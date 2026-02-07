Live TV

O bacterie prezentă în ochi, asociată cu boala Alzheimer și declinul cognitiv, arată un nou studiu

Data publicării:
ochi
Concentraţiile mai mari ale bacteriei au fost corelate cu un declin cognitiv mai sever.Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Legătura dintre gene, infecție și deteriorarea neuronală

Prezența bacteriei Chlamydia pneumoniae în retină este asociată cu declinul cognitiv și cu boala Alzheimer, potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Cedars-Sinai Medical Center. Analiza arată că modificările observate la nivelul ochiului ar putea reflecta procese patologice care au loc în creier.

Un studiu recent sugerează că o bacterie comună, cunoscută pentru rolul său în infecţiile respiratorii, ar putea fi asociată cu declinul cognitiv şi cu boala Alzheimer atunci când este prezentă în structuri ale ochiului implicate în procesarea vederii. Descoperirea deschide noi direcţii de cercetare asupra modului în care modificările observabile la nivel ocular pot reflecta procese patologice din creier, relatează News.ro.

O bacterie frecvent întâlnită poate amplifica evoluţia bolii Alzheimer. Cercetarea s-a concentrat pe Chlamydia pneumoniae, o bacterie implicată frecvent în pneumonii şi sinuzite, care a mai fost identificată anterior în creierele persoanelor cu boala Alzheimer.

Echipa de la Centrul Medical Cedars-Sinai, din Statele Unite, a analizat prezenţa bacteriei în retină, ţesutul nervos situat în partea posterioară a ochiului, responsabil de formarea imaginilor.

Analiza a inclus probe de ţesut ocular şi cerebral recoltate post-mortem de la 104 persoane. Unele aveau diagnostic de boală Alzheimer, altele prezentau deficit cognitiv uşor, iar restul nu aveau tulburări cognitive cunoscute.

Cercetătorii au identificat o asociere semnificativă între prezenţa Chlamydia pneumoniae în retină şi creier şi existenţa unui diagnostic de Alzheimer. Concentraţiile mai mari ale bacteriei au fost corelate cu un declin cognitiv mai sever.

Legătura dintre gene, infecție și deteriorarea neuronală

Persoanele purtătoare ale unor variante ale genei APOE, cunoscute pentru asocierea cu un risc crescut de boală Alzheimer, au prezentat, de asemenea, niveluri mai ridicate ale bacteriei în ţesuturi. În schimb, diferenţele dintre persoanele fără tulburări cognitive şi cele cu deficit cognitiv uşor au fost mai puţin clare din acest punct de vedere.

Pentru a explora posibilele efecte biologice ale bacteriei, cercetătorii au realizat experimente pe neuroni cultivaţi în laborator şi pe modele animale. În aceste sisteme, infecţia cu Chlamydia pneumoniae a fost asociată cu inflamaţie accentuată, declin cognitiv mai pronunţat şi o creştere a morţii celulelor nervoase.

Totodată, prezenţa bacteriei a fost corelată cu cantităţi mai mari de proteină beta-amiloid în creier, proteină cunoscută pentru acumularea sa patologică în boala Alzheimer.

Autorii subliniază că rezultatele nu demonstrează o relaţie cauzală directă, ci indică o legătură puternică între infecţia bacteriană, inflamaţie şi procesele neurodegenerative. În acest context, Chlamydia pneumoniae este descrisă ca un potenţial factor care amplifică procesele deja existente, nu ca un declanşator unic al bolii.

Studiul mai sugerează că retina ar putea reflecta modificări patologice cerebrale, ceea ce susţine interesul pentru utilizarea investigaţiilor oculare ca metode neinvazive de evaluare a riscului de boală Alzheimer. Această posibilitate nu a fost însă testată direct în cadrul cercetării.

Echipa a identificat şi o cale specifică de inflamaţie asociată cu prezenţa bacteriei, care ar putea agrava leziunile existente. Acest mecanism necesită confirmare prin studii viitoare. Autorii atrag atenţia că boala Alzheimer este rezultatul mai multor factori, care pot varia de la o persoană la alta. Rezultatele au fost publicate în revista Nature Communications.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maia Sandu
1
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
2
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
poluare rau drina bosnia
3
Plastic, mobilier, deșeuri medicale: Gunoi din trei țări care se acumulează anual pe un...
Viktor Orban Călin Georgescu
4
Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu...
general rus Vladimir Alekseiev
5
Adjunctul șefului spionajului militar rus a fost împuşcat vineri dimineață la Moscova
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele american: ”O umilință”
Digi Sport
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele american: ”O umilință”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
telefoane mobile in scoli
Sondaj în Germania: majoritatea adolescenților se opun interzicerii telefoanelor mobile în școli
Electric car charging at the electric station on the street
Doar 85% din mașinile noi din UE ar putea fi electrice în 2035, arată un studiu
robinet apa potabila
Apa din Curtea de Argeș rămâne nepotabilă: poate fi folosită doar pentru igienă, după analizele DSP
o batrana care foloseste un baston
Dietă, sport sau genetică? Care este, de fapt, factorul care influențează cel mai mult durata vieții. Concluzia unui nou studiu
BBC
Analiză internă a BBC în rândul prezentatorilor: Bărbații în vârstă par mai serioși, femeile în vârstă ar trebui să arate mai tinere
Recomandările redacţiei
donald trump da noroc cu nicusor dan
Nicușor Dan a primit invitația de la Donald Trump să participe la...
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
Zegrean, despre scrisoarea lui Bolojan adresată CCR, privind pensiile...
donald trump
O puternică țară europeană îl refuză categoric pe Donald Trump: „Nu...
HAgzBhhXQAA3d8S
Oana Țoiu, mesaj în SUA: „România poate proteja regiunea de folosirea...
Ultimele știri
Viktor Orban, declarație dură la un miting: Ucraina este „dușman” al Ungariei
După negocierile SUA-Iran, premierul israelian Benjamin Netanyahu anunță că merge la Casa Albă. Ce vrea să-i transmită lui Donald Trump
Jeffrey Epstein și-a testat ADN-ul pentru prelungirea vieții, arată documentele publicate de administrația Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pentru patru zodii urmează transformări radicale în relații. Venus și Uranus schimbă regulile jocului
Cancan
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o...
Fanatik.ro
Cum a apărut Mihaela Buzărnescu la piscină. Jucătoarea de tenis a uimit cu o imagine în costum de baie
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
„M-au chemat în birou și mi-au spus că trebuie să plec”. Adi Ilie a dezvăluit cum s-a făcut transferul bombă...
Adevărul
Ambasadorul SUA, „trimis la plimbare” de oficiali polonezi. De ce reprezentanții noștri tac când România este...
Playtech
Ancheta morții lui Mario, dată peste cap. Mai există un suspect, familiile au început să vorbească: „Să îl...
Digi FM
După ani de încercări, Ricky Martin și‑a vândut apartamentul din Manhattan. Cât a obținut pe locuința cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce Ion Țiriac i-a dat pe mână toată averea de 2,5 miliarde $, a anunțat în ce va investi 100.000.000
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Kristen Stewart, despre prințesa Diana, la cinci ani de la rolul din „Spencer”. „Pot plânge oricând mă...
Adevarul
Întâmplările stranii de la originea stațiunii Semenic, perla Banatului Montan: „Oferă mai mult decât Davosul”
Newsweek
Care pensionari iau un ajutor la pensie de 1.950 lei în 2026. Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii?
Digi FM
„Superbă”. Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO 2026. Actrița a transmis un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Jennifer Lawrence susține că a pierdut un rol într-un celebru film regizat de Tarantino, pe motiv că nu era...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă