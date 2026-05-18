Live TV

Primăria Capitalei anunță că va construi opt parcări subterane și una supraterană. Zonele în care vor fi amenajate

Data publicării:
parcare masini
Foto Getty Images

Primăria Capitalei a anunțat luni că va construi opt parcări subterane şi una supraterană, toate în parteneriat public-privat, locaţiile fiind decise de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, împreună cu specialiştii de la Urbanism, Investiţii şi Compania Parking.

Parcările subterane ar urma să se construiască în următoarele spaţii: intersecţia străzilor Câmpineanu cu Academiei; în piaţa din faţa Ateneului Român; în Piaţa Amzei - parcare ce o va integra şi pe cea existentă şi nefolosită de sub piaţă; în faţa intrării la Sala Palatului; în Piaţa Lahovari, sub rond; în Piaţa Cantacuzino, între cele două parcuri; în locul parcării la sol cu barieră din zona Mihai Vodă şi la Spitalul Colţea, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului București.

Parcarea supraterană ar urma să fie realizată pe Splaiul Dâmboviţei, în zona Naţiunilor Unite.

„Anul acesta, am alocat 500.000 lei pentru contractarea de consultanţă şi studii în vederea concesionării. Odată construite aceste parcări, vom reuşi să eliberăm oraşul de maşini de pe trotuare şi de la bordură”, a transmis PMB.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vlad turcanu fb
1
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
Vladimir Putin face cu ochiul
2
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
Austria Eurovision Song Contest
3
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
sondaj
4
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce...
submarin nuclear construit în Coreea de Nord / Kim Jong Un și Vladimir Putin / nava rusească cargo Ursa Major
5
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi...
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Digi Sport
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ciprian ciucu
Ciucu îi cere lui Nicușor Dan să îl nominalizeze premier pe Grindeanu: PSD a demonstrat că are majoritate
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT004_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ciucu, despre posibile ruperi din PNL: Va veni o presiune mare. Când ești la putere și pleci în opoziție, sunt unii care vor să rămână
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciucu îi răspunde lui Grindeanu: „Zombi e acela care are cotă de încredere sub 10%. Bolojan are un viitor politic bun”
politisti la perchezitii
Percheziții de amploare în București și trei județe, într-un dosar privind nerespectarea regimului armelor și violențe
inc1
Incendiu puternic în București: focul a cuprins mai multe imobile, suprafață afectată de 800 mp. A fost emis RO-Alert
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem...
trump maga biroul oval casa alba washington
Trump afirmă că va amâna atacul planificat împotriva Iranului, la...
sigla agentiei fitch
Ministerul Finanţelor: O analiză Fitch arată că România a redus...
rodideal vasile
Rusia l-a predat României pe Vasile Rodideal, unul dintre cei mai...
Ultimele știri
Nava de croazieră MV Hondius, cu focarul de hantavirus, a ajuns în Țările de Jos pentru dezinfectare
Elon Musk a pierdut procesul prin care îl acuza pe Sam Altman că a abandonat misiunea nonprofit a OpenAI
Grindeanu explică profilul unui premier tehnocrat pe care PSD l-ar susţine. Ce condiții trebuie să îndeplinească
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz, mărturisire sfâșietoare la 12 ani de la pierderea tatălui ei: “Știa limpede că urmează să moară...
Cancan
Detaliul care răstoarnă ANCHETA în cazul lui Cristian Staicu, medicul anestezist găsit mort în apartamentul...
Fanatik.ro
Ce a pățit Raluca Hogyes într-o vacanță în Turcia. Prezentatoarea știrilor Digisport a rămas uimită
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Victor Pițurcă a reacționat după ce Gigi Becali l-a pus pe Marius Baciu antrenor la FCSB: „Voi putea spune...
Adevărul
Se schimbă formula de calcul a facturilor de telefonie mobilă și internet: vor fi emise doar la cursul BNR
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
Un asteroid de dimensiunea unei balene albastre trece luni pe lângă Pământ. Momentul poate fi urmărit şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ilie Dumitrescu a văzut cine e noul antrenor de la FCSB și nu s-a putut abține
Pro FM
Câți bani a primit Bulgaria după victoria la Eurovision 2026. Premiul surprinzător câștigat de DARA
Film Now
Macaulay Culkin, încă devastat după moartea lui Catherine O’Hara: “Simt că îi datoram o favoare. Nu îmi place...
Adevarul
Cel mai lung parc liniar din Europa se termină în 2026. Cum se transformă radical vestul Capitalei
Newsweek
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Annabelle Wallis și Sebastian Stan, prima apariție ca viitori părinți. Blonda și-a etalat burtica de gravidă...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...