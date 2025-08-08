Roverul Curiosity al NASA a surprins imagini uluitoare cu ceea ce pare a fi o bucată de coral pe planeta Marte. Cercetătorii au elucidat însă misternul și explică faptul că ciudatul obiect este, de fapt, o rocă mică, de culoare deschisă, erodată de vânt, pe care roverul a găsit-o în craterul Gale, de pe Planeta Roșie, pe data de 24 iulie, arată Live Science.

O fotografie alb-negru, realizată cu ajutorul Remote Micro Imager al lui Curiosity - o cameră telescopică de înaltă rezoluție, montată pe rover - și distribuită de NASA, înfățișează roca de 2,5 centimetri lățime, cu ramificațiile sale complexe.

„Curiosity a găsit multe roci asemănătoare cu aceasta, care s-au format din apa străveche combinată cu miliarde de ani de sablare de către vânt”, au scris reprezentanții NASA într-o declarație.

Rocile în formă de corali de pe Marte au început să se formeze cu miliarde de ani în urmă, când Planeta Roșie încă avea apă, potrivit cercetătorilor. La fel ca apa de pe Pământ, aceasta era plină cu minerale dizolvate. Ea s-a infiltrat prin mici fisuri în rocile marțiene, depunând treptat minerale și formând „vene” solide în interiorul rocilor. Aceste vene au sculptat ramurile ciudate ale obiectului în formă de coral pe care îl vedem astăzi în fotografia lui Curiosity, după ce milioane de ani de eroziune, cauzată de vânturile încărcate cu nisip, au erodat roca.

Rocile în formă de corali de pe Marte au început să se formeze cu miliarde de ani în urmă. Sursa: Profimedia

Alte exemple de roci neobișnuite, găsite pe Marte, includ „Paposo” - o rocă ce are o formă ciudată, cu diametrul de aproximativ 5 centimetri, descoperită de Curiosity tot pe 24 iulie - și un obiect mic, în formă de floare, pe care roverul l-a fotografiat în craterul Gale, în 2022.

Curiosity a aterizat pe Marte în 2012, într-un crater format în urma impactului unui meteorit, situat la granița dintre zonele muntoase craterizate din sudul Planetei Roșii și câmpiile netede din nord. Misiunea roverului, condusă de Laboratorul de Propulsie Jet al NASA din California, este de a scana suprafața marțiană în căutarea oricăror semne care să indice că aceasta a fost locuibilă în trecutul îndepărtat.

Roverul Curiosity al NASA. Sursa: Profimedia

Până în prezent, Curiosity a parcurs aproximativ 35 de kilometri din craterul cu o lățime de 154 km. Traseul său este sinuos și lent, deoarece trebuie să se oprească pentru a fora în roci, a colecta probe și a aduna date.

Explorările roverului au scos la iveală mai multe dovezi că pe Marte a existat odinioară potențialul pentru a susține viața.

