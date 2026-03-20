Femeile conduc mai bine decât bărbații, pentru că sunt mai atente și produc mai puține accidente - este concluzia unui studiu internațional. La nivel național, cea mai recentă statistică arată că femeile au produs, într-un an, aproximativ 800 de accidente rutiere grave, iar bărbații de patru ori mai multe. Există și explicații, spun experții: femeile sunt mai puține în trafic, dar sunt și mult mai prudente la volan. Este și motivul pentru care, în ultimii ani, tot mai multe companii de transport public din țară angajează șoferițe de autobuze, troleibuze ori tramvaie.

În România conduc aproape 9 milioane de șoferi, iar o treime dintre ei sunt femei. Aceasta ar putea fi o posibilă explicație pentru numărul mic de accidente produse de femei.

„Bărbații sunt mai agresivi. Femeile sunt mai calme. Tineretul e și mai agresiv”, spune un șofer.

„Din experiența mea de 25 de ani de șofat, am observat că femeile sunt mult mai atente și prudente ca bărbații. Bărbații sunt puțin mai agresivi la condus, sunt mai nerăbdători”, e de părere o șoferiță.

„Fiecare conduce în felul lui. Poate să fie ori bărbat agresiv în trafic, ori femeie agresivă. Deci nu pot să spun că unii sunt și alții nu sunt”, concluzionează altcineva.

„Pe băieți îi văd parcă din ce în ce mai delăsători, mai neimplicați”, spune Evelin Coleașă, instructor auto în Buzău.

Cea mai recentă statistică arată că femeile din România au produs, într-un singur an, aproximativ 800 de accidente rutiere grave, iar bărbații 3.400. Adică, de patru ori mai multe. Pentru că femeile par mai prudente, și companiile publice de transport vor să crească numărul de șoferițe.

„Compania noastră de transport are un număr de aproximativ 200 de șoferi, dintre care 20% sunt femei. Am observat că femeile sunt mult mai prudente, iar bărbații sunt mai tehnici în arta condusului”, constată Alexandru Vizireanu, managerul companiei de transport public în comun

„Diferențele țin de asumarea riscurilor. Percepția pericolului la femei este mai crescută decât la bărbați”, e de părere și psihologul Mihaela Rus, expert în psihologia transporturilor.

România se află în coada clasamentului european la siguranța rutieră. Anul trecut, peste 1.200 de oameni și-au pierdut viața în accidente, iar peste 3.000 au fost răniți, conform datelor de la Poliția Română.

reporter: Ioana Carpen

operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia