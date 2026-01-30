Sentință definitivă în cazul mamei din Galați care și-a torturat și ucis fetița. Unchiul și mătușa copilei vor sta și ei după gratii

28 de ani și 4 luni de închisoare într-un caz de rele tratamente aplicate minorului. Sentința definitivă a fost dictată în cazul unei mame din Galați care și-a torturat până la moarte fetița de 9 ani. Și unchiul și mătușa copilei, care locuiau în același apartament și au fost complici, vor sta după gratii.

Decizia a fost luată de magistrații Curții de Apel Galați și este una definitivă.

Femeia din Galați care și-a maltratat și omorât fiica în vârstă de 9 ani, în ianuarie 2024, va sta la închisoare 28 de ani și patru luni. Alături de ea au fost condamnați unchiul și mătușa fetiței decedate. Ambii au primit o pedeapsă de 18 ani și opt luni de închisoare. Ei stăteau în casă alături de Alexandra și știau foarte bine la ce fel de chinuri a fost supusă.

Cele două surori ale fetiței se află acum în grija statului.

Magistrații au mai decis ca cei trei condamnați, mama, unchiul și mătușa, să plătească daune morale în valoare de 300.000 lei pentru cele două surori rămase în viață.

