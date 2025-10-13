Live TV

„Dragonul-sabie”, descoperit pe Coasta Jurasică. O nouă specie de reptilă marină rescrie istoria ihtiozaurilor

Data actualizării: Data publicării:
Ichthyosaurier (Temnodontosaurus trigonodon), einer der größten vollständig erhaltenen seiner Art. Urwelt-Museum Hauff i
Un exemplar de ihtiozaur (Temnodontosaurus trigonodon), una dintre cele mai mari specii cunoscute, expus la Muzeul Urwelt Hauff din Holzmaden, Germania. Imagine ilustrativă: Profimedia

O fosilă aproape completă descoperită pe Coasta Jurasică din Marea Britanie aparține unei noi specii de reptilă marină, numită Xiphodracon goldencapsis sau „dragonul-sabie”. Scheletul, lung de aproximativ 3 metri, ar putea oferi indicii esențiale despre o etapă mai puțin cunoscută din evoluția ihtiozaurilor, potrivit Live Science.

Scheletul aproape complet aparține unei reptile marine preistorice care a trăit în urmă cu circa 190 de milioane de ani, în perioada Jurasicului timpuriu. 

Potrivit cercetătorilor, specimenul datează dintr-o etapă a Jurasicului timpuriu numită Pliensbachian, care s-a desfășurat între aproximativ 193 și 184 de milioane de ani în urmă. Analiza unei astfel de fosile ar putea oferi indicii importante despre o etapă critică din evoluția acestor animale marine.

Rămășițele au fost descoperite în anul 2001 de colecționarul de fosile Chris Moore, pe o porțiune de coastă lungă de 154 de kilometri din comitatul Dorset, renumită pentru bogăția ei în fosile.

Moore a vândut ulterior fosila Muzeului Regal din Ontario (Canada), unde a fost identificat drept ihtiozaur, dar studiat în detaliu abia în ultimii ani.

dragonul sabie
Dragonul-sabie avea lungimea de aprox. 3 metri. Sursă foto: Papers of Palaeontology

„Îmi amintesc când am văzut pentru prima dată scheletul, în 2016. Atunci mi-am dat seama că este ceva neobișnuit, dar nu mă așteptam să joace un rol atât de important în înțelegerea unei schimbări complexe a faunei din perioada Pliensbachianului”, a declarat Dean Lomax, paleontolog la Universitatea din Manchester și Universitatea din Bristol.

Numele noului gen, Xiphodracon, provine din grecescul xiphos („sabie”) și dracon („dragon”), o referire la porecla de „dragoni marini” atribuită ihtiozaurilor. Denumirea speciei, goldencapsis, face trimitere la locul descoperirii – zona Golden Cap de pe Coasta Jurasică.

Fosila oferă și indicii despre viața și moartea animalului.

„Oasele membrelor și dinții prezintă deformări care indică o rană gravă sau o boală suferită în timpul vieții, iar craniul pare să fi fost mușcat de un prădător de dimensiuni mari – probabil un alt ihtiozaur, mult mai mare. Acest lucru ne oferă o posibilă cauză a morții”, a explicat Erin Maxwell, curator la Muzeul de Istorie Naturală din Stuttgart. „Viața în oceanele mezozoice era extrem de periculoasă.”

Specia X. goldencapsis ar putea ajuta, de asemenea, la clarificarea unei schimbări majore în diversitatea ihtiozaurilor din Jurasicul timpuriu. Fosilele descoperite înainte și după perioada Pliensbachianului prezintă foarte puține specii comune, ceea ce sugerează o tranziție evolutivă importantă.

Noul specimen indică faptul că această schimbare s-ar fi produs mai devreme decât se credea până acum.

