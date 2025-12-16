CE face un pas înapoi, la presiunea producătorilor auto: Mașinile cu motoare cu ardere internă pot fi vândute și după 2035

Comisia Europeană a propus marți renunțarea la interdicția vânzării de mașini noi cu motor cu ardere internă începând cu 2035, ceea ce va permite vânzarea în continuare a vehiculelor neelectrice. Măsura vine în urma presiunilor intense din partea Germaniei, Italiei și a sectorului auto european.

Se pare că executivul UE a cedat apelurilor producătorilor auto de a continua să vândă vehicule hibride plug-in și extensii de autonomie pe combustibil, pentru a-i ajuta să concureze cu Tesla și cu producătorii chinezi de vehicule electrice, relatează Reuters.

Regulile actuale ale UE impun ca toate mașinile și autoutilitarele noi, începând cu 2035, să aibă emisii zero. Conform propunerii de marți, noul obiectiv va fi o reducere cu 90% a emisiilor de CO2 față de nivelurile din 2021, în loc de 100%.

Producătorii auto ar trebui să compenseze emisiile rămase prin utilizarea oțelului cu conținut scăzut de carbon fabricat în UE și a combustibililor electronici sintetici sau a biocombustibililor nealimentari, cum ar fi deșeurile agricole și uleiul de gătit uzat.

Planul oferă, de asemenea, producătorilor auto o fereastră de trei ani, din 2030 până în 2032, pentru a reduce emisiile de CO2 ale autoturismelor cu 55% față de nivelurile din 2021, în timp ce obiectivul pentru autoutilitare ar fi redus de la 50% la 40%.

Aceste măsuri, care necesită aprobarea guvernelor UE și a Parlamentului European, marchează cel mai mare pas înapoi al blocului comunitar de la politicile sale ecologice adoptate în ultimii cinci ani.

Decizia vine după ce Ford Motor a anunțat luni o depreciere de 19,5 miliarde de dolari, în contextul eliminării mai multor modele de vehicule electrice, ca răspuns la politicile administrației Trump și la scăderea cererii de vehicule electrice.

Producătorii auto europeni, inclusiv Volkswagen și Stellantis, proprietarul Fiat, au semnalat, de asemenea, o cerere scăzută de vehicule electrice și au cerut obiective mai relaxate și amenzi mai mici pentru ratarea acestora.

Producătorii germani sunt supuși unei presiuni deosebite, deoarece pierd teren în China în fața rivalilor din această țară și se confruntă cu o concurență tot mai mare pe plan intern din partea importurilor de vehicule electrice chinezești.

Pe de altă parte, industria vehiculelor electrice a avertizat că relaxarea obiectivelor privind emisiile ar putea submina investițiile, iar Europa ar putea rămâne și mai mult în urma Chinei, în tranziția către mașini nepoluante.

„Trecerea de la un obiectiv clar de 100% emisii zero la 90% poate părea mică, dar dacă ne întoarcem acum din drum, nu vom afecta doar clima. Vom afecta capacitatea Europei de a concura” cu rivalii săi, a declarat Michael Lohscheller, CEO al producătorului suedez de vehicule electrice Polestar.

William Todts, director executiv al grupului de susținere a transportului curat T&E, a declarat că UE trage de timp, în timp ce China se grăbește.

„Agățarea de motoarele cu ardere internă nu îi va ajuta pe producătorii auto europeni să ajungă din nou în top”, a spus el.

Editor : M.B.