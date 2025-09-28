Live TV

Video ANAF, controale cu drone și inteligență artificială. Cum vrea statul să depisteze fraude și construcții ilegale

Data publicării:
drona
ANAF pregătește controale cu drone, inteligență artificială și bodycam-uri, după modelul Greciei. Noile tehnologii ar urma să ajute inspectorii să depisteze mai ușor fraudele fiscale, profiturile nedeclarate și construcțiile ilegale, pentru a crește veniturile la bugetul de stat.

Inițiativa a fost anunțată în vară de ministrul Dezvoltării și face parte dintr-un set de soluții menite să limiteze pierderile la bugetul de stat.

Sursa de inspirație vine din Grecia, unde autoritățile folosesc deja drone, baze de date complexe și softuri bazate pe inteligență artificială pentru a controla afaceri, restaurante, ferme, depozite și chiar puncte vamale.

În România, inspectorii ANAF ar putea monitoriza din aer dezvoltarea unei firme, mișcarea mărfurilor și ar putea compara aceste date cu profiturile declarate, pentru a calcula impozitul real datorat. Dronele vor fi folosite și pentru a identifica modificări sau construcții neînregistrate, care ulterior ar trebui impozitate.

De astfel de echipamente s-ar putea folosi și autoritățile locale. Cu ajutorul lor, vor putea fi verificate anexele sau extinderile făcute la locuințe fără autorizație și fără declararea acestora pentru plata impozitului.

Pe lângă drone, inspectorii ANAF ar urma să fie dotați și cu bodycam-uri, asemenea polițiștilor, pentru a spori transparența și siguranța în timpul controalelor.

