Franţa şi Spania, în dezacord cu Germania: nu susțin interzicerea maşinilor cu motoare termice începând cu 2035

masini pe un buevard din bucuresti
Foto: Inquam Photos / George Călin

Franţa şi Spania se opun Germaniei, reafirmându-şi marţi susţinerea faţă de interzicerea - prevăzută în 2035 - a vânzării de maşini noi cu motoare termice în Uniunea Europeană (UE), o măsură decisă în urmă cu mai mulţi ani de către Bruxelles, dar pe care Berlinul încearcă, prin toate mijloacele să o repună în discuţie, relatează AFP.

Această măsură - cea mai emblematică a Pactului Verde european - este tot mai contestată de către constructorii de automobile, care cer sus şi tare o relaxare a reglementărilor.

În acest stadiu, Comisia Europeană (CE) dă asigurări că menţine obiectivul, însă presiunile cresc.

Actuala lege prevede o reevaluare a măsurii şi impactului său în 2026, notează AFP, citată de News.ro.

Comisia a promis să examineze subiectul la sfârşitul acestui an.

Constructorii speră ca o reevaluare a texttului să permită cel puţin introducerea nei flexibilităţi, iar eventual pur şi simplu o ridicare a acestei interdicţii.

Cancelarul german Friedrich Merz a făcut valuri la începutul lui octombrie, când s-a angajat să „facă totul” în vederea ridicării interzicerii maşinii termice în 2035 - lucru căruia Franţa şi Spania i se opun.

„Un reper esenţial al sectorului automobilului”

Într-o scrisoare - dezvăluită de publicaţia Contexte - cele două ţări dau asigurări că revizuirea prevăzută de către Comisie nu va pune ”în niciun caz în dicuţie obiectivul zero emisii” în 2035.

”Termenul din 2035 este un sector esenţial în sectorul automobilului”, pledează ele.

Ele anunţă că susţin ”flexibilităţi” în sector, cu condiţia ca acestea să fie în favoarea sectorului auto european.

Această scrisoare urma să fie discutată marţi seara într-o reuniune a celor 27 de miniştri ai Mediului.

Aceste schimburi de replici intervin în plin viraj „pro business” al Comisiei Europene prin revizuirea multor măsuri de mediu adoptate în precedentul mandat al preşedintei Ursula von der Leyen.

