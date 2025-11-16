România a cucerit cinci medalii, dintre care două de aur şi trei de argint, la Campionatele Europene de gimnastică aerobică pentru seniori de la Ganja, Azerbaidjan.

Leonard Manta a câştigat titlul continental la individual masculin, fiind notat în finală cu 20,150 puncte, urmat de italianul Davide Nacci, cu 19,950 puncte, şi de spaniolul Miquel Mane, 19,800 puncte, scrie Agerpres.

Cealaltă medalie de aur a fost obţinută la trio de Claudia Ristea, Leonard Manta şi Daniel Ţavoc, cu 19,610 puncte, podiumul fiind completat de Bulgaria (19,410) şi de Italia (19,215).

România (Darius Branda, Leonard Manta, Claudia Ristea, Vlăduţ Popa, Daniel Ţavoc) a cucerit argintul la grup, cu 19,510 puncte. Italia a ocupat primul loc (19,665 puncte), iar Ungaria a câştigat medalia de bronz (19,255).

O altă medalie de argint a fost adusă de România (Mara Dragomir, Claudia Ristea, Mădălin Boldea, Darius Branda, Daniel Ţavoc, Larisa Suiu, Antonio Surdu şi Raisa Alexe) la dans aerobic, cu 17,300 puncte. Ungaria a cucerit aurul, cu 17,800 puncte, iar Italia s-a ales cu bronz (17,050).

România obţinuse sâmbătă argintul în proba pe echipe.

Delegaţia României a fost formată din Raisa Alexe, Melissa Fărcuţa, Larisa Suiu, Claudia Ristea, Mara Dragomir, Leonard Manta, Vlăduţ Popa, Mădălin Boldea, Daniel Ţavoc, Antonio Surdu, Darius Branda, însoţiţi de antrenorul Mădălina Cioveie şi de kinetoterapeutul Răzvan Spirescu.

