București și Agra, orașul Taj Mahalului, s-ar putea înfrăți. Ciprian Ciucu s-a întâlnit cu ambasadorul Indiei

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu s-a întâlnit luni cu ambasadorul Indiei în România, Dr. Manoj Kumar Mohapatra, pentru a discuta despre dezvoltarea relațiilor dintre România și India. Cei doi au discutat și despre posibilitatea înfrățirii dintre București și Agra, orașul indian în care se află Taj Mahal.

„Ambasadorul Indiei, în vizită la Primăria Capitalei. Edilul Ciprian Ciucu s-a întâlnit cu Excelența sa, Dr. Manoj Kumar Mohapatra. Au discutat o posibilă înfrățire între București și Agra, orașul în care se află Taj Mahal. Excelența sa a punctat că India își dorește să fie un partener apropiat al țării noastre, iar o colaborare între cele două orașe ar fi binevenită”, se arată în mesajul postat pe Facebook de Primăria Municipiului București.

Primarul general i-a mulțumit pentru interesul pe care îl arată față de Capitală și România.

„India are multe de oferit, este o țară care s-a dezvoltat mult, am fi onorați să cooperăm”, a spus edilul la finalul întâlnirii. Continuăm să facem punți către lume”, se mai arată în mesaj.

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Editor : A.P.