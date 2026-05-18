Primăria Capitalei anunță că va construi opt parcări subterane și una supraterană. Zonele în care vor fi amenajate

Primăria Capitalei a anunțat luni că va construi opt parcări subterane şi una supraterană, toate în parteneriat public-privat, locaţiile fiind decise de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, împreună cu specialiştii de la Urbanism, Investiţii şi Compania Parking.

Parcările subterane ar urma să se construiască în următoarele spaţii: intersecţia străzilor Câmpineanu cu Academiei; în piaţa din faţa Ateneului Român; în Piaţa Amzei - parcare ce o va integra şi pe cea existentă şi nefolosită de sub piaţă; în faţa intrării la Sala Palatului; în Piaţa Lahovari, sub rond; în Piaţa Cantacuzino, între cele două parcuri; în locul parcării la sol cu barieră din zona Mihai Vodă şi la Spitalul Colţea, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului București.

Parcarea supraterană ar urma să fie realizată pe Splaiul Dâmboviţei, în zona Naţiunilor Unite.

„Anul acesta, am alocat 500.000 lei pentru contractarea de consultanţă şi studii în vederea concesionării. Odată construite aceste parcări, vom reuşi să eliberăm oraşul de maşini de pe trotuare şi de la bordură”, a transmis PMB.

