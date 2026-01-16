Live TV

(P) De la lider global la performer local: BYD își consolidează poziția pe piața din România și încheie anul cu rezultate solide

BYD marchează un decembrie de referință pe piața din România și în statistica înmatriculărilor, plasând BYD SEAL U DMi pe locul 1 în topul celor mai vândute modele PHEV și BYD Dolphin Surf pe locul 2 în segmentul turismelor electrice.

Într-o lună în care piața auto românească a atins 21.312 înmatriculări, BYD a înregistrat rezultate remarcabile în segmentele vehiculelor 100% electrice (EV) și hibride plug-in (PHEV), confirmând dinamica pozitivă a brandului pe plan local. BYD Seal U DM-i a dominat piața PHEV, devenind cel mai bine vândut model PHEV din România în decembrie.Autonomia ridicată, eficiența și experiența de condus electrificată au poziționat modelul ca un reper în segment.

În segmentul electricelor, BYD Dolphin Surf, s-a clasat pe locul al doilea în topul celor mai vândute modele electrice din România în decembrie. Compact, eficient și adaptat mobilității urbane, Dolphin Surf continuă să atragă șoferii care fac tranziția către mobilitatea 100% electrică.

Performanța s-a concretizat prin locul 2 pe piața cumulată EV + PHEV și locul 3 în segmentul complet electric (EV) la nivel național, poziționări care reflectă interesul tot mai mare al clienților români pentru soluții de mobilitate electrică eficiente și sustenabile.

La nivelul întregului an 2025, piața auto din România a însumat 156.803 unități, în creștere cu 3,7% față de 2024. În acest context, BYD si -a consolidat prezenta pe piata locala și s-a clasat pe locul 6 în topul anual al vehiculelor 100% electrice (EV), locul 9 în segmentul plug-in hybrid (PHEV) și locul 8 în clasamentul combinat EV + PHEV, rezultate care reflectă evoluția constantă a mărcii în segmentele de mobilitate electrică.

Deși la momentul lansării ne bazam pe un program Rabla început în luna Mai 2025, cu o valoare a tichetului de două ori mai mare, iată că BYD a fost achiziționat de către clienți și în lipsa programului. În primele două luni s-au epuizat stocurile de BYD Sealion 7 și BYD Seal, vedetele portofoliului rămânând BYD Seal U DMi și Dolphin Surf. Astăzi în cele 19 puncte de vânzare din România clienții au ocazia să descopere un portofoliu complex de vehicule electrice și plug-in hybrid ce va fi completat anul acesta cu alte modele de referință.”, a declarat Andrei Duica, Deputy Country Manager BYD Romania.

Aceste rezultate sunt cu atât mai relevante cu cât BYD a fost prezent oficial pe piața din România doar din luna mai 2025, indicând o adoptare rapidă a brandului. BYD a depășit in 6 luni branduri consacrate, apropiind-se vertiginos de marcile prezente pe piașă de mai mult de 10 ani. Și poate cel mai important, atinge aceste performanțe cu motorizări green, electrice + PHEV

Totodată, BYD a fost marca chineză numărul 1 în România în 2025 pentru înmatriculările EV și PHEV, consolidându-și poziția pe piață.

Alături de Dolphin Surf și Seal U DM-i, modele precum BYD Sealion 7 completează gama BYD, oferind clienților români opțiuni suplimentare de spațiu, confort și performanță electrificată.

BYD își consolidează angajamentul față de mobilitatea electrică, printr-o gamă de autovehicule electrice și plug-in hybrid eficiente și accesibile. Susținut de performanța locală și de statutul său de lider global, brandul este pregătit să joace un rol cheie în evoluția mobilității durabile din România.

Performanța BYD se confirmă și la nivel global, subliniind consistența strategiei și amploarea creșterii brandului. În 2025, BYD a depășit Tesla, devenind cel mai mare producător mondial de automobile complet electrice (BEV), cu 2,25 milioane de unități vândute, față de 1,64 milioane livrate de Tesla. Această evoluție marchează o schimbare semnificativă în industria auto globală și confirmă faptul că rezultatele înregistrate local se înscriu într-o dinamică internațională puternică, susținută de creșterea constantă a cererii pentru soluțiile de mobilitate electrică dezvoltate de BYD.

