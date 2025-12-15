Misterul unui faraon a fost rezolvat. Descoperire uriașă în Egipt: 225 de figurine funerare găsite într-un mormânt regal

Misterul unui sarcofag anonim din necropola regală de la Tanis a fost elucidat după găsirea a 225 de figurine funerare aşezate în poziţia originală. Arheologii spun că statuetele „excepţionale” dezvăluie identitatea faraonului îngropat acolo: Shoshenq al III-lea, conducător al Egiptului în urmă cu aproape 3.000 de ani, potrivit Science Alert.

Misterul unui faraon

„Să găsești figurine aflate încă în locul lor, într-un mormânt regal, nu s-a mai întâmplat în necropola de la Tanis din 1946”, a declarat vineri, la Paris, egiptologul francez Frédéric Payraudeau.

O astfel de descoperire nu a mai avut loc nici în sudul Egiptului, în Valea Regilor, lângă Luxor – cu excepția mormântului celebrului faraon-copil Tutankhamon în 1922 – deoarece majoritatea acestor situri au fost jefuite de-a lungul istoriei, a adăugat el.

Payraudeau, care conduce misiunea arheologică franceză de la Tanis, a spus că remarcabila descoperire a fost făcută în dimineaţa zilei de 9 octombrie.

Echipa excava deja celelalte trei colțuri ale unui mormânt îngust în care se afla un sarcofag impunător, fără nume.

„Când am văzut trei sau patru figurine împreună, am știut imediat că va fi ceva extraordinar”, a spus Payraudeau.

„Am fugit să-mi anunț colegii și oficialii. După aceea, a început adevărata provocare. Era cu o zi înainte de weekend – de obicei, ne oprim la ora 14. Ne-am spus: «Nu se poate».”

Echipa a instalat apoi lumini pentru a lucra peste noapte, fiind nevoie de zece zile pentru a extrage cu grijă toate cele 225 de figurine mici, de culoare verde.

Acestea erau „aranjate cu mare atenție într-o formă de stea în jurul marginilor unei gropi trapezoidale și în rânduri orizontale la bază”, a precizat Payraudeau.

Figurinele funerare, cunoscute sub numele de ushabti, erau destinate să însoțească defunctul ca servitori în viața de apoi.

Mai mult de jumătate sunt figurine feminine, ceea ce este „destul de excepțional”, a mai spus egiptologul.

Tanis, situat în Delta Nilului, a fost fondat în jurul anului 1050 î.Hr. ca capitală a regatului egiptean în timpul dinastiei a XXI-a.

În acea perioadă, Valea Regilor, deja jefuită în timpul unor faraoni precum Ramses, fusese abandonată, iar necropola regală fusese mutată la Tanis, a explicat Payraudeau.

Faraonul Shoshenq al III-lea

Simbolurile regale de pe figurinele descoperite au rezolvat un mister vechi, dezvăluind identitatea celui îngropat în sarcofagul găsit: faraonul Shoshenq al III-lea, care a domnit între 830 și 791 î.Hr.

Descoperirea este „uimitoare”, deoarece pereții unui alt mormânt din sit – şi cel mai mare sarcofag existent acolo – poartă numele său, a precizat Payraudeau.

„De ce nu este înmormântat în acel mormânt?” a întrebat cercetătorul.

„Pentru un faraon, construirea unui mormânt este o miză importantă, deoarece nu poți fi niciodată sigur că succesorul te va îngropa acolo”, a spus el.

„Avem dovada clară că aceste mize nu sunt întotdeauna câștigătoare”, a adăugat Payraudeau zâmbind.

Domnia de patru decenii a lui Șoșenc al III-lea a fost una turbulentă, marcată de „un război civil foarte sângeros între Egiptul de Sus și Egiptul de Jos, cu mai mulți faraoni luptând pentru putere”, a explicat el.

Este posibil ca succesiunea regală să nu fi decurs conform planului, iar faraonul să nu fi fost îngropat în mormântul pe care și-l pregătise.

O altă ipoteză este că rămășițele sale au fost mutate ulterior din cauza jafurilor.

Totuși, este „greu de imaginat că un sarcofag de 3,5 metri pe 1,5 metri din granit ar fi putut fi reinstalat într-un spațiu atât de mic”, a subliniat Payraudeau.

După ce figurinele vor fi studiate, acestea vor fi expuse într-un muzeu egiptean, a mai anunţat specialistul.

