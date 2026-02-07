Live TV

SUA vor finanța din „fonduri secrete” grupuri aliniate MAGA pentru a promova „valorile americane” în Europa

Data publicării:
Donald Trump
Foto: Profimedia
Din articol
Interferență în politica internă Neliniște europeană

Guvernul SUA se pregătește să finanțeze think tank-uri și organizații caritabile aliniate mișcării MAGA din întreaga Europă pentru a promova ceea ce numește „valorile americane” și pentru a combate amenințările percepute la adresa libertății de exprimare.

Măsura vine în contextul în care administrația Trump intensifică criticile la adresa reglementării mass-media europene, iar redacțiile din SUA se confruntă cu concedieri masive și presiuni politice crescânde.

Inițiativa, raportată pentru prima dată de Financial Times joi, 6 februarie, ar canaliza subvențiile Departamentului de Stat al SUA către organizații legate de mișcările de dreapta și populiste din mai multe capitale europene, ca parte a evenimentelor care marchează cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA la sfârșitul acestui an.

Potrivit FT, Sarah Rogers, înaltă funcționară a Departamentului de Stat, s-a deplasat în Europa în decembrie pentru a se întâlni cu reprezentanți ai grupurilor de reflecție și ai grupurilor politice conservatoare, inclusiv cu personalități din partidul Reform UK al lui Nigel Farage, pentru a discuta despre direcționarea fondurilor pentru a contracara ceea ce Washingtonul consideră a fi cenzura discursului online.

Interferență în politica internă

Inițiativa se va concentra pe proiecte din Londra, Paris, Berlin și Bruxelles și a stârnit deja îngrijorarea unor aliați ai SUA, în special a guvernelor de centru-stânga, care consideră că este vorba de o interferență americană în dezbaterile politice interne.

Un oficial american a declarat pentru FT că programul este o variantă a eforturilor anterioare de finanțare ale Departamentului de Stat, dar că va acorda prioritate grupurilor aliniate cu agenda Washingtonului privind libertatea de exprimare. Administrația Trump a criticat în repetate rânduri reglementările europene, precum Legea privind siguranța online din Marea Britanie și Legea privind serviciile digitale din UE, prezentându-le ca amenințări la adresa companiilor americane de tehnologie și a libertății de exprimare.

Această inițiativă vine în contextul în care administrația reduce drastic finanțarea programelor pentru democrație, drepturile omului și buna guvernare în străinătate, în timp ce prezintă din ce în ce mai mult traiectoria politică a Europei ca fiind ostilă intereselor SUA.
Presiune crescândă asupra mass-media din țară
Inițiativa de finanțare în străinătate coincide, de asemenea, cu presiunea crescândă asupra mass-media independente din Statele Unite.

Câteva sute de protestatari s-au adunat joi în fața sediului The Washington Post din Washington, după ce ziarul a anunțat concedieri masive care, potrivit mass-media locale, au afectat aproximativ 300 din cei aproximativ 800 de jurnaliști ai săi, inclusiv majoritatea personalului său din străinătate, potrivit AFP.

Manifestanții l-au acuzat pe proprietarul ziarului, miliardarul Jeff Bezos, că a subminat misiunea publicației în contextul a ceea ce ei au descris ca fiind o intensificare a presiunii politice din partea administrației Trump. Pancartele de protest făceau referire la sloganul ziarului Post, „Democrația moare în întuneric”, acuzându-l pe Bezos că „stinge luminile”.

Concedierile vin după ani de atacuri verbale ale lui Trump împotriva organizațiilor media din SUA, pe care le-a etichetat în repetate rânduri drept „știri false”, precum și după multiple procese intentate de aliații săi împotriva jurnaliștilor și agențiilor de știri.

Bezos, care s-a apropiat de Trump în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui, a restrâns anterior pagina editorială de orientare liberală a ziarului și a blocat susținerea candidatei democrate la președinție Kamala Harris înaintea alegerilor din 2024, o mișcare considerată pe scară largă ca o încălcare a tradiționalului firewall între proprietate și independența editorială.

The Wall Street Journal a raportat luna trecută că decizia de a nu o susține pe Harris a provocat o scădere bruscă a abonamentelor digitale și a agravat pierderile financiare ale ziarului.

Dealtfel, compania sa, Amazon a și finanțat deja controversatul documentar Melania. Documentarul a avut cronici extrem de proaste. Se bănuiește că din bugetul de 75 de milioane de dolari al filmului, 28 ar fi intrat în buzunarul Primei Doamne.

Neliniște europeană

În Europa, propunerea de finanțare a Washingtonului a stârnit reacții mixte, unele personalități de dreapta salutând inițiativa, dar recunoscând în privat riscurile politice.

Un înalt reprezentant al Reform UK a declarat pentru FT că finanțarea reprezintă un „fond secret” al Departamentului de Stat pentru inițiativele aliniate MAGA, o caracterizare respinsă de departament, care a descris programul ca fiind o utilizare transparentă și legală a resurselor publice.

Sondajele sugerează că marca Trump rămâne profund nepopulară în Europa. Potrivit YouGov, doar aproximativ 16% din publicul britanic îl vede pe Trump în mod favorabil, în timp ce peste 80% au o opinie nefavorabilă.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
1
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Ilie Bolojan.
2
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
donald trump
4
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
masa negocieri ucraina sua rusia la abu dhabi
5
Negocieri la Abu Dhabi. Rusia a venit cu o nouă condiție imposibil de acceptat de către...
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
Digi Sport
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldați germani și un tanc din brigada Lituania
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
donald trump
SUA au lovit Iranul cu noi sancțiuni, la câteva ore după prima rundă de negocieri. Care sunt obiectivele lui Donald Trump
Iran
Un nou apel al ambasadei virtuale SUA către cetățenii americani: „Părăsiți imediat Iranul”
China arme nucleare
SUA acuză China de „acumulare masivă şi deliberată” de arme nucleare și teste secrete. „În curând vor deține peste 1.000 de ogive”
Screenshot 2026-02-06 at 16.06.39
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR
Recomandările redacţiei
Maia Sandu
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine...
Ce este fenomenul „Phubbing” . Foto Getty Images
Fenomenul „Phubbing”, semnal de alarmă în era digitală. Psihologii...
șeic escroc din Liban / parlamentari libanezi în timpul unei ședințe
O schemă de înșelăciune care a șocat o țară întreagă: Cum a căzut...
profimedia-1050637987
Statele Unite ale lui Trump: lista tuturor lucrurilor pe care...
Ultimele știri
Urmărire ca-n filme la Mănăstirea Humorului, după ce un bărbat a furat o mașină: cum a fost prins
Ce rase de câini sunt considerate periculoase și trebuie declarate la poliție. Sancțiunile pentru proprietarii care nu respectă legea
Cum au descoperit doi turiști, care au făcut sex într-un hotel din China, că au fost filmați și au ajuns pe un site pentru adulți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima...
Fanatik.ro
Secretul pe care Ion Țiriac i l-a zis Simonei Halep. Se întâmpla de fiecare dată când ieșea pe teren
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Care este secretul tenismenei Sorana Cîrstea pentru o formă fizică de invidiat. Sportiva și-a dezvăluit...
Adevărul
Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună...
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Margot Robbie a dârdâit în rochie transparentă și subțire ca o foiță, în ploaia londoneză. Jacob Elordi a...
Adevarul
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea incredibilă a „geniului rău”...
Newsweek
Avocat: Anularea indexării pensiilor este ilegală. Pensionarii au pierdut deja 12.000 de lei
Digi FM
Chivu, admirat și felicitat de fiice și de soție, când l-au văzut cu flacăra olimpică în Milano. Îmbrățișări...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Rebecca Ferguson, adevărul despre plecarea din franciza "Mission: Impossible": "Contractul meu se încheiase"
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă