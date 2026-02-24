Cercetătorii care au analizat rămășițele mumificate ale unei femei scite au descoperit că aceasta a supraviețuit unei intervenții chirurgicale complexe la maxilar acum aproximativ 2.500 de ani, beneficiind de o proteză primitivă. Analiza CT a craniului parțial mumificat a permis vizualizarea în detaliu a operației și a modului în care a fost tratată rana, scrie Live Science.

În urmă cu 2.500 de ani, în Siberia, o tânără a suferit o accidentare gravă la cap, a fost supusă unei operații de reconstruire a maxilarului și a primit o proteză primitivă. Cultura Pazyryk, un grup nomad din Epoca Fierului, înrudit cu sciții, a înflorit pe Platoul Ukok din Republica Altai, în sudul Siberiei. Mormintele Pazyryk sunt renumite pentru conservarea excepțională a rămășițelor organice în permafrost, inclusiv a „Prințesei de pe Ukok”, ale cărei tatuaje animale au supraviețuit peste 2.000 de ani.

În 1994, arheologii Academiei Ruse de Științe au săpat un mic cimitir de cinci movile pe Platoul Ukok. Una dintre acestea conținea rămășițele unei femei de aproximativ 25–30 de ani, întinsă pe un pat de lemn și purtând o perucă. Din cauza lipsei unor artefacte semnificative și a mumiificării parțiale a craniului, mormântul nu a fost cercetat pe deplin la momentul descoperirii.

„Este posibil să fi descoperit pentru prima dată dovezi ale unei astfel de intervenții chirurgicale”, a declarat dr. Andrey Letyagin, radiolog la Filiala Siberiană a Academiei Ruse de Științe, într-un comunicat tradus, precizând că nu întâlnis anterior așa ceva în literatura științifică.

Folosirea scanărilor CT pentru a studia neinvaziv o mumie conservată în permafrost le-a permis cercetătorilor nu doar „să diagnosticheze leziunea, ci și să reconstruiască rezultatele unei intervenții chirurgicale complexe efectuate în vremuri străvechi”, a explicat Vladimir Kanygin, șeful Laboratorului de Medicină Nucleară și Inovativă de la Universitatea de Stat din Novosibirsk, Rusia, care a adăugat că acest lucru a transformat „o descoperire unică într-o dovadă detaliată a nivelului înalt de cunoștințe medicale al culturii Pazyryk”.

Analiza CT și descoperirea leziunii

„Această bucată de piele mumificată de pe craniul femeii împiedica cercetările antropologice, dar am vrut să aflăm cât mai multe despre ea”, a spus Natalia Polosmak, arheolog la Filiala Siberiană a Academiei Ruse de Științe. Studiul prin scanare CT a permis diagnosticarea leziunii și reconstruirea efectelor intervenției chirurgicale complexe.

O scanare CT a părții stângi a maxilarului mumiei, care arată dinții uzați și pierderea de os. Foto: Serviciul de Presă al Universității de Stat din Novosibirsk preluată de Live Science

Scanările au arătat că accidentarea a distrus articulația temporo-mandibulară dreaptă, împiedicând femeia să vorbească și să mănânce normal. Este posibil ca rana să fi fost cauzată de o căzătură de pe cal, având în vedere că poporul Pazyryk călărea frecvent.

Descoperirea unei „proteze primitive”

Cercetătorii au descoperit canale subțiri săpate în oasele articulației temporo-mandibulare drepte și fire de păr de cal sau tendoane animale folosite pentru a menține articulația împreună.

„Această proteză primitivă ținea suprafețele articulare împreună și îi permitea pacientei să își miște maxilarul. Articulația funcționa, dar nu putea mesteca pe partea rănită, probabil din cauza durerii severe”, a explicat Dr. Andrey Letyagin, radiolog la Filiala Siberiană a Academiei Ruse de Științe.

Supraviețuire după operație și adaptarea pacientului

Mai multe aspecte ale craniului arată că femeia a trăit luni sau chiar ani după operație. Țesut osos nou s-a format în jurul canalelor din articulația temporo-mandibulară dreaptă, iar dinții pe partea stângă erau uzați și ciobiți, indicând că mesteca doar pe partea neafectată.

Poporul Pazyryk știa să efectueze intervenții craniene de bază înainte de apariția anesteziei, iar dovezi de trepanație (operație care constă în executarea cu ajutorul trepanului a unei deschideri în oasele cutiei craniene, practicată în cazul extirpării anumitor tumori cerebrale, a scoaterii unor cheaguri de sânge, etc., definiția DEX - n.r.) au fost descoperite la mai multe mumii. Aceasta demonstrează cunoștințele lor avansate despre anatomia umană și disecție, necesare pentru tradiția mumificării. Operația la articulația temporo-mandibulară dreaptă a femeii este un exemplu rar al abilităților lor chirurgicale.

„Chiar dacă femeia a fost îngropată simplu, fără artefacte importante, succesul operației indică faptul că viața ei era prețuită”, a spus Polosmak. „Acest studiu confirmă încă o dată că poporul Pazyryk putea efectua intervenții chirurgicale complexe pentru a salva viețile semenilor lor.”

