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Mașinile chineze cuceresc Europa. Peste o treime din hibridele plug-in vândute provin de la mărci din China

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Foto: Getty Images
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Din articol
De ce aleg europenii hibridele chinezeşti Succes în Marea Britanie pentru Chery

Mărcile auto chineze au reprezentat luna trecută peste o treime din vânzările de hibride plug-in noi în Europa, deoarece producătorii auto din China vor să vândă aceste modele înainte de intrarea în vigoare a unor potenţiale tarife.

Potrivit datelor analiştilor de la Dataforce, în luna iunie, producători precum BYD şi Chery Automobile au controlat o cotă record de 34% din livrările de hibride plug-in în Europa, transmite Bloomberg, notează de Agerpres. Avansul mărcilor chineze pe acest segment a venit în contextul în care ponderea lor pe piaţa maşinilor complet electrice şi a hibridelor care nu se încarcă la priză a rămas aproximativ constantă.

Producătorii auto chinezi încurajează vânzările de hibride plug-in înainte de intrarea în vigoare a unor potenţiale tarife suplimentare în Uniunea Europeană pentru aceste vehicule, susţine analistul Dataforce Julian Litzinger.

În prezent, doar vehiculele complet electrice fabricate în China sunt vizate de tarife vamale mai mari, însă, potrivit cotidianului german Handelsblatt, în curând şi hibridele plug-in ar putea fi afectate de taxe suplimentare. Oficial, Bruxelles-ul nu a anunţat dacă intenţionează să introducă astfel de măsuri.

Producătorii auto chinezi „pariază că, până la impunerea taxelor, ponderea lor pe piaţă şi integrarea dealerilor vor fi prea ample pentru ca UE să le poată demonta fără a provoca perturbări economice locale semnificative”, susţine Litzinger.

De ce aleg europenii hibridele chinezeşti

În timp ce mulţi producători europeni s-au concentrat în ultimii ani pe vehicule complet electrice, pe fondul unor reglementări mai stricte privind emisiile, constructorii chinezi au continuat să investească în tehnologia hibridă.

Multe dintre modelele lor hibride au atras consumatorii europeni, care încă ezită să treacă la maşini complet electrice din cauza infrastructurii de încărcare insuficient dezvoltate şi a preţurilor ridicate.

Producătorii auto europeni, precum Volkswagen, întâmpină dificultăţi în a ţine pasul cu rivalii din China. Pe lângă pierderea cotei de piaţă în China, în favoarea mărcilor locale care oferă tehnologii noi la preţuri competitive, constructorii europeni se confruntă cu dificultăţi şi pe propriile pieţe.

Aceste probleme afectează deja exporturile unor state precum Germania. Potrivit celor mai recente date oficiale, exporturile germane de automobile au scăzut cu peste un sfert faţă de anul precedent, până la 4,7 miliarde de euro.

Succes în Marea Britanie pentru Chery

Avansul mărcilor chineze este deosebit de vizibil în Marea Britanie. Acolo, SUV-ul Jaecoo 7, produs de Chery, a devenit cea mai bine vândută maşină în luna martie, la doar un an de la debutul livrărilor.

Modelul şi-a câştigat porecla de „Temu Range Rover”, fiind considerat o alternativă mult mai ieftină la celebrul SUV britanic, o trimitere la platforma chineză Temu, cunoscută pentru produsele sale la preţuri reduse.

Editor : Ana Petrescu

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