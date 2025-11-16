Scandal public între președintele Societății Române de ATI și medicul Iuliu Torje: „Un hater tânăr al medicilor”

Preşedintele Societăţii Române de Anestezie-Terapie Intensivă, Şerban Bubenek, solicită ca medicul Iuliu Torje să fie declarat persona non-grata la orice manifestare organizată de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” deoarece acesta îi defăimează şi îi jigneşte pe medicii români, în special cei de ATI, pe pagini de socializare. De cealaltă parte, medicul Iuliu Torje consideră că acuzațiile sunt „aberante şi complet rupte de realitate” şi că au intenţia de a-i „compromite reputaţia”.

Şerban Bubenek a transmis, printr-o scrisoare deschisă adresată rectorului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” (UMFCD) din Bucureşti, Viorel Jinga, şi preşedintelui Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, să analizeze situaţia provocată de evenimentul Congresul EST (Emergency Surgery & Trauma), coordonat de către Dr Alexandru-Constantin Carâp, Şef de lucrări UMFCD Bucureşti şi creditat cu 8 puncte EMC de către CMR.

Bubenek a precizat că a aflat că la acest eveniment figurează ca lector şi trainer Dr Iuliu Torje, persoană declarată „non-grata” de către Societatea Română de Anestezie şi Terapie Intensivă (SRATI), ca urmare a unor afirmaţii defăimătoare complet neîntemeiate şi repetate la adresa medicilor români, ai SRATI, a conducerii şi a membrilor SRATI, răspândite online în ultimii ani.

„Dr Iuliu Torje este un hater tânăr (sub 40 ani) al medicilor din România, în special al medicilor din specialitatea ATI membrii SRATI pe care îi atacă, îi defăimează şi îi jigneşte în mod mişelesc şi repetat începând cu anul 2020 (Pandemia !) şi până astăzi, cu precădere pe contul său de facebook şi pe orice alt mijloc de social-media pe care îl poate accesa”, a declarat Şerban Bubunek.

El a adăugat că Dr Iuliu Torje se prezintă ca fiind un mare specialist ATI şi mai ales expert în ECMO deşi referinţele despre el in Web of Science-ISI Thomson sunt foarte modeste şi nu atestă nici pe departe aceste pretenţii.

„Respectivul medic a fost un student repetent al Facultăţii de Medicină din Oradea de unde s-a refugiat la Sibiu pentru a termina facultatea şi a-i putea defăima şi pe aceştia în consecinţă. Apoi a plecat în Germania unde se pare ca a devenit medic specialist ATI la un spital din sud.

NU este membru al CMR. NU are drept de practică în România dar până şi pe site-ul manifestării EST-2025 este anunţat că reprezintă România!, fapt care reprezintă un fals grosolan şi un uz de fals!”, a mai afirmat preşedintele Societăţii Române de Anestezie Terapie Intensivă.

El a precizat că Dr Iuliu Torje a fost numit consilier onorific de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, iar acesta a decis, după două săptămâni, în urma unei analize mai aprofundate a situaţiei, să îl demită din această funcţie.

Bubenek a subliniat că mai mulţi medici ATI în cadrul Clinicii ATI 1 a Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr C.C. Iliescu”, înscrişi ca traineri în cadrul workshopului de Cale aeriană dificilă organizat la Congresul EST (Emergency Surgery & Trauma), şi-au anunţat retragerea de la acest eveniment la care participă Dr Iuliu Torje.

Preşedintele Societăţii Române de ATI solicită rectorului UMFCD şi preşedintelui Colegiului Medicilor din România să retragă cele cele credite EMC acordate de către CMR şi retragerea acreditării CMR acordată evenimentului cât şi ulterior a oricărui eveniment la care este anunţată participarea lui Iuliu Torje, care nu este membru CMR.

Bubenek mai doreşte ca Viorel Jinga şi Cătălina Poiană să refuze ”participarea şi prezenţa acum şi în viitor a haterului medicilor români numitul Iuliu Torje la orice manifestare organizată de către UMFCD şi în spaţiile deţinute sau gestionate de către UMFCD”, dar şi ”declararea haterului medicilor români numitul Iuliu Torje ca persona non-grata la orice manifestare organizată de către UMFCD, CMR, CMMB”.

De unde a plecat conflictul

Anterior, medicul Torje a anunţat că se retrage din cadrul Congresului EST Bucureşti, precum şi din toate proiectele educative din România

”Din respect profund pentru educaţie, pentru oamenii de bună-credinţă care îşi dedică energia şi timpul construirii unui viitor mai bun, pentru rezidenţii şi studenţii care caută modele reale, modele demne, care să inspire, să încurajeze şi să susţină dezvoltarea profesională, dar şi pentru toţi cei care mă urmăresc şi văd în mine un exemplu de om autentic, devotat profesiei, simt nevoia să împărtăşesc o decizie grea. Cu părere de rău, am ales să mă retrag de la Congresul Societăţii Române de Traumatologie – EST Congres Bucureşti. Această decizie nu este una uşoară. O fac din convingerea sinceră că actul educativ trebuie să rămână curat, neumbrit de tensiuni, interese sau vendete personale. Educaţia, formarea tinerilor medici şi respectul pentru colegii care muncesc onest trebuie să primeze întotdeauna”, a scris Torje pe Facebook în 7 noiembrie.

El transmite recunoştinţă sinceră organizatorilor congresului, care au depus eforturi considerabile pentru a construi un eveniment ştiinţific de calitate, într-un cadru demn de profesia.

