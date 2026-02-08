Cum rămân „stelele vampir” veșnic tinere? Astronomii au rezolvat misterul unor corpuri cerești formate aproape odată cu Universul

Astronomii au rezolvat misterul stelelor care rămân mereu strălucitoare și albastre în ciuda faptului că sunt aproape la fel de vechi ca Universul: consumă materia altor stele din apropierea lor precum niște vampiri stelari.

Stelele hoinare albastre i-au uimit pe astronomi de mai bine de 70 de ani. Ele „au un nucleu masiv anormal și, conform teoriei evoluției stelelor, nu ar trebui să existe”, au scris cercetătorii într-un studiu publicat în luna ianuarie în revista Nature Communications.

Pentru a investiga aceste stele misterioase, cercetătorii au folosit Telescopul Spațial James Webb (JWST), cu care au analizat 48 de roiuri globulare galactice și peste 3.400 de stele hoinare albastre din Calea Lactee.

Observațiile lor au arătat că aceste stele rămân „mereu tinere” prin absorbirea materiei provenite de la alte stele companion, ca niște vampiri stelari.

Această injecție de combustibil le permite stelelor vampir să strălucească puternic și să rămână albastre și tinere mult timp după ce ar fi trebuit să înceapă să se stingă.

Oamenii de știință au propus două moduri de formare a stelelor hoinare albastre: prin coliziunea violentă a două stele sau printr-o interacțiune mai subtilă de transfer de masă între stelele unui sistem binar. Al doilea scenariu pare mai plauzibil acum.

Roiurile globulare galactice conțin mii sau milioane de stele care sunt ținute împreună de forța gravitațională colectivă a întregului roi. Acestea sunt printre cele mai dense medii stelare din întreg cosmosul.

„Steaua vampir” rămâne mereu tânără prin absorbirea materiei provenite de la o altă stea cu care se află într-un sistem binar. Foto: NASA

Roiurile de stele sunt, de asemenea, extrem de vechi. „Vârsta lor este probabil de aproximativ 12 miliarde de ani, prin urmare comparabilă cu vârsta Universului”, care are 13,8 miliarde de ani, a explicat pentru Live Science Francesco Ferraro, autorul principal al studiului și profesor de astronomie la Universitatea din Bologna, Italia.

Stelele hoinare albastre se întâlnesc mai des în regiunile mai puține dense și unde „sistemele binare fragile au mai mari șanse să supraviețuiască”.

„Roiurile stelare aglomerate nu sunt locuri prietenoase pentru parteneriatele stelare”, a spus astronomul Enrico Vesperini de la Universitatea din Indiana. „Acolo unde spațiul este strâmt, sistemele binare pot fi distruse mai ușor, iar stelele își pierd șansa de a rămâne tinere.”

În afară de rezolvarea acestui mister astronomic, studiul oferă un „nou mod de a înțelege cum stelele evoluează în miliarde de ani”, a spus și astronomul Barbara Lanzoni de la Universitatea din Bologna.

După alte miliarde de ani, însă, stelele hoinare albastre riscă să se scufunde în nucleul roiurilor stelare printr-un proces numit „frecare dinamică”, din cauză că au o masă mult mai mare decât stelele secundare din sistemul lor binar.

Dacă ar fi fost de la bun început masive, aceste stele ar fi murit de mult timp, transformându-se în supernove sau pitice albe. Dimensiunile lor limitate, sub 0.8 mase solare, le-au permis să supraviețuiască destul de mult timp încât să își mărească durata de viață în detrimentul stelelor aflate în apropierea lor.

Editor : Raul Nețoiu