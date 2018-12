Misterul magneților, explicat de fizicianul Cristian Presură

De ce se atrag magneții? Ce se schimbă dacă tai unul pe din două? Aflăm de la fizicianul Cristian Presură, autorul cărții „Fizica povestită”.

Cristian Presură: „Magneții au doi poli: polul nord, cu roșu în cazul de față, și polul sud, cu gri. Doi poli care sunt de același fel se vor respinge. De exemplu, polul nord de aici cu polul nord de aici se resping. Doi poli care sunt de tip opus, nord și sud, se atrag. Comportarea polilor magnetici este asemănătoare cu cea a sarcinilor electrice, pentru că și sarcinile electrice de același tip se resping și sarcinile electrice de tip opus se atrag.

Ce ar fi dacă acești magneți ar avea la capete opuse nu sarcini electrice, ci sarcini magnetice? În cazul acesta, este normal ca sarcina magnetică a polului nord să atragă sarcina magnetică a polului sud și acești doi magneți să stea lipiți. Dacă este așa putem verifica. Putem tăia un magnet pe din două și separa cele două sarcini magnetice. Să încercăm!

Am tăiat magnetul. Cele două bucăți ar trebui să reprezinte sarcinile magnetice. Sarcina magnetică de la polul nord și cea de la polul sud. Dacă este așa, sarcina magnetică de la polul nord ar trebui să fie respinsă de sarcina electrică de la polul nord a celuilalt magnet. Să vedem dacă este așa! Surpriză-surpriză, cele două se atrag! Cum se poate?

Când am tăiat magnetul, nu am obținut doi poli magnetici, ci de fapt doi magneți. Bucata din stânga are acum atât un pol sud, cât și un pol nord. Iar bucata din dreapta are și ea un pol nord și un pol sud. De fapt, nimeni până acum vreodată nu a reușit să taie un magnet și să obțină polii magnetici separați”.