„Totodată, simt nevoia să anunţ că, din aceleaşi motive de principiu, voi încheia orice activitate educaţională în România, inclusiv cursul de ECMO, un proiect la care am muncit cu sufletul timp de patru ani alături de bunul meu prieten Zsolt Beres, de la Oradea. A fost un drum frumos, greu, dar plin de sens, în care am încercat să construim o punte între cunoaştere, pasiune şi spirit de echipă, valori care, din păcate, uneori nu mai găsesc locul pe care îl merită. Îmi pare sincer rău că nu voi fi alături de voi la congres. Mi-aş fi dorit să pot aduce, ca de fiecare dată, o parte din ceea ce ştiu şi ceea ce fac, mai aproape de cei pasionaţi şi dedicaţi. Poate, cândva, vom putea continua împreună drumul frumos al educaţiei, acolo unde respectul, onestitatea şi dorinţa sinceră de a construi vor fi din nou valori de necontestat”, mai afirma Torje în mesaj.

În 18 iulie, el a anunţat că i s-a propus postul de consilier onorific al ministrului Sănătăţii.

Reacția medicului

Ulterior, Iuliu Torje a postat un răspuns la acuzaţiile conducerii Societăţii Române de ATI, pe pagina sa de Facebook.

„Această postare reprezintă prima parte a răspunsului meu public la scrisoarea transmisă de conducerea SRATI, o scrisoare în care sunt defăimat în mod repetat, prin afirmaţii care nu doar că sunt absolut nefondate, dar depăşesc orice limită a unui dialog profesional. Vorbim despre acuzaţii aberante, complet rupte de realitate, acuzaţii care au clar intenţia de a-mi compromite reputaţia şi de a-mi pune la îndoială pregătirea, integritatea şi chiar calitatea de medic”, a afirmat Dr Iuliu Torje.

El a relatat că este medic anesteziolog român, iar din anul 2016, imediat după încheierea celor 6 ani de facultate, profesează în Germania, unde a ajuns în urma unei burse Erasmus şi unde a avut deja un loc de muncă asigurat.

Torje a mai declarat că timp de doi ani şi jumătate a fost medic rezident în chirurgie generală, traumatologie şi terapie intensivă (trunchi comun), iar în 2019, a ales să se dedice terapiei intensive cardiovasculare în spitalul în care activează.

El a afirmat că la 12 aprilie 2023 a devenit medic specialist anesteziolog, în urma examenului susţinut la Colegiul Medicilor din landul Hessen, la Frankfurt, iar la 1 iulie 2023, în urma evaluării profesionale, a fost promovat în poziţia de Oberarzt — echivalentul medicului primar în România.

La 14 august 2024 a obţinut supraspecializarea în Terapie Intensivă, tot prin examen, iar din mai 2025 este medic coordonator al centrului ECMO al spitalului, un centru supraregional, cu peste 170 de proceduri anual, inclusiv intervenţii internaţionale, precizând că a avut pacienţi şi din România.

Iuliu Torje susţine că nu a fost repetent, aşa cum declarat preşedintele Societăţii Române de ATI.

„Nu am fost NICIODATĂ student la Facultatea de Medicină din Oradea.Nici măcar nu am dat vreodată concurs de admitere acolo. Nu am repetat vreun an de facultate. Am absolvit medicina în fix 6 ani - nici mai mult, nici mai puţin. Afirmaţia că aş fi fost «student repetent la Oradea» este, de fapt, o dovadă de dispreţ faţă de adevăr şi faţă de minimul profesionalism. Este greu de înţeles cum o societate profesională îşi poate permite să transmită oficial asemenea neadevăruri către instituţii medicale de prestigiu. Chiar şi dacă prin absurd aş fi repetat un an — lucru fals — transformarea unui om prin muncă şi perseverenţă nu ar trebui niciodată folosită ca armă de discreditare. În multe ţări occidentale, poveştile de rezilienţă sunt respectate, nu aruncate în batjocură”, a declarat Dr Iuliu Torje preezentând şi documente care să-i susţină afirmaţiile..

El a precizat că nu a pretins niciodată că profesează în România, că organizatorii congresului l-au prezentat doar prin specializare, fără a indica o ţară, iar profesia sa în Germania este arhicunoscută, publică şi transparentă.

Iuliu Torje a menţionat că nu a fost anunţat în mod oficial că a fost revocat din funcţia de consilier onorific al ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Iuliu Torje consideră că scrisoarea Societăţii Române de ATI reprezintă o manifestare de ură personală.

„Scrisoarea SRATI reprezintă o manifestare de ură personală, de denigrare, de dorinţă de intimidare. Este un atac împotriva unui medic care a demonstrat că în diaspora poţi obţine rezultate prin muncă, nu prin conexiuni. Este un atac împotriva libertăţii de exprimare, garantată de Constituţia României şi de Carta Drepturilor Fundamentale. Este un atac la adresa unui «hater tânăr», cum am fost numit — ca şi când tinereţea ar fi un criteriu de necompetenţă. Totuşi, acest «hater tânăr» a fost speaker la cel mai mare congres de circulaţie extracorporală — EURO-ELSO, atât la Cracovia, cât şi la Milano în acest an. Iar eu, spre deosebire de autorul scrisorii, nu am cunoştinţă ca domnia sa să fi susţinut vreo prezentare acolo, dacă tot vorbim despre competenţe reale în domeniu”, a mai declarat Dr Iuliu Torje.

