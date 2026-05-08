Reţea de proxeneţi din Buzău, destructurată la Viena. Zeci de tinere, traficate ani la rând, unele cu probleme psihice

Poliţiştii români şi cei austrieci au destructurat o reţea de proxeneţi pusă la cale de un cuplu din judeţul Buzău şi care exploata zeci de românce, unele dintre ele bolnave psihic, într-un club din Viena. La reţea au aderat şi rude ale celor doi soţi, bărbaţi care racolau femeile şi le exploatau în clubul deţinut de români. Date din anchetă arată că, în trei ani, grupul infracţional a obţinut 1.500.000 de euro din traficul de persoane.

Ancheta s-a desfăşurat simultan în România şi Austria, cercetările făcute pe teritoriul naţional fiind coordonate de DIICOT şi Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti.

„Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, începând cu luna ianuarie 2023, trei dintre persoanele cercetate ar fi constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, în scopul obţinerii unor importante sume de bani din exploatarea sexuală a unor tinere. Ulterior, la grupul infracţional organizat ar fi aderat şi mai multe persoane”, informează, vineri, Poliţia judeţeană Argeş.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că grupul infracţional a fost pus la cale de doi soţi din judeţul Buzău, la acesta aderând veri şi cumnaţi. Bărbaţii se ocupau de racolarea fetelor, care proveneau din medii cu dificultăţi economice sau care erau bolnave pishic.

„Peste 20 de victime, tinere vulnerabile (unele cunoscute cu afecţiuni psihice) provenite din familii dezorganizate şi lipsite de posibilităţi materiale, ar fi fost induse în eroare prin simularea unor relaţii de iubire, ulterior fiind transportate în Austria, unde ar fi fost obligate, inclusiv prin acte de violenţă fizică şi psihică, să practice prostituţia într-un club din Viena, administrat, în fapt, de către grupul infracţional organizat. Sub coordonarea liderului, o persoană de 41 de ani, membrii ar fi acţionat pe paliere bine definite, respectiv de recrutare, transport, transfer, adăpostire a persoanelor vătămate, precum şi de determinare şi înlesnire a practicării prostituţiei în folosul material al structurii de criminalitate organizată”, precizează sursa citată.

Venituri: 1,5 milioane de euro

Date din anchetă arată că grupul de proxeneţi a transferat aproximativ 1.500.000 de euro către persoane de încredere, banii fiind apoi folosiţi pentru cmpărarea de imobile şi autoturisme de lux.

Miercuri, poliţişti din cadrul brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Piteşti şi Ploieşti, ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Piteşti şi cu sprijinul Jandarmeriei Române, au pus în executare 8 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Buzău şi Prahova. Simultan, autorităţile judiciare din Austria făcând trei percheziţii domiciliare la adrese din Viena.

