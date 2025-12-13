Revoltă la Galați, din cauza unui fals preot ortodox. Oamenii sunt supărați că tânărul și-a ridicat o biserică la ei în cartier, unde ține slujbe cu toate orânduielile creștine. În urmă cu 4 ani, a fost arestat preventiv pentru pentru înşelăciune, fals în înscrisuri şi exercitarea fără drept a unei profesii. Acum, continuă să slujească, deși nu e rescunoscut de Biserica Ortodoxă Română.

Bărbatul are 24 de ani și a fost anchetat de polițiști când cerea donaţii ca să ridice o biserică în numele Patriarhiei Ortodoxe a Naţiunilor, o structură bisericească nerecunoscută de autorităţi. Anul acesta, în martie a reușit să ridice lăcașul.

Mulți localnici sunt revoltați că bărbatul care pretinde că este preot recurge la tot felul de strategii ca să atragă enoriași și se și ceartă cu preotul ortodox din localitate.

Localnică: Nu e preot! Nu știu de unde au bani, și îi acaparează cu daruri, că lumea nu se duce pentru credință. Nu-l primesc, doamnă, cu ghioaga doar să-l primesc. Cu altceva nu.

Localnic: Biserica acolo este, în extravilan, nu are drept de construcție. A venit pe la cimitir, se ceartă cu preotul nostru.

Localnică: Orice preot are o școală, nu cred că... așa și io m-aș face preot, soțul s-ar face preot.

Localnic: Nu știu cine i-a dat voie, autorizații, nu știu. Ca să atragă oamenii și copiii, le dă cadouri.

-Dacă vine cu Boboteaza sau cu Crăciunul îl primiți?

-Nu, nu!

Localnic: S-a dus prin poartă în poartă și donați dacă vreți.

-Așadar, a cerut bani de la oameni.

-A cerut, da, a cerut bani de la oameni.

Tânărul susține că are toate aprobările și funcționează legal.

Ionuț Chiriță: Și donații, și de la mine. În mare parte, de la mine. Ei nu ne vor, într-un fel, dar tre să înțeleagă că dacă statul ne acceptă, tre să ne accepte și ei. Nu are treabă Biserica Ortodoxă Română să recunoască un lăcaș de cult.

Sunt și persoane care se duc la biserica acestuia. El a anunțat și concerte de Crăciun la Biserică, la care a invitat artiști cunoscuți, printre care Irina Loghin sau Alexandra Ungureanu. Irina Loghin spune că nu poate onora invitația.

Reprezentanții Arhiepiscopiei Dunărea de Jos știu cazul falsului preot și au declarat pentru Digi24 că acesta nu este recunoscut de Biserica Ortodoxa Română.

O anchetă este deschisă în acest moment. Autointitulatul preot Ionuț este cercetat dacă își desfășoară legal activitatea.

Editor : A.P.