Pentru moment, fosila de Xiphodracon goldencapsis este expusă la Muzeul Regal din Ontario.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
2
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
3
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
ludovic orban si klaus iohannis
4
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
Screenshot 2025-10-11 213821
5
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după...
"Telenovela" s-a încheiat. Mircea Lucescu a făcut anunțul, în miez de noapte
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat. Mircea Lucescu a făcut anunțul, în miez de noapte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-10-12 at 16.25.59
Topul absenților în Parlamentul European: Gabriela Firea și Dan...
Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel
Israelul așteaptă cu sufletul la gură eliberarea ultimilor ostatici...
racheta Tomahawk lansata de pe nava
Trump îl amenință pe Putin: „Vor să aibă rachete Tomahawk îndreptate...
Romania v Austria - European Qualifiers Group H - FIFA World Cup 2026
Toate calculele calificării la Cupa Mondială. Cum poate prinde...
Ultimele știri
„Vrăjitoarea diabolică a sayonei”. Cum vorbeşte președintele Venezuelei despre despre Maria Corina Machado, laureată Nobel pentru Pace
Mesaje și urări binecuvântate pe care să le trimiți crecincioșilor pe 14 octombrie, de Sfânta Parascheva
Serviciile secrete ucrainene știu cât de mare este flota fantomă a Rusiei. „Trebuie oprită”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
imagini generate de AI cu magazine false de bijuterii și haine
Oamenii comandă bijuterii scumpe, dar primesc „gunoi de plastic”. Cum cad în capcana imaginilor AI clienții magazinelor online false
Adam Lopez, câștigător al unui premiu de 1 milion de lire sterline în Marea Britanie
Un șofer de motostivuitor care a devenit milionar peste noapte a fost aproape să moară după ce a petrecut fără oprire trei luni de zile
Insula Bardsey din Țara Galilor
„Insula celor 20.000 de sfinți”: Unul dintre locurile cele mai sacre din Marea Britanie în Evul Mediu își caută noi locuitori
Vas ucrainean
Șase nave militare ucrainene vor fi adăpostite în porturi din Marea Britanie și Turcia. „O astfel de decizie era necesară”
Wang Yi visit to UK
China amenință Marea Britanie cu represalii: Londra ia în calcul sancționarea serviciilor sale de securitate (The Guardian)
Partenerii noștri
Pe Roz
"A rămas amuzantă până la final". Diane Keaton "a trăit exact cum și-a dorit, după propriile reguli"...
Cancan
Ninge în România de miercuri, 15 octombrie 2025. Orașele care se bucură de zăpadă, potrivit meteorologilor...
Fanatik.ro
Topul salariilor din primăriile Capitalei. Ei sunt funcționarii cu lefuri mai mari decât președintele României
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Fantastic! România, aproape să joace acasă barajul pentru CM 2026 dacă batem şi depăşim Bosnia! Cum arată...
Adevărul
Strâmtoarea de la granița NATO care ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Pensia anticipată în România se lasă cu costuri usturătoare. Se schimbă legea și vei pierde mai mulți bani
Digi FM
Ultimele apariții tv ale Marinelei Chelaru. Povestea ce probleme o apasă, dar își păstra optimismul: "Sunt...
Digi Sport
Selecționer pentru România! FRF a ales înlocuitorul lui Mircea Lucescu și a primit răspunsul: ”Decizia a fost...
Pro FM
Loredana a stârnit reacții acide când s-a pozat în blugi scurți cât o fâșie de material: "Nu-și acceptă...
Film Now
Familia, pe primul loc. Kate Hudson, susținută de părinți și de frate, la o ceremonie unde a fost răsplătită...
Adevarul
Rușii nu mai vin cu tancul. Moscova își schimbă modelul de luptă și ar putea lovi NATO mai devreme decât se...
Newsweek
Sute de mii de pensionari pierd bani la pensie. Care ani munciți nu sunt considerați vechime?
Digi FM
Cum arată azi, la 24 de ani, "cea mai frumoasă fată din lume". Cu ce se ocupă Thylane Blondeau
Digi World
O planetă solitară cu un apetit feroce, în spaţiul interstelar. Înghite până la 6 miliarde de tone de praf şi...
Digi Animal World
O femeie și-a dresat câinele să mârâie la bărbații care i se par periculoși: „Încerc doar să mă mențin în...
Film Now
Diane Keaton nu a fost căsătorită niciodată, dar avea doi copii. S-a iubit cu bărbați celebri, printre care...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu