Live TV

CE face un pas înapoi, la presiunea producătorilor auto: Mașinile cu motoare cu ardere internă pot fi vândute și după 2035

Data publicării:
trafic bucuresti, masini bucuresti
Foto: Shutterstock

Comisia Europeană a propus marți renunțarea la interdicția vânzării de mașini noi cu motor cu ardere internă începând cu 2035, ceea ce va permite vânzarea în continuare a vehiculelor neelectrice. Măsura vine în urma presiunilor intense din partea Germaniei, Italiei și a sectorului auto european.

Se pare că executivul UE a cedat apelurilor producătorilor auto de a continua să vândă vehicule hibride plug-in și extensii de autonomie pe combustibil, pentru a-i ajuta să concureze cu Tesla și cu producătorii chinezi de vehicule electrice, relatează Reuters.

Regulile actuale ale UE impun ca toate mașinile și autoutilitarele noi, începând cu 2035, să aibă emisii zero. Conform propunerii de marți, noul obiectiv va fi o reducere cu 90% a emisiilor de CO2 față de nivelurile din 2021, în loc de 100%.

Producătorii auto ar trebui să compenseze emisiile rămase prin utilizarea oțelului cu conținut scăzut de carbon fabricat în UE și a combustibililor electronici sintetici sau a biocombustibililor nealimentari, cum ar fi deșeurile agricole și uleiul de gătit uzat.

Planul oferă, de asemenea, producătorilor auto o fereastră de trei ani, din 2030 până în 2032, pentru a reduce emisiile de CO2 ale autoturismelor cu 55% față de nivelurile din 2021, în timp ce obiectivul pentru autoutilitare ar fi redus de la 50% la 40%.

Aceste măsuri, care necesită aprobarea guvernelor UE și a Parlamentului European, marchează cel mai mare pas înapoi al blocului comunitar de la politicile sale ecologice adoptate în ultimii cinci ani.

Decizia vine după ce Ford Motor a anunțat luni o depreciere de 19,5 miliarde de dolari, în contextul eliminării mai multor modele de vehicule electrice, ca răspuns la politicile administrației Trump și la scăderea cererii de vehicule electrice.

Producătorii auto europeni, inclusiv Volkswagen și Stellantis, proprietarul Fiat, au semnalat, de asemenea, o cerere scăzută de vehicule electrice și au cerut obiective mai relaxate și amenzi mai mici pentru ratarea acestora.

Producătorii germani sunt supuși unei presiuni deosebite, deoarece pierd teren în China în fața rivalilor din această țară și se confruntă cu o concurență tot mai mare pe plan intern din partea importurilor de vehicule electrice chinezești.

Pe de altă parte, industria vehiculelor electrice a avertizat că relaxarea obiectivelor privind emisiile ar putea submina investițiile, iar Europa ar putea rămâne și mai mult în urma Chinei, în tranziția către mașini nepoluante.

„Trecerea de la un obiectiv clar de 100% emisii zero la 90% poate părea mică, dar dacă ne întoarcem acum din drum, nu vom afecta doar clima. Vom afecta capacitatea Europei de a concura” cu rivalii săi, a declarat Michael Lohscheller, CEO al producătorului suedez de vehicule electrice Polestar.

William Todts, director executiv al grupului de susținere a transportului curat T&E, a declarat că UE trage de timp, în timp ce China se grăbește.

„Agățarea de motoarele cu ardere internă nu îi va ajuta pe producătorii auto europeni să ajungă din nou în top”, a spus el.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
2
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
3
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
4
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Vladimir Putin
5
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Fără milă! Și-a aflat sentința: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Digi Sport
Fără milă! Și-a aflat sentința: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Uniunea Europeana UE
Dezbină și stăpânește? Strategia de apărare a SUA și atacul lui Donald Trump la adresa UE creează tensiuni în cadrul blocului comunitar
sediul comisiei europene
Comisia Europeană vrea cote pentru națiunile „subreprezentate” în instituție. România e „reprezentată în mod corespunzător”
comisia europeana
Comisia Europeană se gândește să lanseze a doua schemă SAFE. Temerile sunt tot mai mari față de Rusia
Burse pentru studenți în 2025-2026. Foto Getty Images
Negocieri cu CE pentru bursele studenţilor: ce sume au fost propuse de către autoritățile române și când ar putea avea loc plățile
pacient in patul de spital
Raport al Comisiei Europene: România are cea mai mică finanțare a sănătății din UE. Speranța de viață rămâne printre cele mai scăzute
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine o conferinta de presa
„Trebuie să fim calmi, dar să investim în apărare”. Nicușor Dan...
PWQwMDBhNWY2YzU1YzlhYjI0NGZlYjcxMTNmNzQ0ZGZk.thumb
Ce spune raportul CSAT pe anul 2024 despre anularea alegerilor de...
Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Răzvan Cuc, reținut de procurorii DNA. Fostul ministru PSD al...
victor negrescu
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică...
Ultimele știri
Rata deceselor din Franța o depăşeşte pe cea a naşterilor pentru prima oară după 80 de ani
Germania a livrat Ucrainei sisteme Patriot și Iris-T. „Am consolidat semnificativ apărarea aeriană a țării”
Un copil a fost ucis într-un atac la o școală din regiunea Moscova. Atacatorul, un adolescent de 15 ani, și-a recunoscut vina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este...
Fanatik.ro
Profesorii preuniversitari, în vizorul unei schimbări majore. Ce interdicții ar putea avea în viitor
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Câţi bani a investit Valeriu Iftime la FC Botoşani! Suma este uriaşă: „La momentul de faţă, asta e socoteala”
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
Program de Crăciun Lidl şi Kaufland 2025. Zilele în care magazinele din România vor fi închise
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Ce lovitură ar fi! Un atacant de 35 de ani, în locul lui Louis Munteanu
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Ministrul Muncii anunță un ajutor la pensie în 2026. Ar putea fi singurul pentru milioane de pensionari
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...