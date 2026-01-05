Marile orașe „pierdute” ale Antichității: Șase așezări istorice pe care arheologii nu le-au găsit niciodată

Arheologii au studiat mult timp civilizațiile antice, însă destule orașe importante din acele timpuri, inclusiv capitalele unor mari regate și imperii, nu au fost găsite niciodată. Știm de existența acestor așezări din descrierile care apar în diverse texte antice, dar locația lor ar putea rămâne pentru totdeauna un mister.

În câteva cazuri, hoții au descoperit ruinele acestor orașe și au furat o mare parte din artefacte, însă nu au dezvăluit locul unde se află. Iată șase orașe antice care nu au fost găsite încă.

Irisagrig

La puțin timp după ce trupele americane au invadat Irakul, în 2003, mii de tăblițe antice dintr-un oraș numit „Irisagrig” au început să apară pe piața antichităților. Examinând obiectele descoperite, cercetătorii și-au dat seama că este vorba despre o așezare din Irak care a înflorit acum aproximativ 4.000 de ani.

Tăblițele au dezvăluit faptul că liderii orașului antic trăiau în palate cu mulți câini și că aveau lei pe care îi hrăneau cu vite. Cei care aveau grijă de lei erau recompensați cu bere și pâine.

Inscripțiile menționează și un templu dedicat lui Enki, un zeu al poznelor și al înțelepciunii, unde se organizau uneori festivaluri.

Cercetătorii cred că orașul a fost descoperit și prădat de hoți în jurul anului în care a început războiul din Irak, potrivit LiveScience. Arheologii nu au găsit orașul până acum, iar cei care au jefuit artefactele nu au oferit informații despre locația sa.

Palatul împăratului Sargon al II-lea se afla în nordul Irakului de azi. Foto: Profimedia Images

Itjtawy

Faraonul egiptean Amenemhat I, care a domnit în perioada 1981-1952 î.Hr., a ordonat construcția unei noi capitale, cunoscute sub numele de „Itjtawy” – un termen care poate fi tradus drept „cel care a ocupat două tărâmuri”.

După cum sugerează și numele, domnia lui Amenemhat a fost marcată de evenimente violente și s-a încheiat cu asasinarea sa. În ciuda uciderii sale, Itjtawy a rămas capitala Egiptului antic până în anul 1640 î.Hr., atunci când nordul regatului a fost cucerit de „hicsoși”, triburi nomade asiatice.

Arheologii cred că Itjtawy s-ar afla undeva în apropiere de Lisht, în regiunea centrală a Egiptului de astăzi, acolo unde se află și piramida lui Amenemhat I.

Akkad

Orașul Akkad (Agade) a fost capitala Imperiul Akkadian, care a înflorit între 2350 și 2150 î.Hr.. La apogeu, imperiul se întindea din Golful Persic și până în Anatolia.

Multe dintre cuceriri au avut loc în timpul domniei lui Sargon din Akkad, care a trăit în jurul anului 2300 î.Hr.. Una dintre cele mai importante structuri din Akkad a fost Eulmash, un templu dedicat lui Ishtar, zeița războiului, frumuseții și fertilității.

Akkad nu a fost descoperit nici până acum, dar specialiștii cred că s-a aflat undeva în Irakul de astăzi. Scrierile antice indică faptul că orașul a fost distrus sau abandonat odată cu prăbușirea imperiului, în jurul anului 2150 î.Hr..

Ruinele restaurate ale orașului antic Babilon. Foto: Profimedia Images

Al-Yahudu

Acest loc al cărui nume înseamnă „orașul lui Iuda” a făcut parte din Imperiul Babilonian și era folosit de evrei după ce regatul Iudeei a fost cucerit de regele babilonian Nebuchadnezzar al II-a, în 587 î.Hr.. El a trimis o parte din populație în exil, o practică des întâlnită la babilonieni după cucerirea unei regiuni.

Aproximativ 200 de tăblițe din această așezare au fost descoperite până acum și arată că poporul exilat care trăia aici și-a păstrat credința și folosea numele Yahweh (Iehova).

La fel ca multe alte orașe pierdute, Al-Yahudu probabil că se afla pe teritoriul de astăzi al Irakului. Dat fiind faptul că tăblițele au ajuns pe piața antichităților fără ca acestea să provină dintr-un sit arheologic oficial, cel mai probabil, ruinele orașului au fost găsite de hoți și prădate, dar locația lor nu a fost niciodată dezvăluită.

Waššukanni

Capitala Imperiului Mitanni, care a existat în perioada 1550 – 1300 î.Hr. și a inclus părți din nord-estul Siriei, sudul Anatoliei și nordul Irakului de astăzi, nu a fost găsit niciodată.

Hurienii, poporul care trăia în Waššukanni și în cea mai mare parte a imperiului, aveau propria lor limbă cunoscută astăzi datorită textelor antice descoperite. Unii academicienii cred că orașul se afla în nord-estul Siriei.

Imperiul Mitanni a intrat în conflict cu imperiul Asirian și cel Hitit, în care a fost într-un final încorporat.

Piramida lui Amenemhat I din Lisht, Egipt. Captură foto: LiveScience

Thinis

Orașul cunoscut și sub denumirea de Tjenu se afla în sudul Egiptului și a înflorit la începutul istoriei acestei civilizații antice. De aici au domnit primii regi egipteni, atunci când regatul abia se forma, în urmă cu aproximativ 5.000 de ani.

Capitala Egiptului a fost mutată la Memphis după unificare, iar Thinis a devenit capitală de provincie în timpul Vechiului Regat Egiptean (2649-2150 î.Hr.).

Cu toate că nu a fost descoperit oficial, Thinis s-ar fi aflat undeva în apropiere de Abydos, în sudul Egiptului de astăzi. O mare parte din membrii elitei societății de la acea vreme au fost îngropați aici.

Editor : Raul Nețoiu