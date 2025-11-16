Live TV

Video România a câștigat cinci medalii la Europenele de gimnastică aerobică din Azerbaidjan

Data actualizării: Data publicării:
gimnastica europeana Ganja Azerbaijan
Foto: European Gymnastics Facebook

România a cucerit cinci medalii, dintre care două de aur şi trei de argint, la Campionatele Europene de gimnastică aerobică pentru seniori de la Ganja, Azerbaidjan.

Leonard Manta a câştigat titlul continental la individual masculin, fiind notat în finală cu 20,150 puncte, urmat de italianul Davide Nacci, cu 19,950 puncte, şi de spaniolul Miquel Mane, 19,800 puncte, scrie Agerpres.

Cealaltă medalie de aur a fost obţinută la trio de Claudia Ristea, Leonard Manta şi Daniel Ţavoc, cu 19,610 puncte, podiumul fiind completat de Bulgaria (19,410) şi de Italia (19,215).

România (Darius Branda, Leonard Manta, Claudia Ristea, Vlăduţ Popa, Daniel Ţavoc) a cucerit argintul la grup, cu 19,510 puncte. Italia a ocupat primul loc (19,665 puncte), iar Ungaria a câştigat medalia de bronz (19,255).

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

O altă medalie de argint a fost adusă de România (Mara Dragomir, Claudia Ristea, Mădălin Boldea, Darius Branda, Daniel Ţavoc, Larisa Suiu, Antonio Surdu şi Raisa Alexe) la dans aerobic, cu 17,300 puncte. Ungaria a cucerit aurul, cu 17,800 puncte, iar Italia s-a ales cu bronz (17,050).

România obţinuse sâmbătă argintul în proba pe echipe.

Delegaţia României a fost formată din Raisa Alexe, Melissa Fărcuţa, Larisa Suiu, Claudia Ristea, Mara Dragomir, Leonard Manta, Vlăduţ Popa, Mădălin Boldea, Daniel Ţavoc, Antonio Surdu, Darius Branda, însoţiţi de antrenorul Mădălina Cioveie şi de kinetoterapeutul Răzvan Spirescu.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
pompa benzina
2
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
ludovic orban
3
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Surya Bonaly
4
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly a anunţat că toate medaliile i-au fost furate în timp...
Grigori Perelman, matematician rus
5
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
NE-VE-RO-SI-MIL! Ungaria a primit gol în minutul 90+6 și e OUT de la Cupa Mondială! Maghiarii au condus până pe final VIDEO
Digi Sport
NE-VE-RO-SI-MIL! Ungaria a primit gol în minutul 90+6 și e OUT de la Cupa Mondială! Maghiarii au condus până pe final VIDEO
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Tactica lui Putin de a provoca o revoluție în Ucraina. Înalt oficial...
tatal fetitei decedate la dentist
Tatăl fetiței acuză clinica: „Nu aveau aparatură sau trusă de prim...
Dense Fog, Cold Waves Continues To Tighten Grip Over Delhi-NCR, New DElhi, India - 14 Jan 2024
Vremea se răcește brusc, de mâine. Meteorolog: Vor fi temperaturi mai...
instrumentar dentist
Cazul fetiței decedate la stomatolog. Avocatul clinicii: Exista aviz...
Ultimele știri
„Eram îngrozită. Mă întrebam dacă voi mai putea merge vreodată”. Una din cinci femei gravide se confruntă cu o boală periculoasă
Rusia a reluat exportul de petrol prin portul Novorossiisk, după o suspendare de două zile în urma unui atac al Ucrainei
Iranul încearcă să provoace ploaia: a însămânțat norii, în speranța că va scăpa de cea mai gravă secetă din ultimii 50 de ani
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mircea lucescu la marginea terenului
Mircea Lucescu: „Cu Bosnia am pierdut în repriza a doua şi din cauza lipsei de concentrare din prima”. Ce a spus despre arbitraj
România fotbal
Preliminarii CM 2026: România, învinsă în Bosnia. Drăguș a fost eliminat după 3 minute de la intrarea pe teren, în minutul 68
Alexandru Nazare
Alexandru Nazare: „FMI confirmă eficiența reformelor economice ale României”. Prognozele Fondului pentru 2025-2026
Inteligență Artificială
Bitdefender taie mai puțin de 7% din forța de muncă globală. Câți angajați sunt afectați în România
ID293022_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Protest în industria de apărare, aeronautică și navală. Ce îi nemulțumește pe angajați
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele în conjuncție cu Jupiter aduce eliberare totală pe 16 noiembrie. Care sunt zodiile care își găsesc...
Cancan
Pavel Bartoș a promovat clinica în care a murit Sara! Ce spune acum, după ce micuța a fost înmormântată
Fanatik.ro
Mihai Stoica, ultimatum pentru Daniel Bîrligea după un nou gest controversat: „Va sta în tribune până o să-i...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
FCSB a pus ofertele pe masă! MM Stoica: ”3 jucători”. Marea surpriză pe care o pregătește campioana României
Adevărul
Valea Călmățui, unde s-a sfârșit iadul. Mărturii din timpul domiciliului forțat al lui Corneliu Coposu: „Ce...
Playtech
Vremea se schimbă radical în România. Temperaturile scad, iar ploile și ninsorile revin în nord și la munte
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
Pro FM
De ce ar putea fi sancționat Diddy în închisoare. Cum își petrece timpul până la scurgerea pedepsei de 4 ani...
Film Now
Pamela Anderson, declarații inedite după ce a renunțat la machiaj: „Este o alegere, un exercițiu al...
Adevarul
Mitul liderului-salvator: ce înseamnă, de fapt, un președinte puternic?
Newsweek
Consilierul lui Nicușor Dan anunță „apocalipsa” pensiilor. Lipsesc 4 miliarde €. Crește vârsta de pensionare?
Digi FM
Kim Kardashian, imagini de la o petrecere în pijama, alături de Britney Spears. Fanii au reacționat vehement...
Digi World
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Soția lui Anthony Hopkins, convinsă că actorul ar avea autism. Starul de la Hollywood respinge diagnosticul...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA