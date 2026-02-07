O bacterie prezentă în ochi, asociată cu boala Alzheimer și declinul cognitiv, arată un nou studiu

Prezența bacteriei Chlamydia pneumoniae în retină este asociată cu declinul cognitiv și cu boala Alzheimer, potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Cedars-Sinai Medical Center. Analiza arată că modificările observate la nivelul ochiului ar putea reflecta procese patologice care au loc în creier.

Un studiu recent sugerează că o bacterie comună, cunoscută pentru rolul său în infecţiile respiratorii, ar putea fi asociată cu declinul cognitiv şi cu boala Alzheimer atunci când este prezentă în structuri ale ochiului implicate în procesarea vederii. Descoperirea deschide noi direcţii de cercetare asupra modului în care modificările observabile la nivel ocular pot reflecta procese patologice din creier, relatează News.ro.

O bacterie frecvent întâlnită poate amplifica evoluţia bolii Alzheimer. Cercetarea s-a concentrat pe Chlamydia pneumoniae, o bacterie implicată frecvent în pneumonii şi sinuzite, care a mai fost identificată anterior în creierele persoanelor cu boala Alzheimer.

Echipa de la Centrul Medical Cedars-Sinai, din Statele Unite, a analizat prezenţa bacteriei în retină, ţesutul nervos situat în partea posterioară a ochiului, responsabil de formarea imaginilor.

Analiza a inclus probe de ţesut ocular şi cerebral recoltate post-mortem de la 104 persoane. Unele aveau diagnostic de boală Alzheimer, altele prezentau deficit cognitiv uşor, iar restul nu aveau tulburări cognitive cunoscute.

Cercetătorii au identificat o asociere semnificativă între prezenţa Chlamydia pneumoniae în retină şi creier şi existenţa unui diagnostic de Alzheimer. Concentraţiile mai mari ale bacteriei au fost corelate cu un declin cognitiv mai sever.

Legătura dintre gene, infecție și deteriorarea neuronală

Persoanele purtătoare ale unor variante ale genei APOE, cunoscute pentru asocierea cu un risc crescut de boală Alzheimer, au prezentat, de asemenea, niveluri mai ridicate ale bacteriei în ţesuturi. În schimb, diferenţele dintre persoanele fără tulburări cognitive şi cele cu deficit cognitiv uşor au fost mai puţin clare din acest punct de vedere.

Pentru a explora posibilele efecte biologice ale bacteriei, cercetătorii au realizat experimente pe neuroni cultivaţi în laborator şi pe modele animale. În aceste sisteme, infecţia cu Chlamydia pneumoniae a fost asociată cu inflamaţie accentuată, declin cognitiv mai pronunţat şi o creştere a morţii celulelor nervoase.

Totodată, prezenţa bacteriei a fost corelată cu cantităţi mai mari de proteină beta-amiloid în creier, proteină cunoscută pentru acumularea sa patologică în boala Alzheimer.

Autorii subliniază că rezultatele nu demonstrează o relaţie cauzală directă, ci indică o legătură puternică între infecţia bacteriană, inflamaţie şi procesele neurodegenerative. În acest context, Chlamydia pneumoniae este descrisă ca un potenţial factor care amplifică procesele deja existente, nu ca un declanşator unic al bolii.

Studiul mai sugerează că retina ar putea reflecta modificări patologice cerebrale, ceea ce susţine interesul pentru utilizarea investigaţiilor oculare ca metode neinvazive de evaluare a riscului de boală Alzheimer. Această posibilitate nu a fost însă testată direct în cadrul cercetării.

Echipa a identificat şi o cale specifică de inflamaţie asociată cu prezenţa bacteriei, care ar putea agrava leziunile existente. Acest mecanism necesită confirmare prin studii viitoare. Autorii atrag atenţia că boala Alzheimer este rezultatul mai multor factori, care pot varia de la o persoană la alta. Rezultatele au fost publicate în revista Nature Communications.

Editor : M.I.