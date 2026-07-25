România, promovată la prestigiosul festival britanic de muzică clasică BBC Proms

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) a anunțat că promovează destinaţia turistică România printr-o pagină dedicată, inclusă în toate cele 85.000 de broşuri oficiale, realizate pentru 63 dintre concertele BBC Proms, cel mai vechi şi unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de muzică clasică.

„În fiecare vară, Royal Albert Hall din Londra devine punctul de întâlnire al publicului britanic şi al iubitorilor muzicii clasice din întreaga lume. Între 17 iulie şi 12 septembrie are loc BBC Proms, cel mai vechi şi unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de muzică clasică. În cadrul ediţiei din acest an, MEDAT promovează destinaţia turistică România printr-o pagină dedicată, inclusă în toate cele 85.000 de broşuri oficiale, realizate pentru 63 dintre concertele festivalului", se arată într-o postare pe contul de Facebook al ministerului.

Ilustrată de imaginea Castelului Peleş, pagina dedicată este însoţită de mesajul „Discover Romania - one of Europe's most diverse & best preserved natural landscapes".

Pe 5 august, prezenţa României este completată de debutul pianistei Alexandra Dariescu, prima pianistă din ţara noastră invitată să concerteze la BBC Proms şi primul artist român care revine pe scena festivalului după trei decenii.

Cu această ocazie, broşura dedicată concertului, tipărită în 1.200 de exemplare, va include, alături de pagina de promovare a României ca destinaţie turistică, o a doua pagină dedicată diplomaţiei culturale româneşti în Regatul Unit, însoţită de un mesaj de susţinere adresat artistei.

Editor : I.B.