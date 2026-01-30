Live TV

Sentință definitivă în cazul mamei din Galați care și-a torturat și ucis fetița. Unchiul și mătușa copilei vor sta și ei după gratii

Data publicării:
criminala
Sentință definitivă în cazul mamei din Galați care și-a torturat și ucis fetița. Foto: Captură video

28 de ani și 4 luni de închisoare într-un caz de rele tratamente aplicate minorului. Sentința definitivă a fost dictată în cazul unei mame din Galați care și-a torturat până la moarte fetița de 9 ani. Și unchiul și mătușa copilei, care locuiau în același apartament și au fost complici, vor sta după gratii.

Decizia a fost luată de magistrații Curții de Apel Galați și este una definitivă.

Femeia din Galați care și-a maltratat și omorât fiica în vârstă de 9 ani, în ianuarie 2024, va sta la închisoare 28 de ani și patru luni. Alături de ea au fost condamnați unchiul și mătușa fetiței decedate. Ambii au primit o pedeapsă de 18 ani și opt luni de închisoare. Ei stăteau în casă alături de Alexandra și știau foarte bine la ce fel de chinuri a fost supusă.

Cele două surori ale fetiței se află acum în grija statului.

Magistrații au mai decis ca cei trei condamnați, mama, unchiul și mătușa, să plătească daune morale în valoare de 300.000 lei pentru cele două surori rămase în viață.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir-putin-karin-kneissl
1
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
rubio si lavrov
2
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
kadrov
3
Ramzan Kadîrov se opune negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina: „Trebuie...
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
4
„Dacă îndrăznește”. Volodimir Zelenski a răspuns cu o invitație la propunerea lui...
Dmitri Medvedev (stânga). Donald Trump (dreapta)
5
Avertisment de la Kremlin pentru Trump: Condițiile Rusiei pentru un nou tratat nuclear cu...
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau mesaje”
Digi Sport
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau mesaje”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mario berinde
Reacția lui Nicușor Dan în cazul crimei din Cenei, comisă de adolescenți: „Sunt două probleme care atacă tinerii de această vârstă”
radu marinescu justitie
Marinescu vrea o strategie naţională pentru a combate infracţionalitatea în rândul minorilor. „Cea mai importantă e prevenţia”
Cadavrul de pe Via Nerino. Foto captură video
Moarte suspectă a unui om de afaceri român la Milano. Procuratura investighează cazul ca omor, iar ancheta aduce detalii tulburătoare
minor crima cenei
Copilul de 13 ani implicat în crima din Cenei va fi evaluat medical şi psihologic. Ar putea fi instituţionalizat
Locul crimei din Cenei
Prima reacție a ministrului Justiției după crima din Cenei. El anunță un grup de lucru pentru reducerea vârstei de răspundere penală
Recomandările redacţiei
Avocata Adriana Georgescu și falsul general SIE, prinși în flagrant de DNA, au fost arestați preventiv.
Stenograme din dosarul avocatei care lua mită: „Sunt conectată și la...
sediu si sgila CJUE
România, dată în judecată de CE, la Curtea de Justiție a UE, pentru...
Locul crimei din Cenei
Crima din Cenei. Copilul de 13 ani a fost dus într-un centru al...
Bucharest, Romania - December 22, 2020: Romanian deputies vote bills by raising their hands in a full Chamber of Deputies meeting.
Ce au făcut parlamentarii anul trecut? Sute de legi depuse...
Ultimele știri
Ioana Dogioiu: Premierul va propune „cât de curând” un ministru al Educației. Decizia trebuie luată și în cadrul PNL
Nicușor Dan a numit un nou secretar CSAT. Cel numit este un general specializat în operațiuni de informare și psihologice
Un cuplu indonezian a fost pedepsit cu 140 de lovituri de nuia pentru relaţii sexuale în afara căsătoriei şi consum de alcool
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe...
Cancan
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Fanatik.ro
Mesaj dur al ultraşilor FCSB după plecarea lui Denis Alibec: “Dacă crezi că poţi să păcăleşti fotbalul…”
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Alina Bica și-a deschis firmă de avocatură în Italia și le face o ofertă fugarilor români: ”Știu cum gândesc...
Adevărul
Tot mai mulți români cumpără locuințe în Emiratele Arabe Unite, atrași de impozitul zero pe proprietate
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
"A fost o nebunie!" Alcaraz conducea cu 6-4, 7-6 și nimeni nu a putut anticipa ce urmează: 5 ore și 27 de...
Pro FM
Mira și iubitul ei s-au despărțit după "patru ani superbi". Comentariul lui Mihai Bendeac a primit sute de...
Film Now
Vedete de la Hollywood care au criticat, de-a lungul anilor, Premiile Oscar: „Cea mai mare prostie din lume!”
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este...
Newsweek
Pensiile ar putea scădea cu sute de lei după 2030. Ne trebuie 40 miliarde € să evităm dezastrul. Care e cauza?
Digi FM
Cu ce româncă celebră s-a iubit regizorul din spatele documentarului despre Melania Trump. A și fost logodit...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Povestea tragică a lui Jason David Frank, starul Power Rangers care s-a sinucis la 49 de ani. Era în vacanță...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”