Ghidul Rabla 2026 a fost pus în consultare publică. Vor fi eligibile doar vehicule din anumite țări

Ministerul Mediului a pus în consultare publică ghidul de finanţare pentru Programul Rabla 2026, care beneficiază de un buget de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mare faţă de anul trecut. Sunt introduse noi criterii privind provenienţa autovehiculelor eligibile.

„După perioada de consultare publică şi eventualele dezbateri, ordinul va putea fi aprobat, urmând etapele obişnuite de înscriere şi depunere a dosarelor. În acest an, Rabla Auto are un buget cu 100 de milioane de lei mai mare decât anul trecut, ceea ce va permite cât mai multor români să-şi achiziţioneze autoturisme noi, mai puţin poluante şi prietenoase cu mediul înconjurător”, a anunțat ministra Mediului, Diana Buzoianu, potrivit Agerpres.

Una dintre noutăţile programului din acest an este reprezentată de faptul că autovehiculele eligibile în program trebuie să fie fabricate în Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European sau în state care fac parte din lanţurile industriale integrate ale pieţei europene, în baza acordurilor de asociere, uniune vamală ori liber schimb cu Uniunea Europeană şi pentru care există reguli de origine preferenţială aplicabile sectorului auto, respectiv Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Confederaţia Elveţiană, Republica Turcia şi Regatul Maroc, notează ministerul într-un comunicat de presă.

„În ceea ce priveşte noile criterii de eligibilitate, acestea urmăresc reducerea impactului asupra mediului şi stimularea producţiei din Europa. Vor fi eligibile pentru finanţare vehicule fabricate în state membre ale Uniunii Europene, în ţări din Spaţiul Economic European şi în statele incluse în cadrul Tratatului Mediteranean. Dacă în certificatul de origine este trecut ca stat de fabricare unul dintre aceste state, automat este o maşină eligibilă pentru acest program”, a spus Buzoianu.

Sunt considerate eligibile cheltuielile propuse a fi realizate cu achiziţionarea de autoturisme, autoutilitare uşoare sau autospeciale/autospecializate uşoare sau motociclete electrice care au sistem de propulsie plug-in hibrid, pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, care nu au fost înmatriculate niciodată, a căror valoare de achiziţie nu depăşeşte suma de 70.000 euro, cu TVA inclus şi care generează mai puţin de 80 g CO_2/km în sistem WLTP, pentru autovehicul nou plug-in hibrid.

Potrivit ministerului Mediului, cuantumul ecotichetelor rămâne la valoarea din 2025: 10.000 lei (aproximativ 2000 de euro) pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete; 12.000 lei (aproximativ 2400 de euro) pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid.

Totodată, se acordă ecotichete în valoare de 15.000 lei (aproximativ 3000 de euro) pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau o motocicletă electrică; 7.000 lei pentru un autovehicul nou 100% electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 120.000 lei (aproximativ 24.000 de euro) pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau 100% electric, în cazul instituţiilor publice şi unităţilor administrativ-teritoriale.

Editor : M.B.