui, la brațul lui Moș Crăciun. Zâmbitoare în mijlocul a sute...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată azi casa din “Singur acasă” și cui ii apartine
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție