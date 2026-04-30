Live TV

Parlamentul European salută aplicarea acordului UE-Mercosur. De ce va fi doar provizoriu începând cu 1 mai

Data publicării:
Flags of Mercosur and European Union waving in the wind on a clear day
SURSA FOTO: gettyimages
Din articol
Acordul comercial dintre UE și țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay) va începe să se aplice cu titlu provizoriu la 1 mai 2026. Acordul va intra pe deplin în vigoare abia după ce Parlamentul European își va da acordul, iar pentru a putea face acest lucru este așteptată opinia CJUE (Curtea de Justiție a Uniunii Europene). 

Parlamentul European a avut o reacție înainte ca acordul UE-Mercosur să intre în vigoare, cu titlu provizoriu, de la 1 mai. 

„Salutăm lansarea acestui parteneriat important dintre UE și Mercosur, care reprezintă o oportunitate semnificativă de a consolida legăturile noastre economice și politice cu America Latină. Aplicarea sa provizorie deschide o fază crucială pentru evaluarea impactului real al acordului pe teren. UE trebuie să se ridice la înălțimea situației și să își îndeplinească toate angajamentele asumate în cadrul acordului, asigurând o concurență loială și un sprijin eficient pentru cele mai sensibile sectoare ale Europei, în special agricultura”, a declarat raportorul permanent al Comisiei pentru Comerț Internațional pentru Mercosur, Gabriel Mato.

De asemenea, președintele Comisiei pentru Comerț Internațional, Bernd Lange a adăugat că „este o schimbare reală și exact remediul potrivit în aceste vremuri dificile din punct de vedere economic”:

Acordul este un semnal strategic împotriva izolaționismului, în favoarea parteneriatului și a comerțului bazat pe reguli. Sunt încrezător că, până când Parlamentul va lua decizia finală, acordul va fi dat deja roade economice și politice. De asemenea, ar trebui să continuăm cu viitoarele acorduri și să accelerăm procedurile de ratificare, astfel încât să putem culege beneficiile mult mai repede decât este cazul în prezent - protejând în același timp rolul Parlamentului European.”

 cordul va intra pe deplin în vigoare după ce Parlamentul European își va da acordul, ceea ce este o condiție prealabilă pentru ca Consiliul să încheie acordul. Parlamentul European va putea vota aprobarea doar după ce Curtea Europeană de Justiție își va fi dat avizul privind compatibilitatea acordului cu tratatele UE, în urma deciziei Parlamentului de a solicita un astfel de aviz în ianuarie.

Ce presupune acordul

Comisia Europeană susține că aplicarea provizorie a acordului va permite eliminarea tarifelor pentru anumite produse încă din prima zi, precum și stabilirea unor reguli mai previzibile pentru comerț și investiții. Potrivit instituției, aceste măsuri ar urma să le ofere întreprinderilor, consumatorilor și fermierilor din UE acces rapid la avantajele acordului, în timp ce sectoarele sensibile ale economiei europene vor fi protejate prin mecanisme specifice.

Acordul UE-Mercosur include și componente de cooperare în domenii precum drepturile fundamentale ale lucrătorilor și combaterea schimbărilor climatice. În același timp, documentul urmărește consolidarea lanțurilor de aprovizionare, prin crearea unor fluxuri mai stabile și mai fiabile de materii prime critice.

Acordul cu țările Mercosur a stârnit reacția fermierilor din mai multe state UE, inclusiv din România, care au ieșit în stradă pentru a protesta. Aceștia au transmiscă acordul va duce la creşterea importurilor de produse alimentare ieftine, subminând fermierii locali.

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pot, anamaria gavrila
1
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota...
alexandrin moiseev
2
Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai...
Vladimir Putin Meets Actor Steven Seagal
3
De pe platourile de filmare, în dosare penale: Ucraina îl menționează pe Steven Seagal...
constantin toma in studioul digi24
4
Primarul Constantin Toma spune că vede o singură variantă de guvernare: „Nu există alta...
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
5
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar putea rămâne la...
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Digi Sport
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barbat se uita in portofelul gol
România, Bulgaria și Grecia, țările cu cel mai mare risc de sărăcie din UE în 2025, arată datele Eurostat
Peter Magyar și Ursula von der Leyen
Peter Magyar spune că a avut o întâlnire „extrem de constructivă” cu Ursula von der Leyen
china ue shutterstock_116484256
China amenință cu măsuri dacă UE nu își revizuiește noile norme privind industria și tehnologia
European Commission President Ursula von der Leyen gives an address on the Pact for the Mediterranean in Brussels
Ursula Von der Leyen avertizează că un război cu Iranul ar putea afecta ani de zile Europa. „Lecția ar trebui să fie foarte clară”
roxana minzatu
Roxana Mînzatu mizează pe „orientarea pro-europeană” a României: „Mă bazez că va rămâne principalul motor al democrației”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Guvernul a adoptat interzicerea cumulării pensiei cu salariul la...
cargo china nava transport marfa
Patru români se află la bordul navei MSC Francesca, sechestrată de...
euro lei
Record istoric pentru euro: BNR anunță astăzi un curs de 5,14 lei
simion si georgescu intr-o sectie de votare
Simion spune în ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un...
Ultimele știri
Medvedev discreditează rolul de mediator al SUA: „E o țară care răpește preşedinţi și declanșează conflicte”
Un liberal acuză că unii parlamentari au fost forțați să semneze moțiunea PSD-AUR: „Nu e clar dacă va trece”
Blocada SUA este „sortită eșecului” și agravează tensiunile din Golf, spune președintele Iranului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care sunt dezastru în relațiile de cuplu. Ce greșești în iubire, în funcție de semnul zodiacal...
Cancan
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Fanatik.ro
Lucian Filip a luat legătura cu antrenorul dorit de Gigi Becali la FCSB: „Din câte știu, noi vrem asta”
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Adrian Ilie și-a scos la tablă colegii din Generația de Aur: „În afară de Gică Popescu, nu sărea nimeni la...
Adevărul
Lacul Cinciș, de nerecunoscut după epoca vacanțelor de 1 Mai. De la sutele de corturi la junglă, insule și...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ioan Niculae se însoară la 72 de ani. Cu ce se ocupă femeia care-i devine soție la vară, care e cu 21 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
CCR a admis sesizarea președintelui Nicușor Dan. "Bravo, aţi câştigat!"
Pro FM
Cu ce probleme se confruntă Paula Seling la 47 de ani. Artista a rupt tăcerea: „Fiecare zi în care nu renunț...
Film Now
Ce se știe despre Homer, fiul cel mare al lui Richard Gere. Cum încearcă să-și croiască un nume la Hollywood...
Adevarul
De ce nu ar trebui să ne așteptăm la un sfârșit rapid al războiului din Iran. Teheranul are motive puternice...
Newsweek
Consiliul Legislativ: Interzicerea cumulului pensie-salariu se aplică tuturor. Ce pensii scad cu 85%? DOCUMENT
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Fisticul, gustarea care îți poate schimba sănătatea. Ce efecte are dacă îl consumi regulat și cum îi strică...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
O actriță celebră o înlocuieşte pe Helena Bonham Carter în sezonul 4 din „The White Lotus”. Motivul invocat...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte