Parlamentul European salută aplicarea acordului UE-Mercosur. De ce va fi doar provizoriu începând cu 1 mai

„Salutăm lansarea acestui parteneriat important dintre UE și Mercosur, care reprezintă o oportunitate semnificativă de a consolida legăturile noastre economice și politice cu America Latină. Aplicarea sa provizorie deschide o fază crucială pentru evaluarea impactului real al acordului pe teren. UE trebuie să se ridice la înălțimea situației și să își îndeplinească toate angajamentele asumate în cadrul acordului, asigurând o concurență loială și un sprijin eficient pentru cele mai sensibile sectoare ale Europei, în special agricultura”, a declarat raportorul permanent al Comisiei pentru Comerț Internațional pentru Mercosur, Gabriel Mato.

De asemenea, președintele Comisiei pentru Comerț Internațional, Bernd Lange a adăugat că „este o schimbare reală și exact remediul potrivit în aceste vremuri dificile din punct de vedere economic”:

„Acordul este un semnal strategic împotriva izolaționismului, în favoarea parteneriatului și a comerțului bazat pe reguli. Sunt încrezător că, până când Parlamentul va lua decizia finală, acordul va fi dat deja roade economice și politice. De asemenea, ar trebui să continuăm cu viitoarele acorduri și să accelerăm procedurile de ratificare, astfel încât să putem culege beneficiile mult mai repede decât este cazul în prezent - protejând în același timp rolul Parlamentului European.”

cordul va intra pe deplin în vigoare după ce Parlamentul European își va da acordul, ceea ce este o condiție prealabilă pentru ca Consiliul să încheie acordul. Parlamentul European va putea vota aprobarea doar după ce Curtea Europeană de Justiție își va fi dat avizul privind compatibilitatea acordului cu tratatele UE, în urma deciziei Parlamentului de a solicita un astfel de aviz în ianuarie.

Ce presupune acordul

Comisia Europeană susține că aplicarea provizorie a acordului va permite eliminarea tarifelor pentru anumite produse încă din prima zi, precum și stabilirea unor reguli mai previzibile pentru comerț și investiții. Potrivit instituției, aceste măsuri ar urma să le ofere întreprinderilor, consumatorilor și fermierilor din UE acces rapid la avantajele acordului, în timp ce sectoarele sensibile ale economiei europene vor fi protejate prin mecanisme specifice.

Acordul UE-Mercosur include și componente de cooperare în domenii precum drepturile fundamentale ale lucrătorilor și combaterea schimbărilor climatice. În același timp, documentul urmărește consolidarea lanțurilor de aprovizionare, prin crearea unor fluxuri mai stabile și mai fiabile de materii prime critice.

Acordul cu țările Mercosur a stârnit reacția fermierilor din mai multe state UE, inclusiv din România, care au ieșit în stradă pentru a protesta. Aceștia au transmiscă acordul va duce la creşterea importurilor de produse alimentare ieftine, subminând fermierii locali.