Ritualuri surprinzătoare în China preistorică: sacrificiile umane nu erau feminine, ci majoritar masculine

Un studiu genetic al celor 80 de cranii descoperite într-un oraș din epoca pietrei din China a relevat că persoanele sacrificate erau în mare parte bărbați, contrar presupunerilor anterioare, scrie Live Science.

Chiar în afara porții unui oraș vechi de 4.000 de ani din China, arheologii au găsit o groapă plină cu 80 de cranii ale unor victime ale sacrificiilor umane. Acum, un nou studiu a scos la iveală un fapt surprinzător despre victime: nouă din zece erau bărbați.

În studiu, publicat pe 26 noiembrie în revista Nature, cercetătorii au analizat ADN-ul colectat din schelete descoperite în orașul antic Shimao și în așezările sale satelit pentru a afla structura socială și legăturile de rudenie ale acestei societăți neolitice.

Orașul antic, cu ziduri de piatră, Shimao, a fost descoperit pentru prima dată în provincia Shaanxi în 2018. Locuit aproximativ între anii 2300 și 1800 î.Hr., Shimao se întindea pe circa 4 kilometri pătrați. Orașul includea o piramidă în trepte, zone de meșteșugărit și două cimitire.

Arheologii au găsit, de asemenea, două forme diferite de sacrificiu uman: una implicând capetele unor persoane decapitate, îngropate într-o „groapă de cranii” lângă poarta orașului; și alta implicând îngroparea unei persoane de statut inferior — de obicei o femeie — ca sacrificiu în mormântul unei persoane de statut superior.

În noul studiu, cercetătorii au folosit analiza ADN pentru a determina sexul biologic al craniilor din groapa descoperită sub fundația Porții Dongmen (Poarta de Est) din Shimao.

„În contrast cu rapoartele arheologice anterioare care identificau aceste sacrificii ca fiind predominant feminine”, au scris cercetătorii, noile rezultate ADN „nu au arătat nicio dovadă de prevalență feminină, nouă din zece victime fiind bărbați.”

Această descoperire i-a surprins pe arheologi, deoarece sacrificiile asociate cu mormintele elitei din Shimao și din așezările satelit erau în principal feminine.

„Aceste tipare ale sacrificiilor predominant feminine contrastează puternic cu Dongmen, unde decapitarea și îngroparea în masă implicau în mare parte bărbați”, au scris cercetătorii. „Acest lucru sugerează că practicile de sacrificiu din Shimao erau puternic structurate, având roluri specifice de gen legate de scopuri ritualice distincte și de locuri diferite”, potrivit unei declarații a Academiei Chineze de Științe.

În plus, când cercetătorii au analizat ADN-ul bărbaților sacrificați, nu au găsit diferențe între descendența acestora și cea a ocupanților mormintelor elitei, ceea ce înseamnă că victimele sacrificiilor nu erau „străini”.

Deși motivul acestor obiceiuri de sacrificiu specifice pe sexe rămâne neclar, cercetătorii au propus câteva explicații posibile.

Sacrificiile din cimitire „ar putea reprezenta venerarea strămoșilor, în care femeile erau sacrificate pentru a onora nobili sau conducători”, în timp ce craniile sacrificate din groapă „probabil erau legate de un ritual de construcție a zidurilor sau porții”.

Editor : Ana Petrescu