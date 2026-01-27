Comisia Europeană: Franţa are dreptul să interzică reţelele de socializare pentru minorii sub 15 ani

Franţa are dreptul să interzică utilizarea reţelelor de socializare pentru minorii cu vârste sub 15 ani, aşa cum prevede un proiect de lege adoptat în primă lectură de parlamentul francez, a confirmat marţi Comisia Europeană. Executivul european va monitoriza însă aplicarea măsurii, dacă va fi implementată.

„Da, autorităţile franceze au dreptul să stabilească un majorat digital pentru cetăţenii lor”, a declarat presei un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Marile platforme online au obligaţia de a respecta legislaţia naţională, dar asigurarea aplicabilităţii şi confirmarea existenţei unor sisteme corespunzătoare de verificare a vârstei este o prerogativă a Comisiei” Europene, a indicat acelaşi reprezentant al instituţiei.

Dacă o astfel de lege este adoptată în Franţa şi ea este conformă legislaţiei europene, „Comisia se va asigura că marile platforme o aplică”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

El a amintit că mai multe ţări europene, inclusiv Franţa, testează în prezent o aplicaţie de verificare a vârstei care ar putea fi utilizată pentru astfel de măsuri, testare ce ar urma să se încheie până la sfârşitul anului.

Deputaţii francezi au adoptat luni seară un proiect de lege care interzice utilizarea reţelelor de socializare pentru persoanele cu vârste sub 15 ani, o măsură menită să protejeze sănătatea copiilor şi adolescenţilor şi care a fost susţinută puternic de guvern şi de preşedintele Emmanuel Macron. Proiectul urmează să fie examinat şi de Senat în săptămânile următoare.

Dacă actul normativ va fi în cele din urmă adoptat, Franţa va deveni prima ţară din UE, şi a doua din lume, după Australia, care implementează astfel de reguli restrictive pentru minori. În luna decembrie anul trecut Australia a interzis utilizarea reţelelor de socializare pentru persoanele cu vârste sub 16 ani.

Guvernul francez doreşte să acţioneze rapid şi să aplice interdicţia chiar de la începutul anului şcolar 2026-2027 pentru conturile online noi, iar de la 1 ianuarie 2027 să pună în aplicare un sistem eficient de verificare a vârstei pentru toţi utilizatorii reţelelor de socializare.

