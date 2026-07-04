Keir Starmer, despre decizia de a demisiona din funcția de premier al Marii Britanii: „A fost greu. Nu o să mă prefac că nu a fost așa”

Prim-ministrul britanic Keir Starmer, care își încheie mandatul, a calificat decizia sa de a se retrage din funcție drept „extrem de personală” în primul său interviu de la anunțul demisiei de luna trecută, relatează Euronews.

„A fost greu. Nu o să mă prefac că nu a fost așa”, a declarat Starmer pentru BBC, acesta urmând să rămână în funcție până când Partidul Laburist îi va numi un succesor.

„M-am gândit îndelung la ce ar fi cel mai bine pentru mine, pentru țară și pentru guvern”, a spus el. „În cele din urmă, a devenit o decizie extrem de personală”.

Starmer a adresat, de asemenea, câteva cuvinte de avertisment viitorului său succesor, fostul primar al Greater Manchester și proaspăt alesul deputat Andy Burnham, care s-a întors recent la Westminster după ce a câștigat alegerile parțiale din Makerfield, în luna iunie.

El a afirmat că viitorul prim-ministru nu va putea să acorde mai puțină atenție diplomației și afacerilor internaționale, invocând impactul războaielor din Ucraina și Iran.

„Cel mai mare impact asupra costului vieții, și, prin urmare, asupra veniturilor gospodăriilor și a nivelului de trai al tuturor cetățenilor țării... cel mai mare impact din ultimii ani a fost, pe de o parte, conflictul din Ucraina, iar pe de altă parte, conflictul cu Iranul”, a afirmat el.

„Dacă ești prim-ministru și îți pasă de cât vor fi facturile în orice gospodărie din țară, trebuie să-ți pese de găsirea unei soluții durabile la situația din Ucraina. Trebuie să-ți pese de ceea ce se întâmplă în strâmtoarea Ormuz”, a adăugat el.

Starmer, care a afirmat că s-a „înțeles întotdeauna bine” cu Burnham, a fost criticat pe parcursul mandatului său de la Downing Street pentru că petrecea prea mult timp în străinătate și se întâlnea cu alți lideri mondiali, unii numindu-l „Keir cel care nu e niciodată aici”.

În schimb, Burnham s-a concentrat pe problemele interne în cadrul campaniei sale pentru preluarea conducerii Partidului Laburist, angajându-se să pună capăt politicii economice de tip „trickle-down” și neoliberalismului.

Burnham a fost deputat al circumscripției Leigh între anii 2001 și 2017, înainte de a deveni primar al Greater Manchester.

În declarația făcută după victoria sa din Makerfield, Burnham a afirmat că Partidul Laburist are o „ultimă șansă de a se schimba” și de a „construi o nouă politică bazată pe unitate și speranță”.

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Editor : A.M.G.