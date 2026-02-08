Live TV

Misterul râului care curge „în sus”, sfidând legile fizicii. După un secol de cercetări, oamenii de știință cred că au găsit explicația

Data publicării:
Foto: GettyImages

Timp de mai bine de un secol, cursul râului Green River prin Munții Uinta din nord-estul statului Utah a fost un mister geologic, care aparent sfidează legile fizicii. Acum, oamenii de știință cred că au o explicație pentru acest fenomen neobișnuit, relatează Science Alert.

Râurile își croiesc albia curgând în jos pe parcursul multor ani, ceea ce înseamnă că, de obicei, urmează pantele lanțurilor muntoase sau dealurilor pe care le întâlnesc în cale.

Și totuși, râul Green, care urmează acest curs de doar 8 milioane de ani, traversează direct munții vechi de 50 de milioane de ani pentru a se întâlni cu râul Colorado, conturând Canionul Lodor, adânc de 700 de metri, care se întinde perpendicular pe lanțul muntos.

Geologul Adam Smith de la Universitatea din Glasgow, Scoția, a condus o echipă care a investigat acest mister vechi. Se pare că râul Green River nu trebuia deloc să curgă în sus: în schimb, lanțul muntos s-a lăsat în jos, fenomen cunoscut sub numele de picurare litosferică.

„Alte râuri din Munții Uinta oferă dovezi că înălțimea Munților Uinta s-a schimbat în ultimele câteva milioane de ani”, scriu Smith și echipa sa într-un studiu de specialitate.

Datele lor sugerează că rădăcina Munților Uinta, o bucată densă de minerale de la baza litosferei, a devenit atât de grea încât a „picurat” în mantaua lichidă a Pământului. Acest lucru ar fi tras temporar lanțul muntos în jos, permițând râului Green să-și traseze cursul.

Mai târziu, munții Uinta au crescut cu 400 de metri în sus în jurul râului, formând canionul de astăzi.

Imagistica seismică implică citirea modului în care se propagă vibrațiile cutremurelor, când acestea trec prin scoarța terestră, pentru a crea o imagine a ceea ce se întâmplă acolo. În Munții Uinta, imaginile seismice au dezvăluit o bucată rece și rotundă la aproximativ 200 de kilometri sub suprafață: este probabil picurarea litosferică ce a schimbat înălțimea muntelui.

Mai mult, scoarța de sub acești munți este mult mai subțire decât în mod normal, ceea ce este o dovadă în plus că că picurarea a subțiat straturile inferioare.

După ce această picurare s-a desprins de litosferă, acum aproximativ 2-5 milioane de ani, lanțul muntos s-a înălțat la loc. În acel moment, albia râului Green se stabilizase, canionul Lodor era deja format, iar râul Green a devenit un afluent al râului Colorado.

„Fuziunea râurilor Green și Colorado cu milioane de ani în urmă a modificat diviziunea continentală a Americii de Nord”, explică Smith.

„A creat linia care separă râurile care se varsă în Pacific de cele care se varsă în Atlantic și a creat noi limite de habitat pentru fauna sălbatică, ceea ce a influențat evoluția acesteia,” a adăugat el.

