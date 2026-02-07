SUA vor finanța din „fonduri secrete” grupuri aliniate MAGA pentru a promova „valorile americane” în Europa

Guvernul SUA se pregătește să finanțeze think tank-uri și organizații caritabile aliniate mișcării MAGA din întreaga Europă pentru a promova ceea ce numește „valorile americane” și pentru a combate amenințările percepute la adresa libertății de exprimare.

Măsura vine în contextul în care administrația Trump intensifică criticile la adresa reglementării mass-media europene, iar redacțiile din SUA se confruntă cu concedieri masive și presiuni politice crescânde.

Inițiativa, raportată pentru prima dată de Financial Times joi, 6 februarie, ar canaliza subvențiile Departamentului de Stat al SUA către organizații legate de mișcările de dreapta și populiste din mai multe capitale europene, ca parte a evenimentelor care marchează cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA la sfârșitul acestui an.

Potrivit FT, Sarah Rogers, înaltă funcționară a Departamentului de Stat, s-a deplasat în Europa în decembrie pentru a se întâlni cu reprezentanți ai grupurilor de reflecție și ai grupurilor politice conservatoare, inclusiv cu personalități din partidul Reform UK al lui Nigel Farage, pentru a discuta despre direcționarea fondurilor pentru a contracara ceea ce Washingtonul consideră a fi cenzura discursului online.

Interferență în politica internă

Inițiativa se va concentra pe proiecte din Londra, Paris, Berlin și Bruxelles și a stârnit deja îngrijorarea unor aliați ai SUA, în special a guvernelor de centru-stânga, care consideră că este vorba de o interferență americană în dezbaterile politice interne.

Un oficial american a declarat pentru FT că programul este o variantă a eforturilor anterioare de finanțare ale Departamentului de Stat, dar că va acorda prioritate grupurilor aliniate cu agenda Washingtonului privind libertatea de exprimare. Administrația Trump a criticat în repetate rânduri reglementările europene, precum Legea privind siguranța online din Marea Britanie și Legea privind serviciile digitale din UE, prezentându-le ca amenințări la adresa companiilor americane de tehnologie și a libertății de exprimare.

Această inițiativă vine în contextul în care administrația reduce drastic finanțarea programelor pentru democrație, drepturile omului și buna guvernare în străinătate, în timp ce prezintă din ce în ce mai mult traiectoria politică a Europei ca fiind ostilă intereselor SUA.

Presiune crescândă asupra mass-media din țară

Inițiativa de finanțare în străinătate coincide, de asemenea, cu presiunea crescândă asupra mass-media independente din Statele Unite.

Câteva sute de protestatari s-au adunat joi în fața sediului The Washington Post din Washington, după ce ziarul a anunțat concedieri masive care, potrivit mass-media locale, au afectat aproximativ 300 din cei aproximativ 800 de jurnaliști ai săi, inclusiv majoritatea personalului său din străinătate, potrivit AFP.

Manifestanții l-au acuzat pe proprietarul ziarului, miliardarul Jeff Bezos, că a subminat misiunea publicației în contextul a ceea ce ei au descris ca fiind o intensificare a presiunii politice din partea administrației Trump. Pancartele de protest făceau referire la sloganul ziarului Post, „Democrația moare în întuneric”, acuzându-l pe Bezos că „stinge luminile”.

Concedierile vin după ani de atacuri verbale ale lui Trump împotriva organizațiilor media din SUA, pe care le-a etichetat în repetate rânduri drept „știri false”, precum și după multiple procese intentate de aliații săi împotriva jurnaliștilor și agențiilor de știri.

Bezos, care s-a apropiat de Trump în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui, a restrâns anterior pagina editorială de orientare liberală a ziarului și a blocat susținerea candidatei democrate la președinție Kamala Harris înaintea alegerilor din 2024, o mișcare considerată pe scară largă ca o încălcare a tradiționalului firewall între proprietate și independența editorială.

The Wall Street Journal a raportat luna trecută că decizia de a nu o susține pe Harris a provocat o scădere bruscă a abonamentelor digitale și a agravat pierderile financiare ale ziarului.

Dealtfel, compania sa, Amazon a și finanțat deja controversatul documentar Melania. Documentarul a avut cronici extrem de proaste. Se bănuiește că din bugetul de 75 de milioane de dolari al filmului, 28 ar fi intrat în buzunarul Primei Doamne.

Neliniște europeană

În Europa, propunerea de finanțare a Washingtonului a stârnit reacții mixte, unele personalități de dreapta salutând inițiativa, dar recunoscând în privat riscurile politice.

Un înalt reprezentant al Reform UK a declarat pentru FT că finanțarea reprezintă un „fond secret” al Departamentului de Stat pentru inițiativele aliniate MAGA, o caracterizare respinsă de departament, care a descris programul ca fiind o utilizare transparentă și legală a resurselor publice.

Sondajele sugerează că marca Trump rămâne profund nepopulară în Europa. Potrivit YouGov, doar aproximativ 16% din publicul britanic îl vede pe Trump în mod favorabil, în timp ce peste 80% au o opinie nefavorabilă.

